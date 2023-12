Anuel le respondió Arcángel con un intimidante mensaje: “Se creía malo cuando andaba conmigo”

La guerra entre los dos artistas boricuas está desatada - crédito @anuel/Instagram - @Arcangel/Instagram

Anuel finalmente rompió el silencio después de que Arcángel lanzara su canción FN8 (Feliz Navidad 8), en la que durante más de diez minutos arremete en su contra. A través de dos publicaciones en sus redes sociales, el líder del movimiento ‘Real hasta la muerte’ dejó en claro su postura tras el tema musical y envió un contundente e intimidante mensaje a su colega.

La canción de Austin Santos, nombre real de Arcángel, generó mucho revuelo y sigue sumando cientos de miles de reproducciones en las plataformas digitales. En la tiraera, como también se le conoce a este tipo de temas musicales, el cantante boricua arremete directamente en contra de Anuel AA, mencionando varios aspectos de su vida personal y sin reservarse ningún comentario. Esto provocó una explosión en las redes sociales entre los seguidores de ambos artistas.

Aunque muchos esperaban que Anuel respondiera con una canción, hasta el momento no lo ha hecho. Sin embargo, el cantante de 31 años, de Carolina, Puerto Rico, utilizó sus redes sociales para burlarse de Arcángel y enviarle algunos mensajes. En una imagen, realizó un montaje de la película El cartel de los sapos, donde no solo aparece la cara de Austin Santos, sino también de otras personas, incluyendo al rapero Tempo.

Anuel publicó una foto en la que aparece junto a Arcángel y mencionó: “Mírate ahí Arcángel, sacando el dedo del gatillo, el que usas pa’ meterte por c*** y pa’ señalar chotiando (delatando). Será que nunca en tu vida has agarrao una pistola, pero mírenlo, sacando el dedo del gatillo porque sabe que está al lado del diablo. Se creía malo cuando andaba conmigo. Tú eres chota (soplón) (...) Yo siempre he andado con diablos y he sido uno, y ni tú, ni los tuyos, nunca han tenido, ni van a tener los cojones de tener los problemas que he tenido”.

El cantante boricua realizó una publicación en sus redes sociales -crédito @Anuel/Instagram

En el mensaje Anuel también menciona que hay policías encubiertos frente a la casa de Arcángel protegiéndolo; sin embargo, el cantante aclara que el problema es con él y no con su familia.

Las cosas no terminaron ahí, ya que unas horas después, nuevamente Anuel realizó una publicación en sus historias de Instagram en la que mencionó nuevamente que su colega contaba con el apoyo policial frente a su vivienda.

“Cabrón, Arcángel, tienes un cuartel rodante al frente de tu casa o eso es un retén? (...) aquí nadie tiene miedo de irse preso por romperte la cara, yo ya he hecho tiempo estúpido, yo no lo tengo miedo a la prisión!!!, eso es ustedes!!!, a ti sí que no te va a salvar ni los policías”.

Arcángel no se queda callado y le responde

Austin Santos aseguró que irá nuevamente al estudio de grabación para lanzar otro tema en contra de Anuel - crédito @arcangel/Instagram

Tras las publicaciones realizadas por Anuel, Austin Santos, más conocido como Arcángel, a través de sus historias de Instagram también decidió responder a lo mencionado por su colega. “¿Qué yo andaba contigo o el que estaba grabando aquel día un video con tu ídolo eras tú? (...) también recuerdo que duraste dos días pa’ grabar el verso de La ocasión”.

Sin embargo, lo que más tomó por sorpresa a todos es que el mismo Arcángel confirmó que probablemente lanzaría otro tema para Anuel en los próximos días, esto debido a lo que ha mencionado el puertorriqueño en sus redes sociales. “Ahhh vamos pa’l estudio mañana otra vez!, déjame sacar el Anastazios special a ver si es verdad (...) El OG tiene sus papeles ready en mano pa’ enseñártelos!!, otro ejemplo más de que tu lengua y tu boca son tus peores enemigos. Ves porque te digo que eres un tipo bruto, cabrón”.