En Santander, un hombre apuñaló ocho veces a su ex porque no quiso volver con él

En Piedecuesta (Santander), una mujer de 42 años fue víctima de un intento de feminicidio por parte de su expareja sentimental, que la apuñaló ocho veces con un cuchillo de cocina.

De acuerdo con las autoridades, la víctima había tomado la decisión de terminar la relación hace aproximadamente ocho meses y desde entonces el hombre de 51 años la intentó convencer de volver, pero ante la negativa de la mujer la atacó a principios de diciembre.

El agresor arremetió contra su expareja en su vivienda y los gritos de la mujer alertaron a los vecinos que de inmediato dieron aviso a las autoridades. Cuando la Policía llegó al lugar de los hechos el hombre intentó escapar; sin embargo, la rápida reacción de los uniformados permitió su captura.

“Se logra la captura de un ciudadano de 51 años momentos después de que le causa unas lesiones a su expareja sentimental, le causa diferentes lesiones con arma cortopunzante en varias partes del cuerpo”, declaró Ricardo Alfonso Montoya, comandante de la Estación de Policía Piedecuesta.

La mujer fue trasladada de urgencia a un centro asistencial del municipio, donde se encuentra internada en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de las heridas que recibió.

“Al llegar al sitio el cuadrante de manera rápida y oportuna evidencia que la mujer se encontraba lesionada en múltiples partes, de inmediato fue trasladada a un centro médico donde informan los galenos que la mujer tenía ocho heridas con arma cortopunzante y es atendida con estado reservado”, agregó el oficial.

Violencia desbordada en Santander

La violencia de género es uno de los delitos con mayor incidencia en el departamento de Santander, de acuerdo con las autoridades hasta mediados de agosto de 2023 se habían documentado, por lo menos, 2.566 casos de violencia basada en género, de los cuales 4 fueron feminicidios y 512, hechos relacionados con violencia sexual.

Uno de los casos más recientes fue denunciado el 2 de diciembre, cuando dos mujeres dieron a conocer que fueron víctima de una golpiza por parte de dos hombres que se molestaron porque un carro estaba mal parqueado.

Los hechos se presentaron en el barrio Siberia, del municipio de Charalá (Santander), donde los dos agresores arremetieron con puños y patadas contra las dos víctimas.

Las mujeres dieron a conocer que estaban parqueando su vehículo cuando los agresores llegaron y empezaron a insultarlas porque, supuestamente, les estaban impidiendo el paso.

Una de las afectadas le dijo al medio regional la Vanguardia que los atacantes estaban a bordo de un taxi: “Venían peleando en el carro los dos, venían manoteándose, traían un niño, y empezaron a insultarnos porque no pudieron pasar, ellos estaban muy borrachos”.

El hecho quedó registrado en un video captado por los vecinos del lugar, que no intervinieron y solo se limitaron a gritar: “Es una mujer, no sean cobardes, no les peguen”.

“Esto nunca me había pasado, nunca, y menos con hombres, nosotras tratamos de defendernos, pero eso jamás me había pasado, fue un hecho grave que nos afectó mucho como mujeres, como seres humanos y cuando ellos vieron que los estaban grabando empezaron a decir que nosotros le habíamos pegado a un niño, pero es mentira, nosotros tratamos de defendernos”, le contó una de las víctimas a Blu Radio.

En contraste, un familiar de los agresores le dijo al medio regional Foco Noticias que los agresores no estaban en estado de embriaguez y que la golpiza radicó en la acometida por parte de las mujeres contra un bebé que tenían los hombres.