Más de 2.000 funcionarios estarán vigilando las vías de Bogotá en la temporada de fin de año

En las horas de la mañana del miércoles 6 de diciembre de 2023, la alcaldesa encargada de Bogotá, Nadya Rangel, en compañía de los secretarios de Movilidad, Deyanira Ávila; y Salud, Alejandro Gómez, presentaron el Plan Integral de Seguridad Vial para la temporada de fin de año.

Las autoridades iniciaron el encuentro, precisando las recomendaciones para el cuidado de la salud de todos los bogotanos, visitantes y turistas que estarán celebrando las fiestas en la capital.

Como parte de las estrategias de transparencia por parte de dependencia de Movilidad, la secretaria destacó la entrega de 390 cámaras corporales, o bodycams, al Cuerpo de Agentes Civiles de Tránsito.

De acuerdo con las autoridades distritales, esos dispositivos permiten grabar todas las acciones en vía que realizan los uniformados, para generar mayor confianza y transparencia en las actividades que realicen en vía esos funcionarios públicos.

“Le cumplimos a Bogotá con un regalo más, un regalo para la transparencia, la gestión y el control de la movilidad en la ciudad: la entrega de estas bodycams. Este es un paso más para el control, que debe ser transparente y construir confianza”, afirmó la alcaldesa (e) Rangel.

Según los datos suministrados por la entidad de Movilidad, la inversión en esos dispositivos electrónicos fue de $5.000 millones, e incluye las cámaras corporales, estaciones de carga, la licencia del software para la gestión de los equipos y la información captada en vía, además de servicios como canales de comunicaciones, datacenter y soporte técnico.

Así será el Plan Integral de Seguridad Vial

Con el fin de salvaguardar la vida de todos los actores viales durante el transcurrir de la temporada de fin de año, la Secretaría de Movilidad implementará un plan de gestión, que contará con 1.376 personas en vía, 750 unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, 430 unidades del Cuerpo de Agentes Civiles y 196 unidades del Grupo Guía.

“La secretaría de Movilidad y la Seccional de Tránsito y Transporte hacemos parte del Plan Navidad, y, por lo tanto, reforzaremos los operativos de control en espacio público, velocidad y embriaguez. Invitamos a las personas a optimizar el uso del vehículo particular y hacer uso de medios de transporte sostenible como la bicicleta, el sistema TransMilenio o el Sitp”, sumó Ávila

La funcionaria explicó que la medida pretende garantizar que los bogotanos cumplan con las normas de tránsito, con el fin de evitar siniestros viales con lesionados y/o fallecidos. A su vez, se ejecutarán acciones de control sancionatorias y persuasivas, articuladas con los dispositivos de cámaras de fotodetección para captar a conductores que circulan a una velocidad superior a la permitida en la ciudad.

A eso, se le sumará la implementación de más de 70 puestos de control por embriaguez y velocidad, control al transporte ilegal, entre otros, en los tramos viales más críticos y focalizados en los que se registran más casos de siniestralidad vial.

“La medida del Pico y Placa no se levantará en diciembre, y en los puentes festivos habrá pico y placa regional. También tendremos un control exhaustivo sobre la seguridad vial. Es importante adoptar estas medidas para salvaguardar nuestra vida, pues en los últimos años se registraron 43 fatalidades en diciembre en promedio”, agregó la secretaria de Movilidad.

Finalmente, durante el lanzamiento de la medida de seguridad vial para el fin de año, el secretario de Salud resaltó la importancia de no consumir bebidas alcohólicas si se va a conducir. Igualmente, recordó que por ningún motivo se debe comercializar, transportar y/o manipular pólvora.

“Desde la secretaría de Salud estamos trabajando para prevenir accidentes e intoxicaciones. Por eso les recordamos que no deben consumir licor y manejar, estas bebidas se deben conseguir en sitios de confianza, y no se puede comprar pólvora. Ninguna pólvora es inocua, toda es peligrosa y la única forma de prevenir lesiones es no usarla”, puntualizó Gómez.