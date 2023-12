Confundieron a Yina Calderón con miembro del “Club 10”: la actriz salió a desmentirlo

Tomándoselo con humor, Juliana Velásquez respondió a las comparaciones fisicas con Yina Calderón durante su etapa en el Club 10 - crédito @Julianavelof/X

Yina Calderón volvió a ponerse en boca de los usuarios de redes sociales gracias al video de Navidad que publicó en el que aparece sin ropa, vistiendo únicamente unas medias navideñas y cubriéndose los senos y la cola con sprinkles de colores, mientras bailaba su versión guaracha de Los Sabanales, la reconocida canción de Los Corraleros de Majagual.

El video produjo reacciones de todo tipo, entre los que manifestaron su desagrado con la huilense, y quienes la defendieron por seguir encontrando la forma de hacerse notar incluso entre sus detractores.

Entre las distintas respuestas que generó la grabación se encontró la de un usuario que publicó un trino en el cual comparó a la influencer con Juliana Velásquez, recordada por su paso en el Club 10 de Caracol Televisión entre 2005 y 2014.

“Definitivamente Aurelio Cheveroni le tuvo que hacer algo muy malo a Yina Calderón para que terminara así…”, escribió el usuario en X, acompañada de una foto con intenciones de comparar el aspecto de Juliana cuando formó parte del programa infantil y el de la DJ.

Aunque la publicación tenía intenciones de ser sarcástica, no faltaron quienes se tomaron la comparación en serio y llegaron a pensar que, en efecto, se trataba de Yina. En consecuencia, la publicación se hizo viral.

De manera sarcástica, un usuario de redes sociales comparó a Yina Calderón con Juliana Velásquez durante sus dias en el Club 10, logrando que su publicación se hiciese viral - crédito @SignoreGatto/X

El revuelo llevó a que Juliana reaccionara a la confusión que generó dicha publicación con un video en el que quedó claro que se tomó la situación con comedia. Inicialmente preguntó en su cuenta de X “¿Cómo así que la del Club 10 no era yo?”, y más tarde publicó un video en el que aprovechó la coyuntura a su favor:

“¿Cómo así que la del Club 10 no era yo? No, un momento. Yo no me aguanté 10 años de mi vida esas ‘joyitas’ para que salgan a decir que no, que era otra persona. No señores, más bien dejen la bobada, y vayan a escuchar mi música”

En los comentarios hubo quienes pensaron que la comparación le había molestado a lo que Juliana respondió que “Nombeeeee 💘🫶🏼 Por aqui solo amor!!!!!!”, pero sobre todo la mayoría de comentarios decidieron seguirle el juego y, especialmente, hacer referencia a su etapa en el Club 10. “Tranquila todo es un complot de Aurelio”, en referencia al personaje de Aurelio Cheveroni.

Juliana desarrolló una carrera paralela como actriz y cantante. Tras su salida del Club 10, participó en producciones como La gloria de Lucho, Historia de un crimen: Colmenares, o Pa quererte. En 2024 ya se confirmó que tendrá un papel protagonista en la serie Uma garota, de Disney +. Además, en su faceta musical ya publicó tres álbumes de estudio, siendo el más reciente Mar Adentro, publicado el pasado 2 de noviembre. De igual manera recibió un Latin Grammy en 2021 como Mejor artista nuevo y tuvo la oportunidad de presentarse en el Festival Estéreo Picnic de 2023.

Yina Calderón aseguró que Aida Victoria Merlano volvió con Westcol por conveniencia

A la par que dividía opiniones con su video, la influencer aprovechó para referirse a los rumores que indican que Aida Victoria Merlano y Westcol decidieron retomar su relación. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, la creadora de contenido recibió varias preguntas relacionadas con el tema y no dudó en pronunciarse.

“Westcol me cae muy mal, pero él tiene vistas, hay que reconocerlo. Aida está como caída y no la nombran en ningún lado. Como ella es muy inteligente por eso está con él”, señaló la huilense que rápidamente aclaró que no intentaba cuestionar la estrategia asumida por la barranquillera.