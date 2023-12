Luis Díaz puso asistencia en el triunfo del Liverpool sobre el Burnley

El colombiano ingreso para la segunda parte ante el Burnley por la fecha 19 de la Premier League - crédito @@SC_ESPN/X

El jugador colombiano Luis Díaz no está teniendo su mejor temporada con el Liverpool, por eso ha recibido varias críticas en Inglaterra por su bajo rendimiento con los Reds. En este orden de ideas, Jürgen Klopp tomó una radical decisión con Díaz, previo al juego ante el Burnley por la fecha 19 de la Premier League.

El ex Junior de Barranquilla no fue de la partida del Liverpool en su visita al Burnley, lo cual tomó por sorpresa a más de uno. Sin embargo, pese a no ser titular, el guajiro fue protagonista el triunfo de los Reds que momentáneamente son líderes de la Premier.

Lucho ingresó a los 67 minutos por Harvey Elliot cuando el partido estaba 1-0 gracias a gol del uruguayo Darwin Núñez, sobre los seis minutos. El tiempo cumplido, Liverpool recuperó una pelota en propio campo con Wataru Endo, que asistió a Luis Díaz, que buscó rematar; no obstante, al quedarse sin ángulo hizo un taco para Diogo Jota, que remató con izquierda para dejar las cosas 2-0.

En los 24 minutos en cancha con el Livepool, Luis Díaz obtuvo una calificación de 7.1 con un 92% en pases completados, de acuerdo con registros de la aplicación 365 Scores.

La próxima salida del Liverpool por Premier League será en condición de local en pleno Año Nuevo, cuando reciba en Anfield la visita de Newcastle desde las 3:00 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de ESPN y Star+.

Formaciones:

Burnley: James Trafford; Viltinho, Dara O’ Shea, Jordan Beyer, Charlie Taylor; Wilson Odobert, Sander Berge, Josh Brownhill, Mike Trésor; Lyle Foster, Zeki Amdouni.

Entrenador: Vincent Kompany

Liverpool: Alisson Becker, Tren Alexander-Arnolds, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Joe Gomez; Harbey Elliott, Wataru Endo, Ryan Gravenberch; Mohamed Salah, Cody Gakpo, Darwin Núñez.

Entrenador: Jürgen Klopp

Las críticas a Luis Díaz por su rendimiento con Liverpool

Luis Díaz espera retomar su nivel en Liverpool - crédito Reuters

Luis Díaz enfrenta dificultades para recuperar su mejor forma en el Liverpool, tras la lesión en la rodilla que sufrió en un partido contra el Arsenal en la temporada pasada. El colombiano, que se destacó en sus inicios con el conjunto inglés, ha marcado goles importantes en la temporada 2023-24, pese a las adversidades personales, incluido el secuestro de sus padres en Barracas (La Guajira)

El desempeño de Díaz no ha pasado desapercibido para Jamie Carragher, exjugador y leyenda del club, que hizo énfasis en la necesidad de que el extremo vuelva a desplegar el talento que lo llevó a ser pieza fundamental en el camino del Liverpool hacia la final de la Champions League.

En diálogo con The Gary Neville Podcast, Carragher se mostró crítico con el nivel actual del jugador, subrayando la importancia de recuperar su “chispa” característica.

“Díaz parece una sombra de sí mismo desde esas lesiones en la rodilla que tuvo en la temporada pasada. Obvio esta temporada tuvo problemas familiares pero realmente siento que deberá hacer una gran segunda mitad de año en la banda izquierda del equipo sino Liverpool irá en busca de algún jugador en la ventana de transferencias de verano”

Además de los retos profesionales, Díaz ha enfrentado duros golpes a nivel personal, como el impactante episodio del secuestro de sus padres, situación que sin duda ha tenido un efecto en su rendimiento sobre el terreno de juego. Este suceso, que pone en evidencia la vulnerabilidad de los familiares de figuras públicas, ha conmocionado tanto al entorno del jugador como a la comunidad del fútbol internacional.

La expectativa sobre la evolución de Luis Díaz en el Liverpool se mantiene alta. La afición y la dirección técnica del equipo, liderada por Jürgen Klopp, se encuentran a la espera de que el colombiano retome la brillantez que demostró antes de su lesión, y que contribuya de manera significativa en las aspiraciones del equipo en la Premier League y en competiciones europeas. El apoyo del club y de su entorno cercano será clave en el proceso de superación de las adversidades vividas por Lucho tanto dentro como fuera del campo.