César Escola sufre y preocupa a sus fans tras final de Yo me llamo: “Tengo deudas”

César Escola, jurado de Yo me llamo, sorprendió a sus seguidores con cruda declaración - crédito @cesarescola/Instagram

Yo me llamo tuvo recientemente su gran final y el imitador de Carin León fue el que se llevó los quinientos millones para la casa. Sin embargo, la única vida que cambió no fue la de él, ya que otros participantes, como los dobles de Shakira, Luis Miguel y Miguel Bosé, también se llevaron dinero a casa.

Te puede interesar: Jurado de “Yo me llamo” reveló qué fue lo más difícil de grabar la novena temporada

Los jueces y presentadores de la competencia también se vieron beneficiados por el programa, porque les aseguró un buen contrato por varios meses. Pero los ingresos por las grabaciones de Yo me llamo no significa que sus participantes queden libres de deudas por siempre.

Ese es el caso de César Escola. Recientemente el músico preocupó a sus seguidores al dar detalles de su actualidad financiera, preocupando a aquellos que lo siguen en las redes sociales.

Te puede interesar: Carin León fue el ganador de Yo me llamo 2023: este es el millonario premio que recibirá

“Yo tengo deudas como todo el mundo, Uno tiene el honor de poder estar frente a una cámara, pero esto es un oficio y es un trabajo, y yo mientras no esté trabajando, no tengo con que darle de comer a mi familia. Para que no suene pedante, tengo la suerte de ser ‘todero’ en algunas cosas; en el caso de ‘Yo Me Llamo’, tengo una gran conexión con Amparo, nos conocemos desde hace 34 años, yo trabajé con ella a los seis meses de estar en Colombia. (...) Cuando no estoy frente a cámara, estoy como coach musical en La Voz Kids, en La Descarga, y en A otro nivel, porque tengo que seguir trabajando. Eso es chévere porque el televidente descansa de mi cara durante un año”, indicó en entrevista con La sala de Laura Acuña.

El músico argentino tiene una larga trayectoria en la televisión colombiana y esta no es la primera oportunidad que tiene de destacarse frente a las cámaras. Hace más de una década fue el presentador de También Caerás. Tiempo después, dirigió la orquesta que tocaba en el programa Do Re Millones.

Te puede interesar: Miguel Bosé de “Yo me llamo” reveló que sufrió una traición de un participante

Por ahora no se sabe qué proyectos vinculan a Escola con las pantallas en el futuro próximo. No obstante, se espera que regrese en la siguiente temporada de Yo me llamo junto a Amparo Grisales. Pipe Bueno, quien los acompañó en la última edición, sería la gran ausencia, porque tiene planeado mudarse a México con su familia.

El caso de Melina Ramírez, presentadora de Yo me llamo, es similar, porque tuvo que declinar la propuesta de La vuelta al mundo en 80 risas por estar trabajando en el concurso de imitación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

“Obviamente, se me cruzaba con Yo me llamo, por eso no pude estar este año. Qué lástima, pero bueno. Espero que el próximo año vengan muchos proyectos en televisión para que ahí estemos conectados”, expresó la conductora vallecaucana.

César Escola ha sido juez del reality por varias temporadas - crédito @cesarescola/Instagram

Los jueces de Yo me llamo confiesan lo más difícil de su trabajo

Al finalizar una nueva temporada de la competición, los miembros del jurado calificador expresaron lo que más les costó en esta ocasión.

César Escola, Amparo Grisales y Pipe Bueno, jurados de Yo me llamo - crédito Caracol Televisión

La primera en reaccionar fue La Diva de Colombia, quien expresó que “llegamos a la final con muchos participantes que se parecían tanto física como vocalmente. Lo más complicado es el inicio del programa, porque al principio está lleno de contradicciones, pues la gente dice que no se parecen, mientras que nosotros les vemos el potencial”

Además, la actriz agregó que la prolijidad en los concursantes es algo que ha mejorado por el rigor. “Yo peleé muchísimo, desde la primera temporada, para que no fuera una parodia, ni algo medio parecido. Yo luché para que fuera el doble exacto y ahí se empezó a perfeccionar todo a nivel físico, vocal y de lenguaje corporal”, siguió diciendo.

Finalmente, César Escola apuntó: “Que esta final sea una inspiración, que se preparen y estudien, además, que traten de hacer ese personaje con altura, como lo hicieron nuestros participantes, con respeto por los artistas”.