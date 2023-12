Rigoberto Urán creó su propia novela en la que se le midió a actuar e hizo que Michelle y Adriana se volvieran amigas

Rigoberto Urán logró lo imposible en escena que se inventó con Ana María Estupiñán y Stephania Duque - crédito @rigobertouran/Instagram

Rigoberto Urán logró lo imposible, el pedalista colombiano creó su propia historia en la que se le midió a actuar y protagonizó junto a Ana María Estupiñán y Stephania Duque divertida escena en la que unió a las dos rivales.

El hijo de Urrao no para de generar tendencia en las redes sociales gracias al boom de su novela e las pantallas de los colombianos, esta vez consiguió que Michelle Durango y Adriana se hicieran amigas, aunque en la ficción.

El buen sentido del humor que tiene el pedalista antioqueño quedó demostrado con su capacidad para encontrarle el lado jocoso a cada situación. En esta ocasión el deportistas se atrevió a invitarse una escena en la que supuestamente las dos mujeres que se disputan su corazón en la novela se hacen amigas. Además, de que Rigo dejó ver su capacidad histriónica y facilidad para la actuación.

Rigoberto Urán se inventó una nueva historia en la que Michelle Durango y Adriana se hicieron amigas - crédito @rigobertouran/Instagram

Según el video que compartió a través de las redes sociales de su cuenta personal, en colaboración con la de su marca Go Rigo Go, él y Ana María Estupiñán (Michelle Durango) se encuentran supervisando que todo se encuentre bajo orden en el establecimiento comercial en donde para sorpresa de ella, Stephania Duque (Adriana) resultó trabajando en la tienda como vendedora. Posteriormente, las dos mujeres interactúan comentando sobre la nueva colección navideña y al final salen abrazadas conversando como viejas amigas. Rigo que no entiende nada queda tirado en medio del local sin saber qué hacer ante la inesperada situación.

La publicación se viralizó rápidamente en las redes sociales donde el ciclista recibió los comentarios tanto de sus seguidores como de los espectadores de la novela quienes aplaudieron su creatividad y la forma en la que está jugando con su mundo paralelo, al tiempo que aprovecha para hacerse publicidad:

“Jajaja nos divertimos mucho haciendo esto”, escribió la actriz Ana María Estupiñán, “marketing a gran escalan; sabe manejar toda oportunidad que se le presenta”, “coronó mijo, logró que la ‘mosa’ y la novia se quieran como amiguitas, risas, mucho teso”, “el director de Marketing de Rigo es un crack”, “como dicen los Paisas: ¿Este es mucho avispado, no?”, “sin miedo a nada juntó el ganado”, “bueno pues mijito con las dos no se vale... pilas pues”.

Fan número uno

Rigoberto Urán tuvo tremendo detalle con el elenco y parte del equipo de producción de su novela. El ciclista paisa reunió a los actores y directivos para agradecer todo su trabajo.

Al café de Rigo fueron llegando uno a uno los actores, directores y ejecutivos que estuvieron detrás de la historia de la novela del Canal RCN, ellos se fueron reencontrando con algunos de los personajes reales que se hicieron presentes en la cena que el hijo Urrao ofreció como agradecimiento a todo lo bueno que le trajo haberle compartido su vida a los colombianos.

Rigoberto Urán reunió al elenco de su novela para agradecer su trabajo - crédito @rigobertouran/Instagram

Él se dirigió a todos y les reiteró lo agradecido que se encuentra, pues gracias a los recorridos que está haciendo por las diferentes ciudades del país se ha dado cuenta del efecto positivo que está teniendo en la niñez de Colombia, cumpliendo el objetivo de motivar al deporte en las nuevas generaciones.

“Esto es un homenaje para todos ustedes por todo lo que está pasando con mi historia, no me imaginé nunca que mi vida diera pa tanta ‘maricada’. Sin embargo, lo más bonito ha sido las sorpresas que me he llevado en estos días al visitar las ciudades en las que tenemos tiendas viendo la imagen tan buena que estamos dando e inspirando a los niños, eso ha resultado ser lo más gratificante para mi; darme cuenta del gran impacto que estamos generando en al sociedad”, comentó el ciclista en medio de la mesa en donde se encontraban todos reunidos.

La emoción del pedalista con el efecto de la ‘rigomanía’, que se revivió gracias a que su vida está en la televisión fue grande, él cerró su discurso invitando a que los presentes se hicieran conscientes de la labor que están cumpliendo con su trabajo.

Rigoberto Urán se mostró agradecido con el elenco de su novela - crédito @rigobertouran/Instagram

“Estamos mostrando algo que va en contracorriente a lo que se vive actualmente en las redes sociales en donde la juventud se está acostumbrando a la inmediatez y al camino más corto, mientras que acá con mi vida reflejamos la realidad del Colombiano que se cae y se levanta, que todo requiere un proceso, un camino y una disciplina, le estamos devolviendo a los niños las ganas de hacer deporte”.

Michelle Durango esposa de Rigo también estuvo presente y compartió un par de palabras de agradecimiento por la forma en la que se contó la historia de su amado en la que ella también hizo parte.

“Rigo es para mí el mejor embajador colombiano, en nombre de mi familia les damos las gracias por su profesionalismo, por respetar nuestra historia, nuestras familias estamos felices al ver muy bien representados, es bonito ver que se rindan este tipo de reconocimientos en vida, generalmente se hacen estos homenajes a la memoria y en este caso tanto Rigo como yo estamos muy jóvenes todavía y tenemos mucho por delante y disfrutar en vida de esto es de verdad muy bello”, concluyó Michelle.