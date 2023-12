Las noticias más importantes de los reguetoneros colombianos en 2023: así fue su año

Las noticias más importantes de los reguetoneros colombianos en 2023 - crédito Jesús Avilés/Infobae

2023 llegó a su fin y los músicos colombianos dejaron una huella a lo largo de los 12 meses gracias a su trabajo duro, su música y la cantidad de premios que ganaron en las entregas más importantes de la música latina.

Por eso, Infobae Colombia recopiló las noticias más relevantes de los reguetoneros colombianos a lo largo del año comenzando con Karol G y su presentación en Viña del Mar (Chile) y terminando con el anuncio de la gira 2024 de J Balvin.

Karol G brilló en Viña del Mar

El 19 de febrero de 2023, Karol G fue la estrella principal en el anfiteatro de la Quinta Vergara, uno de los escenarios más deseados por artistas de talla internacional, pues en él, cada febrero los chilenos se reúnen para disfrutar de los mejores eventos y espectáculos del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.

Presentación de Karol G en Viña del Mar - crédito Rodrigo Garrido/REUTERS

La presentación de la paisa fue todo un éxito, pues no decepcionó a sus fanáticos chilenos y les regaló una noche llena de buena música. Aunque, también se registró un evento curioso, pues en medio de la presentación regaló una de las Gaviotas que entrega el festival a una niña que se subió a bailar con ella.

Con el paso de los días se conoció que el nombre de la afortunada asistente era Matilda, y aunque tuvo una de las mejores noches de su vida, luego de tomarse fotos con Karol G y bajar del escenario, su mamá quiso devolver la Gaviota, pues consideró excesivo el regalo.

“Yo le decía ‘hija, no, devuélvela’, porque no estamos hablando de que le regaló una polera (camiseta), yo quiero buscar a Karol G y entregársela. Gracias por el gesto, se sacó la foto, la gaviota la devolvemos”, explicó la mamá de la menor.

Karol G se robó el show en el Rockefeller Center en Nueva York

En junio la cantante paisa se adueñó de la Gran Manzana al participar en el programa Today´s show de la cadena NBC. Karol G interpretó sus mejores canciones frente al Rockefeller Center de Nueva York logrando una asistencia de público sin presedentes.

Karol G tuvo una exitosa presentación en Nueva York - crédito Brendan McDermid/REUTERS

Se conoció que a la presentación de Karol G asistió tanta gente que los agentes de Policía de Nueva York que estaban destinados para el evento no dieron abasto, por lo que tuvieron que pedir refuerzos.

La razón de que la Policía de la ciudad solicitara más personal fue que, según la seguridad del edificio, algunos fanáticos de la Bichota habrían ingresado al Rockefeller Center sin autorización, pues una multitud estaba esperando en la Quinta Avenida intentando a toda costa acercarse al escenario.

Fue tanta la gente que se dio cita para escuchar a la colombiana que desde las horas de la mañana se rumoró que la presentación de Karol G rompería el récord de asistentes que dejó el cantante británico Harry Styles.

Karol G rompre récord de audiencia en Today Show - crédito NBC

Pero, solo se necesitó el paso de las horas para confirmar algo aún más relevante, pues la aglomeración de personas hizo pensar que la colombiana no solo acabó con la marca del cantante europeo, sino que también terminó con la que dejó Ricky Martín en 1999, considerada como el récord absoluto en ese tipo de presentaciones.

Bichota Records, la inteligente jugada de Karol G para quedarse con su catálogo musical

El martes 6 de junio de 2023, Interscope Records confirmó que la cantante paisa Karol G firmó un nuevo contrato con el que dejaba su disquera Universal Music Latino para pasar a la compañía norteamericana, lo que significó, sin lugar a dudas, un importante avance en la carrera musical para la colombiana.

A pocos días del anuncio, se dieron a conocer más detalles sobre el multimillonario acuerdo que le permitió a Karol mantener su catálogo musical, algo que se considera una jugada maestra por parte de Carolina Giraldo Navarro, nombre de pila de la artista nacida en Medellín.

La información sobre el particular trato que logró Giraldo con Interscope Records la dio a conocer el medio Billboard, que aseguró que la negociación entre la cantante y la compañía fue larga y compleja, pero le dará la oportunidad a la colombiana a lanzar su nueva música bajo su propio sello, que como no podía ser de otra forma, se llamará Bichota Records.

Con su nuevo contrato, Karol G tendrá la oportunidad de grabar en su propio sello discográfico, mientras que Interscope Records será la parte encargada de distribuir y promocionar sus nuevas canciones y próximos discos.

También se conoció que Karol G será la dueña de sus grabaciones, lo que es un movimiento inteligente por parte de la artista colombiana, pues así habría asegurado su futuro al seguir recibiendo las regalías de sus canciones al pasar de los años; como también, tener el control total de dónde y cómo va a ser utilizada su música, por ejemplo, en películas o series, entre otras.

Karol G primera artista colombiana en liderar la lista Billboard 200

Gracias al éxito de su álbum Mañana será Bontio, la cantante colombiana lideró la lista Billboard 200 con 94.000 unidades equivalentes a álbumes, por lo que se convirtió en la primera artista femenina colombiana en encabezar la lista.

La hazaña de Karol G es relevante porque desde 1995 la lista de Billboard 200 no era liderado por una mujer, lugar que alcanzó Selena Quintanilla con su álbum Dreaming of you.

El Mañana será bonito Tour, un éxito que confirmó el excelente año de Karol G

Karol G concluyó su triunfante año con dos presentaciones especiales ante 90.900 espectadores en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que formaron parte del Mañana será bonito Fest. La artista colombiana se destacó en 2023 tras posicionar su álbum completamente en español Mañana será bonito en la cima de los más vendidos en Estados Unidos, estableciendo un hito histórico. Además, marcó récords de recaudación y asistencia en su exitosa gira Mañana será bonito Tour, consolidando su estatus en la industria musical.

Karol G y Feid perrearon juntos en el MSBF - crédito @karolgfan.news/Instagram

El Mañana será bonito Tour incluyó éxitos como TQG y Provenza y comenzó en el segundo semestre de 2023, destacándose desde su aparición estelar en el festival Lollapalooza en Chicago. Las 17 fechas de la gira, que contaron con reconocimientos en premiaciones como MTV Video Music Awards y Latin Grammy, demostraron la capacidad de convocatoria de Karol G llenando estadios emblemáticos como el MetLife en Nueva York y el Levi’s Stadium en San Francisco. La cantante también lanzó Mañana Será Bonito (Bichota Season), un mixtape con la firma de Interscope Records, previo a sus históricas presentaciones en Medellín.

Con más de 25 millones de dólares recaudados en dos noches en el Rose Bowl de Pasadena, Karol G se convirtió en la artista latina con mayor recaudación en California y fue la primera latina en llenar por dos noches consecutivas el estadio MetLife.

Según Pollstar, especializado en datos de eventos musicales, la artista ocupó el segundo lugar entre los conciertos más taquilleros a nivel mundial de 2023 generando ingresos por más de 8 millones de dólares solo con sus 15 presentaciones en Norteamérica. Este éxito económico también le permitió superar su propio récord de la gira más rentable por una artista latina en EE. UU. del 2021.

Maluma lanzó Don Juan

Maluma lanzó su álbum titulado Don Juan el 24 de agosto de 2023. Además, confirmó una extensa gira de conciertos en Estados Unidos que llamó Don Juan World Tour, la cual se llevó a cabo desde finales de agosto hasta principios de noviembre.

Maluma estrenará su nuevo álbum Don Juan - crédito Prensa Paola España.

El propio Maluma reveló sentirse nervioso y emocionado ante la proximidad de presentar su nueva producción, en la cual tuvo el rol de productor marcando una etapa significativa en su carrera al dejar atrás su famoso Papi Juancho.

“Siempre se siente mucho nervio mucha adrenalina, pero al final del día existe la satisfacción de hacer las cosas con amor y hacer lo mejor que uno lo puede hacer. “Yo creo que este álbum, está gira, pues no son la excepción, así que quería contar que me siento muy feliz, que me siento muy emocionado, que tengo la adrenalina a tope, falta muy poco para la gira y para el álbum y lo más bonito es que sé que voy a contar con su cariño y con su apoyo, así que vamos para adelante”, comentó el paisa en una publicación en su cuenta de Instagram.

Maluma aseguró que se siente nervioso por el lanzamiento de su nuevo álbum Don Juan - crédito maluma/Instagram

El lanzamiento de Procura y el anunció de que será papá

A mediados de octubre de 2023, Maluma confirmó que espera su primer hijo junto a su pareja, Susana Gómez. La noticia se confirmó en un video que publicó durante un concierto durante su gira Don Juan Tour, en el que se reveló que será una niña y se llamará París.

Maluma - Procura (Official Video) - crédito Maluma/YouTube

Maluma no dejó pasar la emoción de compartir con sus seguidores la nueva noticia de la llegada París, por lo que aprovechó su concierto del 19 de octubre de 2023 en Washington (Estados Unidos) para sorprender a los asistentes con la proyección de un video grabado en Nueva York en el que se reveló que el primer hijo del cantante será una niña.

“Mi gente, les tengo una sorpresa esta noche. Hoy vamos a hacer el estreno mundial de mi próximo video. Ustedes van a ser testigos de algo que nadie en el mundo entero está viendo. Por primera vez quiero hacer el lanzamiento de mi próximo video y tengo una noticia muy bonita que contarles”, fueron las palabras del colombiano previo al estreno del video Procura.

En el video que acompaña la canción, que es una fusión entre bachata y género urbano y habla sobre dos personas que se aman, pero están en relaciones que no las hacen felices, Maluma compartió imágenes inéditas de su relación con Susana Gómez; como también, explicó que había buscado el amor por muchos años y no se había dado cuenta que lo tenía a su lado.

El artista paisa no quería una niña porque se imaginaba pagando karmas - crédito @maluma/Instagram

Aunque en el metraje se aprecian fragmentos del proceso de los controles médicos de Gómez y cómo el cantante y su pareja le dan la noticia del embarazo a su familia, también se puede ver el momento en el que las personas cercanas a la relación revelan el sexo del bebé.

Al final del video oficial de Procura, en una reunión privada y muy lujosa en The Edge, uno de los sitios más exclusivos de Nueva York y que sirve como mirador de la ciudad, el paisa y su familia no escatimaron en gastos y ofrecieron una gran fiesta con fuegos artificiales rosados, lo que confirmó que sería una niña.

Maluma terminó su “Don Juan World Tour” y tuvo varias visitas inesperadas

El cantante Maluma concluyó su exitosa gira Don Juan World Tour en Miami, con un último concierto el 4 de noviembre marcando el fin de 30 presentaciones en Estados Unidos. El recorrido, que comenzó el 31 de agosto en Sacramento, California, estuvo repleto de momentos memorables, incluido el anuncio de la llegada de su primera hija, París.

Durante la velada final en el Kaseya Center de Miami, la audiencia disfrutó no solo de la música de Juan Luis Londoño Arias, sino también de la presencia de famosos como el jugador de fútbol Lionel Messi y el deportista de la NBA Jimmy Butler.

Entre las estrellas que asistieron al concierto también se encuentra el jugador de la NBA Jimmy Butler - crédito maluma/Instagram

La asistencia del astro argentino resaltó entre los momentos destacados del evento, recibiendo una calurosa ovación por parte de los fanáticos. Maluma compartió en su Instagram su gratitud por la gira y una foto junto a Messi, expresando un fraternal cariño.

“No cualquiera le da una beso a @leomessi 😂 te amo mi bro”

Maluma compartió el momento de su encuentro con Lionel Messi en el concierto en Miami - crédito maluma/Instagram

Detrás de las luces y la música, el Don Juan World Tour fue un período de intensos cambios personales y profesionales para Maluma. El cantante expresó su felicidad por volver a casa para dedicar tiempo a su familia tras un tour que describió con “sentimientos encontrados”. Además, agradeció a su equipo de trabajo por hacer realidad sus visiones artísticas y a su pareja Susana Gómez, así como a los miles de seguidores que lo acompañaron durante sus conciertos por América del Norte.

“Con sentimientos encontrados cómo siempre que termino porque se nos fue muy rápido pero también felices de regresar a casa y cuidar de nuestra gorda 🗼😍”

Feid, artista invitado a la Velada del Año 3 de Ibai Llanos

El 4 de mayo de 2023, El streamer Ibai Llanos dio a conocer detalles sobre la Velada del Año 3, uno de los eventos deportivos más importantes para la comunidad de Twitch y de Internet en general, entre los que estuvo como invitado el paisa Feid.

Feid le obsequió sus gafas a Ibai Llanos en su presentación en la Velada del año 3 - crédito @feidsite/Twitter

“Este cartel necesitaba todavía más mezcla, más locura, porque en esta vida, amigos, no solo te tiene que gustar a ti, tienes que pensar en todo el mundo también que tiene diferentes gustos musicales y el siguiente artista es alguien que lo está rompiendo a un nivel brutal. Quinto artista de la Velada del Año 3 es para el Ferxxo que se vino”, explicó Llanos en un en vivo junto a Gerard Piqué.

En Miami se confirmó la relación de Feid y Karol G

Los rumores de que Karol y el Ferxxo estaban en una relación se habían vuelto más latentes durante el primer semestre de 2023, pero no fue sino hasta la noche del 17 de junio que se les vio agarrados de la mano mientras entraban al estadio en Miami donde Feid tenía su concierto.

Imágenes de Karol G y Feid tomados de la mano, previo a una presentación de este último en Miami - crpedito @itscarlosivan/Twitter

La primera muestra de cariño de esa noche fueron las fotos en las que se veían felices mientras caminaban por un corredor del estadio, pero, esas no fueron las únicas expresiones del cariño que se tienen los dos artistas, pues al finalizar el concierto, Feid aprovechó para enviarle un mensaje a la “Baby”, refiriéndose a Karol G.

En un video que está circulando por redes sociales, se puede apreciar como Feid le agradeció a todos los asistentes al Kaseya Center, ubicado en Miami (Estados Unidos) por estar acompañándolo en un día tan especial; como también, le agradeció a sus compañeros músicos con los que comparte en tarima.

Pero, hubo un agradecimiento que puso a la gente a gritar, pues también tuvo presente a Karol G a la que se refirió como la Baby, por lo que los asistentes al estadio le mostraron todo el apoyo a la relación que mantiene la pareja.

“Muchas gracias por venir al primer American Airlines, Kaseya Center, lo que sea del Ferxxo. Hoy es un día muy especial pa’ todo el mundo, en especial pa’ mí, pa Guencho, pa’ Pedro, Pa’ Sebas, pa’ mi familia, pa’ mis amigos, pa’ la gente bonita que vino esta noche mor, pa’ la baby”.

Un video en redes sociales dejó ver el momento en el que Karol G disfruta del concierto de Feid en Miami - crédito: @DayanaN93499272/Twitter

Pero, Feid no fue el único que estaba feliz por el exitoso concierto en la ciudad mágica de los Estados Unidos, pues también se conoció un video en el que se le vio a Karol G bailando y con una sonrisa en su rostro mientras de fondo se escucha la canción NO es NORMAL todo LO que TE quiero HACER, una colaboración entre el Ferxxo y el boricua Nicky Jam.

Feid marcó récord de ventas con conciertos en Puerto Rico

A finales de junio Feid marcó un hito en la industria musical al vender todas las entradas de su primera presentación en el Coliseo de Puerto Rico en solo 30 minutos. Las boletas para una segunda fecha también se agotaron en una hora. El Ferxxo Nitro Jam Underground de Salomón Villada Hoyos estableció un nuevo récord en la venta de entradas para dos conciertos anunciados con muy poca antelación.

En tan solo dos horas se agotaron las entradas para los conciertos de Feid en Puerto Rico, lo que le garantiza un Sold Out en su primera presentación en suelo boricua - crédito: feid / Instagram

La primera actuación de Feid en Puerto Rico estuvo programada con apenas cuatro días de preaviso, un desafío al que el público respondió con entusiasmo garantizando el éxito comercial del evento. Los organizadores y la empresa promotora revelaron que una cifra récord de 62.000 fanáticos esperaban en línea para adquirir las entradas.

Estos resultados sin precedentes confirmaron la influencia y el arraigo que el género de reguetón y artistas como Feid tienen en la isla. Los conciertos en Puerto Rico, anunciados para la popular Noche de San Juan, resultaron ser, según el productor Paco López, un precedente crucial en el mercado de espectáculos en vivo.

“Esto es superpositivo para la industria. A nosotros no nos sorprende, porque los artistas y el género del reguetón tienen tanta acogida que muy poca gente puede anunciar un concierto en verano, Noche de San Juan, cuatro días antes y llenarlos en hora y media y casi 70.000 personas esperando en la fila virtual”, comentó Paco López.

El éxito de Feid en Estados Unidos y en Puerto Rico evidenciaron la popularidad que cosechó el cantante colombiano con su estilo único de música urbana y su conexión con el público en 2023.

Mor, no le temas a la oscuridad

El 29 de septiembre Salomón Villada Hoyos, más conocido en el mundo de la música como Feid, lanzó su nuevo álbum Mor, no le temas a la Oscuridad causando una repercusión inmediata en las plataformas digitales. El trabajo discográfico, que ya había generado expectativas entre los seguidores del artista, contó con temas que habían sido revelados previamente.

Feid lanzó su nuevo álbum: 'Mor, no le temas a la Oscuridad' - crédito Universal

Ávido de innovar, el cantante colombiano exploró nuevos géneros musicales mostrando una sorprendente versatilidad, y a pesar de las críticas de ciertos sectores de la industria que lo acusaban de mantener un estilo monótono.

Este álbum se caracterizó por importantes colaboraciones con figuras de la música urbana como Sean Paul, Ñengo Flow, Rema, Ryan Castro, Cupido, Pailita y Young Cister, además de contar con el soporte de Icon, sello indispensable en la carrera de Feid.

Feid estrenó el video de su más reciente canción Vente conmigo inspirado en series de terror - crédito: Feid / YouTube

La producción, que tuvo lugar en California, Estados Unidos, involucró un equipo creativo compuesto por Sky Rompiendo, Wain, así como Jowan y Rolo de Icon. El artista utilizó temáticas oscuras en su música, pero le invitó a sus seguidores a no tener miedo de las dificultades de la vida.

J Balvin y su participación en la saga de Rápido y Furioso

El regreso de J Balvin a la música fue por lo alto, pues no desaprovechó cada oportunidad para demostrar que es uno de los artistas más relevantes del género urbano en Colombia. José Alvaro Osorio, nombre de pila del cantante, volvió a aparecer de manera pública en las calles de Medellín mientras grababa el video musical de una de sus canciones, pero en mayo se confirmó la participación del cantante paisa en una de las películas que más emoción generó por su estreno en 2023, la décima entrega de la saga Fast and Furious.

Vin Diesel confirmó la participación de J Balvin como intérprete de una de las canciones que hacen parte del Soundtrack de la décima entrega de Fast and Furious - crédito: vindiesel/Instagram

El fin de semana del 6 y 7 de mayo de 2023, a J Balvin se le vio muy activo en Miami (Estados Unidos), en el Gran Premio de la Fórmula 1, pero su visita a la ciudad mágica tenía otros compromisos que fueron revelados días después.

Entre los compromisos estaba visitar a uno de los actores más famosos de los últimos tiempos, Mark Sinclair Vincent, también conocido como Vin Diesel, productor y responsable de las últimas películas de la saga de Rápido y Furioso, que se reunió con el cantante colombiano para ultimar detalles de la participación del colombiano en la película, lo que quedó registrado en un video publicado por el actor en su cuenta oficial de la plataforma Instagram.

En el video, Vin Diesel confesó que la reunión no tenía que ver exclusivamente con compartir un rato entre las dos estrellas, pues la intención era aprovechar el tiempo para realizar la grabación del video musical del que Balvin es el cantante principal y que será parte de la banda sonora de la décima película de la saga.

“Acabamos de terminar el video de la nueva canción que está en la banda sonora de Fast 10 con mi hermano J Balvin”

El curioso momento que vivió con Michael Jordan

En septiembre el Niño de Medellín vivió un curioso momento con el exjugador de baloncesto Michael Jordan mientras se encontraba en una carrera de Nascar en Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el cantante nacido en Medellín a través de una publicación en su cuenta de Instagram en donde se le vio muy feliz con varias personalidades entre las que se encontraba el exjugador de baloncesto Michael Jordan con el que vivió un curioso momento cuando intentó acercarse al hombre de 1.98 metros de alto.

La seguridad de Michael Jordan no permitió que J Balvin se acercara al exjugador - crédito @CristoAtado / X

“Es un honor para mi poder tener a mi lado a personas que siempre he admirado y hoy ver que somos un equipo, que somos amigos y que somos embajadores del atardecer de Medellín en mi propio carro en Nascar! Nunca dejen de soñar y trabajar por cumplir los objetivos ⚡️ GRACIAS”

Aunque José Álvaro Osorio Balvin, nombre de pila del artista, fue invitado por el conductor Tyler Reddick, en su paso por la pista de Nascar tuvo la oportunidad de encontrarse con Michael Jordan que tuvo que pedirle a su personal de seguridad que dejara pasar a Balvin.

En medio de la carrera de Nascar, el cantante colombiano tuvo la oportunidad de compartir con Michel Jordan - crédito jbalvin/Instagram

Y es que en video quedó registrado el momento en el que Jordan caminaba por la zona en la que se preparan los carros de Nascar cuando vio a J Balvin, el problema, fue que el cuerpo de seguridad del exdeportista no reconoció al colombiano y pensó que era un fanático que se acercaba a Jordan.

En ese momento, el exjugador tocó el hombro del hombre que se atravesó entre él y Balvin y a continuación saludó con efusividad al colombiano que se veía muy pequeño al lado del gigante multicampeón de la NBA.

Qué bueno volver a verte Tour

El 2023 terminó para J Balvin con el anunció de su gira por Europa luego de varios años de estar alejado de eventos masivos. El 28 de noviembre el cantante paisa compartió detalles de su gira para 2024 con un total de 20 conciertos.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Balvin confesó que volver a conciertos en el antiguo continente lo llenan de emoción: “No veo la hora de volverlos a ver, Europa, nos vemos en el 2024, LOS AMO”.

20 fechas son las que confirmó J Balvin para dar inicio al 'Que bueno volver a verte Tour' en Europa - crédito @jbalvin/Instagram

Las fechas de los conciertos de J Balvin en Europa son:

Abril 26 - Frankfurt, Alemania

Abril 28 - Ginebra, Suiza

Abril 30 - Zurich, Suiza

Mayo 1 - Milán, Italia

Mayo 3 - Viena, Austria

Mayo 6 - Berlín, Alemania

Mayo 8 - Amsterdam, Países Bajos

Mayo 10 - Copenhague, Dinamarca

Mayo 12 - Oslo, Noruega

Mayo 14 - Estocolmo, Suecia

Mayo 16 - Helsinki, Finlandia

Mayo 18 - Kaunas, Lituania

Mayo 21 - Colonia, Alemania

Mayo 22 - París, Francia

Mayo 24 . Bruselas, Bélgica

Mayo 25 - Esch-sur-Alzette, Luxemburgo

Mayo 28 - Barcelona, España

Mayo 31 - Madrid, Espala

Junio 1 - Lisboa, Portugal

Junio 5 - Londres, Reino Unido