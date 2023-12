De Pastor López a Mariah Carey: conozca lo que más escuchan los colombianos en Navidad

Spotify dio a conocer lo que más escuchan los colombianos en Navidad durante 2023 - crédito Colprensa y Reuters

Si hay una celebración que congrega al mundo occidental como ninguna otra, esa sin duda es la Navidad. El nacimiento de Jesucristo (y toda su preparación previa durante la Novena) es un suceso que ha trascendido la fe católica para convertirse en una celebración secular que se ha transformado en sinónimo de alegría, comida, regalos y fiesta.

Como en cualquier fiesta, la música de diciembre es un género musical en sí mismo. Aparte de los villancicos, siempre que se hable del Niño Jesús, de Papá Noel o de diciembre en general, esta clase de repertorio siempre forma parte de la tradición. Pero en Colombia (al igual que en la mayor parte de América Latna), existen variaciones frente a lo que se muestra en la tradición anglo. Es así como mientras las películas hollywoodenses retratan la Navidad desde la sobriedad y sus canciones suelen ser más sofisticadas, en nuestro país no se puede entender la Nochebuena sin la rumba.

Como es usual cuando se trata de música en tiempos donde las plataformas de streaming llevan el mando, Spotify dio a conocer cómo es el consumo musical en los últimos meses del año ahora que se acerca la Navidad. Según reportó el servicio global de suscripción musical más grande del mundo, la creación de playlists navideñas por parte de sus usuarios a nivel mundial vio un incremento superior al 1.400% desde los primeros días de noviembre.

Las cifras reportadas por el gigante sueco muestran que la tendencia en cuanto a los gustos musicales en la Nochebuena se mantiene y son los artistas nacionales los que tienen mayor protagonismo. Los 50 de Joselito, Guillermo Buitrago, Rodolfo Aicardi y Los Hispanos son los que acumulan la mayor cantidad de reproducciones en el país. La sorpresa salta al notar que Mariah Carey, Michael Bublé y Sia se sumaron a la lista.

Por un lado, la norteamericana sigue manteniéndose como una figura vigente a nivel mundial por estas fechas gracias a su éxito de 1994, All I Want for Christmas Is You, que sin importar los años sigue regresando al primer lugar de las listas en diciembre. De hecho, actualmente es la canción más escuchada a nivel mundial en Spotify. En lo que se refiere al intérprete canadiense, tiene una cantidad igualmente notable de temas navideños que resuenan en el mundo angloparlante. Y en cuanto a la australiana, su villancico Snowman se ha convertido en un recurrente en las emisoras angloparlantes durante la temporada navideña desde su publicación en 2017.

Coincidiendo con el décimo aniversario de su muerte, un infaltable de las fiestas navideñas, Diomedes Diaz, llegó al puesto 21 de los más escuchados de la semana en Spotify Colombia - crédito Captura de pantalla @VICSARI/YouTube

Si se revisa la lista semanal de los más reproducidos en Colombia se notará que más allá de que las figuras del género urbano como Feid, Karol G, Peso Pluma o Bad Bunny entre otros siguen figurando entre los más escuchados, la tendencia se repite. Figuras infaltables de la temporada como Diomedes Diaz, Rodolfo Aicardi, Pastor López, Los Niños Cantores de Navidad, Los Hispanos, Grupo Niche o Joe Arroyo, entre otros, tuvieron un ascenso considerable a lo largo de las últimas semanas y ya aparecen entre los más escuchados por los colombianos.

En lo que se refiere a las canciones más sonadas, Spotify reportó que canciones como El Hijo Ausente de Pastor López, Aires De Navidad de Héctor Lavoe, Willie Colón y Yomo Toro, Maria Teresa de Los 50 de Joselito, o Año Nuevo de la Billo’s Caracas Boys junto a Cheo Garcia se encuentran entre las favoritas de los colombianos. De las canciones angloparlantes que aparecen en el listado, además de All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey, destacó la presencia de Last Christmas, tema del recordado dúo inglés Wham! que dio a conocer a George Michael a mediados de los 80.

A continuación, estos son los artistas más reproducidos en Colombia durante la temporada de Navidad 2023:

1. Los 50 De Joselito

2. Guillermo Buitrago

3. Los Hispanos

4. Rodolfo Aicardi

5. Mariah Carey

6. Arcángel

7. Pastor López

8. Los Trovadores de Baru

9. Michael Bublé

10. Sia