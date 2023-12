Navidad 2023: los famosos colombianos han dejado ver cómo celebran esta fecha especial

Famosos colombianos festejaron Navidad con sus seguidores con emotivos mensajes en redes sociales - crédito @lauracunaayala @laura_tobon @soyvaroni/Instagram

Una de las fechas más especiales y esperadas por millones de personas, finalmente ha llegado. La celebración de Navidad el 24 de diciembre, da inicio a la cuenta regresiva para despedir el 2023 y dejar atrás todo lo malo, recordar con cariño todo lo bueno que se dejó el Año Viejo y darle la bienvenida a esos nuevos episodios que tiene preparado el 2024.

Los famosos, antes de disponerse a celebrar con sus seres queridos, han dejado diferentes publicaciones festejando la fecha especial y deseando a sus seguidores los mejores deseos. A continuación, les presentamos un recuento de esos famosos que han dejado a sus fans cómo festejan esta fecha en compañía de sus familiares, entre los que destacan Shakira, Melina Ramírez, Laura Tobón y Laura Acuña.

Laura Londoño

La actriz divirtió a sus seguidores con la curiosa anécdota que vivió en la previa a Navidad - crédito @londonotlaura/Instagram

La actriz y ganadora de MasterChef Celebrity España, Laura Londoño, publicó un curioso video en el que dejó claro que fue ella quien se encargó de preparar la cena de Navidad. Asimismo, reveló que mientras estaba en la cocina “oliendo a comida”, su familia se estaba arreglando y poniéndose bonita y darle la bienvenida al Niño Dios.

“Uno no puede malacostumbrar a la gente, especialmente si son la familia de uno, practicando todas las recetas que hice y me gustaron, las que no y me antojé […] De repente, me veo aquí en 24 de diciembre, cocinando para todo el mundo, mientras se están arreglando, perfumando, poniéndose lindos y miren toda la compañía que tengo… Se están poniendo lindos mientras yo, estoy oliendo rico”, expresó la hermosa actriz.

Laura Tobón

La creadora de contenido aseguró que es una fecha especial para compartir en familia y unión - crédito @laura_tobon/Instagram

La presentadora de La Voz apareció en sus redes sociales para desear una feliz Navidad a sus seguidores. Además, dejó ver cómo fueron los detalles de la organización de la cena que tuvo con su familia, en la que no faltaron su pequeño Lucca y su esposo.

“Feliz Navidad, que compartan con sus familias, que coman rico, que todos sus sueños se hagan realidad. Lo más importante tengan ese momento especial que siempre han querido con las personas que más aman”, expresó la también modelo.

Shakira

La cantante barranquillera compartió con sus seguidores una emotiva fotografía del árbol de Navidad con el que le dará la bienvenida al Niño Dios, que tiene detalles significativos como un pie de árbol en color plateado y esferas en cristal opaco con verde esmeralda. Además, en su interior guarda pequeñas cajas de regalo y la cual acompañó con el mensaje: “¡Feliz Navidad!”.

Árbol de Navidad de Shakira, para darle la bienvenida a la fecha en la que millones de familias comparten - crédito @shakira/Instagram

Además, en su canal interno la artista publicó la imagen de tres ciervos en los que destacan uno de gran tamaño y dos pequeños, que la intérprete de Acróstico describió como “Mamá e hijos”.

Shakira publicó una imagen conmemorativa de Navidad, en referencia a sus hijos Milan y Sasha - crédito @shakira/Instagram

Laura Acuña

Laura Acuña publicó mensaje de Navidad para sus seguidores, mandando un beso en una selfie - crédito @lauraacunaayala/Instagram

La presentadora y ahora integrante de La vuelta al mundo en 80 risas Laura Acuña publicó una imagen en sus redes sociales mandando un beso a sus millones de seguidores, acompañada de la canción All I want for Christmas is you de Mariah Carey.

Melina Ramírez

La recién casada Melina Ramírez publicó un sentido mensaje de rodillas con sus ojos cerrados, en posición de petición, en el que se observa de fondo un cascanueces y algunas velas encendidas. La caleña acompañó la fotografía con un emotivo mensaje: “¡Feliz Navidad para todos! Que los deseos de su corazón se cumplan. Mucha luz y paz en sus vidas. Gracias por ser parte de este pedacito de mi vida”.

La presentadora Melina Ramírez publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para la noche de Navidad - crédito @melinaramirez90/Instagram

Miguel Varoni y Catherine Siachoque

La pareja de actores publicó una fotografía suya con un fondo bastante navideño, pero llamó la atención que los dos aparecen vestidos de blanco con un atuendo invernal. El actor llevó un pantalón acampanado, que combinó con un gabán de felpa y un gorro siberiano; por su parte, Siachoque dejó a más de uno con la boca abierta con un vestido transparente decorado con cientos de perlas y una corona invernal en estilo penacho.

Catherine Siachoque y Miguel Varoni sorprendieron con un particular atuendo navideño - crédito @soyvaroni/Instagram

Yina Calderón

No podía faltar la imperdible Yina Calderón, que publicó un atrevido video dejando al descubierto su cuerpo y las incontables cirugías que se ha practicado, con las cicatrices a la vista. En sus glúteos, decoró para evitar la censura con cantidad de confites al igual que en al parte del busto. Además, acompañó el video con una canción navideña al estilo de guaracha.

La publicación de Yina Calderón para festejar la Navidad - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Nórida Rodríguez

Nórida Rodríguez y gerente de RTVC, reveló en su mensaje de Navidad que es algo sumamente doloroso pasar esta fecha, ya que ya es la segunda oportunidad en la que lo pasa sin Toto Vega, el gran amor de su vida. Recordó que la embargan todos esos momentos que debió cancelar, los sueños que no se cumplieron en pareja, la familia, los amigos y todo eso que desapareció con la partida del actor.

Nórida Rodríguez publicó emotivo mensaje sobre la Navidad sin su esposo Toto Vega y el dolor que le produce estar sin su compañía - crédito @noridaoficial/Instagram

Incluso, admitió que esta era una fecha especial de para compartir junto a su esposo: “Estar en casa, en pijama, enroscados, cada uno con su libro, haciendo nada que es lo que jamás volveré a hacer. Extraño todo de ti, tu cuerpo tibio, tu risa, tu olor a paz, tu consejo, tus brazos que eran mi escudo y mi coraza”.

Y agregó un emotivo mensaje a sus seguidores: “Quiero enviar mis mejores deseos a quienes hayan llegado a leer este post. Recuerden que el tiempo junto a sus seres queridos es lo mejor que van a tener en esta vida”.