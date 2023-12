Juan Pablo Rada reveló sufrió de depresión postparto con la llegada de su hija Josefina

El actor Juan Pablo Rada reveló que sufrió depresión así que creó un proyecto enfocado en la salud mental masculina - crédito Mónica Fonseca/Instagram

El actor bogotano Juan Pablo Raba reconoció los momentos difíciles que lo llevaron a sufrir de depresión, aunque confesó que se crio en un ambiente en el que no se reconocía la enfermedad caracterizada por una tristeza persistente.

El destacado artista estuvo como invitado en el pódcast La sala de Laura Acuña, en donde reveló aspectos de su vida personal: “Yo crecí en un ambiente familiar en el que la depresión sencillamente no existía y papá siempre fue un tipo fantástico, pero para mi papá la depresión era un tema de vagos. Eso es un vago, o sea, las tristeza será falta de motivación o, como decía él, era falta de hambre: ‘el hambre agudiza el ingenio’; y en parte tienes razón, pero cuando nació Josefina yo viví de primera mano la depresión postparto”.

En el programa de la presentadora Laura Acuña, el actor bogotano explicó qué sintió cuando la tristeza invadió su mente: “Sentía que se me caía el mundo encima, o sea, yo con Joaquín (su hijo mayor) sentí cómo me llegó este motor de vida, qué nota, qué chévere, fue una inspiración permanente, y de repente, cuando nace Josefina, me entregan esa cosita y yo con 41 años dije: ‘qué hice, cómo se me ocurre, qué estaba pensando’, o sea, cuando este ser humano tenga 20 yo tengo 60 años”.

El actor colombiano sintió que se le "caía el mundo encima" con la llegada de su hija Josefina, que en la actualidad tiene 5 años - crédito Laura Acuña/ Instagram

Rada, quien cuenta con un reconocimiento en el medio artístico colombiano, explicó que la tristeza que sintió en ese momento no solo fue por llegada su pequeña, sino que fue un acumulo de situaciones: “En ese momento rechacé un trabajo en Canadá y empecé como unos meses sin trabajo, se me empezó a juntar todo y se me junta, además, la crisis de la mediana edad (...) te vuelves vulnerare y te permites deconstruirte”, expresó el actor con lagrimas en los ojos.

El bogotano afirmó que gracias a su esposa Mónica Fonseca ha podio sobrellevar esta enfermedad mental, sin embargo, hubo momentos en los que contempló la muerte: “Ahí vamos, pero mi esposa, la bicicleta, la vida y darte cuenta en la terapia es decir okey, me está pasando algo de repente, porque su yo nunca había pensando en que la muerte era una posibilidad o una salida, no porque había pensado que me podía suicidar, pero tenía momentos en el que tu dices es que si me muero ya todo es más fácil, el día que me muera todo va ser más sencillo y descubrirte con esos pensamientos es saber que está pasando algo”.