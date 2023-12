Corrupción le costó 50 billones de pesos a los colombianos: auditora General de la República

La boyacense María Anayme Barón Durán, fue elegida por el Consejo de Estado como nueva auditora General de la República - crédito @consejodeestado/X

La auditora General de la República, María Anayme Barón, reveló, el 22 de diciembre de 2023, preocupantes cifras relacionadas con la corrupción, como que el año pasado los delitos contra el erario público le costaron a los colombianos 50 billones de pesos. También expuso las estrategias que implementará para combatirla.

“Las cifras de la corrupción en Colombia son enormes. El año pasado la corrupción le costó al país más de 50 billones de pesos. Eso se desprende de lo reportado por las contralorías en los procesos de responsabilidad fiscal que adelantan”, le dijo la auditora Barón a Cambio.

La funcionaria advirtió que esta cifra puede ser mayor, pues “falta calcular el costo social que acarrea. No sabemos cuánto llega a costar que a los niños del país no se les atienda de forma debida, que se les brinde una buena alimentación en las aulas, o por ejemplo, la brecha en temas de vivienda cuando no se ejecutan bien los recursos públicos”.

Sobre las estrategias para combatir la corrupción, la auditora Barón dijo que una de las más importantes es “la vinculación de los ciudadanos en procesos de control fiscal participativo”.

“Creemos que las contralorías deben tener más cercanía con los ciudadanos y una reacción más eficiente frente a las quejas y denuncias presentadas por la comunidad. También es fundamental que las contralorías se apoyen en tecnologías modernas, en ciencia de datos, que nos permita hacer un control en tiempo real, para que la plata no se pierda”

Además, insistió en que la ciudadanía y los medios de comunicación deben estar alertas y poner la luz sobre los posibles casos de corrupción, que los órganos de control deben atender de forma inmediata.

“Creo en el poder que tiene el control social participativo. Cuando los ciudadanos y los medios de comunicación hacen alertas, prenden las luces sobre posibles casos de corrupción, los órganos de control deben de inmediato prestar atención a esas denuncias”

Para la auditora General de la República hay que fortalecer las Contralorías regionales, más que acabarlas - crédito Luis Jaime Acosta/REUTERS

También habló, en la entrevista con Cambio, sobre la propuesta, que suena cada tanto, de acabar con las Contralorías regionales y dijo que lo que hay que hacer es fortalecerlas, pues la Contraloría General de la República no tiene cómo atender la vigilancia de los recursos territoriales al tiempo que escruta los nacionales.

“Conozco el trabajo que hacen las contralorías territoriales y lo que hace falta es su fortalecimiento. La Contraloría General no alcanza a llegar a todos los municipios del país por la complejidad misma y esta, lo que vigila, son los recursos del orden nacional y no los recursos propios de los territorios en Colombia, los cuales ascienden a más de 250 billones de pesos. En Colombia hay 1.123 municipios y solo tenemos 67 contralorías regionales, con grandes limitaciones de recurso humano y tecnológico. Es como la inseguridad. A nadie se le ocurre enfrentarla disminuyendo el pie de fuerza de la Policía”

La funcionaria cerró comentando la situación que vive actualmente la Contraloría General de la República, que está acéfala, pues no se ha nombrado en propiedad al contralor, luego de que el Consejo de Estado declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez, el 5 de julio de 2023. Actualmente, el órgano de control es precedido por Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones, mientras el Congreso adelanta otra vez las elecciones.

Sobre esto, la auditora Barón dijo que espera que supere pronto este escollo: “La Contraloría ha venido cumpliendo con sus obligaciones constitucionales, pero lo que uno espera es que las instituciones cuenten con una cabeza en propiedad. Espero que eso se resuelva pronto”.