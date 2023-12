Aleja, ganadora del “Desafío The Box”, le dio el uso que dijo al dinero del premio: a qué se comprometió

Aleja, ganadora del Desafío The Box, le cumplió un sueño a su familia - crédito Caracol Televisión

El Desafío The Box llenó de emociones las noches de los hogares colombianos por varios meses. Cada etapa de la competencia fue más intensa que la anterior y la gran final no fue la excepción. Aleja, Guajira, Sensei y Yan llegaron hasta esa instancia, pero solamente la primera y el tercero pudieron coronarse como ganadores.

Cada uno de los vencedores se llevó a casa una suma de 400 millones de pesos, los cuales parecían en ese momento más que suficientes para solucionar gran parte de las necesidades financieras que tenían los deportistas. La campeona había dado detalles de lo que esperaba hacer si los obtenía.

“No tengo palabras para describir lo que siento, solo me queda agradecerle a mi Dios por tantas bendiciones”, comenzó diciendo Alejandra Martínez tras contar con el dinero en su cuenta.

Aleja era del equipo Omega en el Desafío The Box - crédito Caracol Televisión

En la misma publicación de Instagram comentó que “este ha sido un año de muchas alegrías, tristezas, triunfos, pérdidas, lágrimas, caídas, esfuerzos, sacrificios, golpes y finalmente puedo decir lo logré”. Acto seguido, mostró lo que hizo con el premio.

Conforme a lo que había dicho en el último episodio del concurso de Caracol Televisión, decidió invertir en mejorar la vida de su hijo y su familia con una nueva vivienda. El apartamento queda ubicado en un prestante barrio del norte de Bogotá, en un piso 14 de un conjunto residencial. Con paredes blancas y cocina enchapada, el inmueble está listo para estrenarse en cualquier momento.

“Un sueño más cumplido de todos los que con la ayuda de mi Dios voy a cumplir”, añadió la atleta en el video que subió a sus plataformas digitales, en el que se le ve conmovida por su logro, recorriendo por primera vez el lugar en compañía de su hijo.

“Gracias a Dios se materializó un sueño”; “Mil felicitaciones mi aleja, dale muchas gracias a mi Dios”; “Mi Aleeee me dijiste que era tu sueño apenas nos conocimos” o “Felicidades mi Alejita”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron al pie del post.

La ganadora del Desafío The Box 2023 cumplió lo que prometió acerca del premio que se llevó - crédito @alejamartinez_s/Instagram

Tarzán, exparticipante del Desafío The Box, enfrenta graves problemas legales

Lejos de la dicha de Aleja por tener casa nueva, otro exparticipante del Desafío The Box vive uno de los momentos más complejos de su vida. Tarzán, quien estuvo en la competencia en 2022, enfrenta problemas con la justicia porque habría participado de una millonaria estafa contra la cadena de supermercados Ara.

El crimen se destapó a semanas del nacimiento de su hija, Sharlot. “Nadie imagina por lo que estamos pasando, con una bebé recién nacida, en una familia humilde, y que te acusen de un delito que no has cometido”, contó en entrevista con Semana.

Sin embargo, el creador de contenido asegura que él solo le hizo un favor a un amigo, pero que no sabía de dónde provenía el dinero.

“Yo simplemente le hice un favor a un amigo, pero nunca supe a qué se dedicaba. Me pidió que le recibiera un dinero en mi cuenta de Davivienda. Es alguien a quien conocí en Cartagena en medio de un trabajo de publicidad, que es a lo que me dedico. Desde que salí del reality yo hago publicidad en mis redes sociales y ese es el sustento de mi familia. Y temo que eso se vea afectado por esta situación que estoy viviendo”, añadió el atleta.

La suma que Tarzán recibió en su cuenta bancaria no superó los 20 millones de pesos, según lo que detalló al medio citado. “Él no me explicó para qué era. Uno a un amigo no le niega un favor, yo simplemente lo hice y fue un error del que me arrepiento”, expuso.