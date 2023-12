Juan Diego Vanegas se habría separado de Sofía Gómez: esto es lo que se sabe

La apneísta todavía conserva el contacto del chef entre sus seguidores - crédito @sofigomezu/Instagram

El 19 de marzo de 2022 Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez contrajeron matrimonio en una exclusiva finca a las afueras de Bogotá, propiedad del esposo del chef de Día a Día. De acuerdo con una entrevista que ofreció el cocinero para el programa AutoStar Tv, se conoció con la apneísta y fue muy difícil la conquista porque sentía que ella no le prestaba la suficiente atención.

Te puede interesar: Yina Calderón llamó “bruja” a Andrea Valdiri en un polémico video: este sería el motivo

En una ceremonia católica a la que asistieron varias figuras del entretenimiento nacional, así como amigos de la pareja, decidieron dar el “sí”, después de meses de noviazgo. Entre los asistentes estuvieron Carolina Soto, Carolina Cruz, Iván Lalinde, Yaneth Waldman, Carlos Calero y Catalina Gómez.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

La apneísta Sofía Gómez habría confirmado la separación de Juan Diego Vanegas, el chef de Día a Día - crédito @losetodocol/Instagram

De acuerdo con una publicación que difundió el programa Lo Sé Todo en su cuenta de Instagram, Sofía Gómez tuvo una reacción poco amable cuando le preguntaron por su esposo. En el video, la apneísta profesional simplemente atinó a responderle al periodista cuando preguntó por Vanegas: “Ah, bien”.

Te puede interesar: El Tino Asprilla y su ex esposa dieron detalles de las infidelidades del jugador: “Usted es un desgraciado”

En el texto con el que el programa de variedades acompañó la publicación, en la que dijeron que entregarían más detalles de la noticia el 15 de diciembre, sentenciaron que la separación fue un hecho y lo habría confirmado Sofía Gómez en la entrevista. Después de esta información, Infobae Colombia se dirigió a la cuenta de Instagram de Sofía Gómez y se percató que eliminó todas las instantáneas con el chef.

Sin embargo, al buscar entre los seguidos de la apneísta profesional Juan Diego todavía se encuentra entre sus contactos, lo que pone a pensar qué estaría pasando en la relación de la feliz pareja, que vivía una de las relaciones más envidiadas del mundo del entretenimiento.

La pareja se casó en marzo de 2022 y habrían comenzado su proceso de separación de acuerdo con el programa de variedades de Canal Uno - crédito @losetodocol/Instagram

Así fue conquistar a Sofía Gómez

El chef, en entrevista con Bravíssimo, aseguró que él le importaba poco a Sofía Gómez: “Seis meses después me paró bolas, ese día yo llamé a mi mamá y le conté que me había dado un beso con Sofía”.

Te puede interesar: Shakira y la historia de su concierto como el de Karol G: no cobró un peso

Juan Diego Vanegas confesó en La sala de Laura Acuña que la tarea de conquistar a su pareja no fue nada fácil y, de paso, recordó un desplante que ella le hizo, cuando la invitó como su acompañante a unos premios en los que reconocieron su labor en la cocina.

Juan Diego Vanegas y Sofía Gómez se casaron este 19 de marzo a las afueras de Bogotá -crédito @carolinacruzosorio/Instagram

“Ese día me compré un vestido azul —porque, pues ajá… Sofía Gómez—, me puse toda la parafernalia y me dejó metido, no fue. El día anterior, como a la medianoche, me llamó y me dijo que no podía ir, y esa vez pensé que no se podía hacer nada más, que era una falta de respeto y que no le iba a tirar más energía a esa niña, entonces tiempo después me ennovié con otra mujer (Tutti Vargas) y fue la relación más ‘flash’ de toda mi vida, duramos como dos o tres semanas”, comentó entre risas.

Posteriormente, la deportista paisa se dio cuenta de que no podía dejar pasar esta oportunidad y decidió buscar al hombre con el que se casó y también con el que compró un apartamento en el que vivieron tiempo después de que comenzó la relación. Además, fue en este mismo lugar que Vanegas preparó una romántica sorpresa para pedirle que pasara el resto de su vida con él.