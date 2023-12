Obras de García Márquez fueron prohibidas en escuelas de La Florida por tener referencias sexuales o de contenido LGBT+

Gabo visto por Carlos Duque.

Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera no van más en aulas o bibliotecas del distrito escolar del condado de Orange, el octavo más grande de Estados Unidos, con poco más de 208 mil estudiantes.

Ambas novelas, del escritor colombiano Gabriel García Márquez, fueron vetadas junto a otras 671 obras literarias, tras la puesta en marcha de la polémica Ley HB 1467, presentada por el gobernador republicano Ron DeSantis y aprobada por el Congreso del estado de Florida.

Las aventuras de Santiago Nasar, Florentino Ariza y Fermina Daza parecen ir en contra de la ley promulga de DeSantis por mantener a los niños en una burbuja, alejada de temas de género y sexualidad, hasta que sus padres decidan abordar ambos temas en casa.

Los profesores, según explicó Pat Barber, presidenta de la Asociación Educativa de Manatee, en diálogo con la BBC temen ser acusados de “dar pornografía” a un menor por recomendar ciertos títulos en sus aulas.

Y no es para menos, pues, con la Ley de DeSantis, cualquier maestro que se niegue a dejar en el olvido cualquiera de los 673 libros de la lista negra podría enfrentarse hasta cinco años de prisión o, peor aún, el desprestigio en la comunidad académica en el estado de Florida.

¿Qué dice la Ley HB 1467 sobre la selección de libros para el distrito escolar del condado de Orange?

Al entrar en marcha en julio del 2022, la Ley estableció que “cada libro puesto a disposición de los estudiantes a través de un centro de medios de la biblioteca del distrito escolar o incluido en una lista de lectura recomendada o asignada por la escuela o por nivel de grado sea seleccionado por un empleado del distrito escolar que tenga un certificado válido de especialista en medios educativos”.

Quienes participen de la escogencia de materiales para cada grado escolar deberán participar de nuevas capacitaciones, pues, la Ley HB 1467: “requiere que el DOE desarrolle un programa de capacitación en línea para bibliotecarios y especialistas en medios, que incluya capacitación sobre materiales en los centros de medios de las bibliotecas escolares y listas de lectura″.

Dos títulos de Allende también se encuentran en la lista - crédito Getty

Y “exige que cada escuela primaria pública publique en su sitio web una lista de todos los materiales que se mantienen en la biblioteca de la escuela o que se requieren como parte de una lista de libros utilizados en un salón de clases. Además, cada junta escolar del distrito debe adoptar y publicar en el sitio web procedimientos para desarrollar las colecciones del centro de medios de la biblioteca. Como mínimo, los procedimientos deben: Exigir que las selecciones de libros estén libres de pornografía y materiales prohibidos dañinos para menores, que sean adecuadas para las necesidades de los estudiantes y apropiadas para el nivel de grado y el grupo de edad”, siempre y cuando no incluyan contenido de tipo sexual o relacionado a la comunidad LGBT+.

A la lista negra se suman clásicos de la literatura en español, como La casa de Bernarda de Alba, de Federico García Lorca; ganadores del Pulitzer como La maravillosa vida breve de Óscar Wao, de Haruki Murakami, y obras como La casa de los espíritus y Más allá del invierno, de Isabel Allende, que, en una entrevista concedida a la sección Leamos, de Infobae, comentó: “Para mí es un honor que me hayan prohibido. Y además, lo más gracioso es que apenas prohíben un libro, todo el mundo lo quiere leer, sobre todo los jóvenes. Como está prohibida en los colegios inmediatamente los niños quieren saber por qué lo prohibieron. No me afecta para nada, pero es un problema porque es irónico”.