El extraño caso de Edwar Alfonso Cajamarca: el niño de doce años que desapareció misteriosamente

Menor de 12 años completa nueve días desaparecido en Madrid (Cundinamarca) - crédito Alcaldía de Madrid Cundinamarca

Colombia estaba en vilo tras la desaparición de Eva Luna España, una niña de ocho años de la que se perdió el rastro el sábado 25 de noviembre en el barrio El muelle, localidad de Engativá (Bogotá) y, por fortuna, el martes 28 una mujer entregó la niña a uniformados de una estación de Policía de Ciudad Bolívar, sur de la ciudad.

Sin embargo, la desaparición de Edwar Alfonso Cajamarca, de doce años, sigue siendo un misterio que causa incertidumbre en sus familiares, quienes lo buscan por cielo y tierra, sin respuesta.

El niño, que vive en Madrid (Cundinamarca) con sus padres, salió de su casa el lunes 27 de noviembre hacia la 1:30 de la tarde sin rumbo conocido.

En medio de las investigaciones que adelanta la familia y las autoridades, se observaron las cámaras de videovigilancia del sector y, en una de las imágenes, aparece el niño en una extraña actitud.

“Estuvimos mirando en las cámaras del municipio y hay un lado donde ya se desaparece el niño. Las cámaras ya no lo ven más y no se saben más pistas del niño. Hasta el momento no sabemos nada del niño”, sostuvo el padre del menor, Luis Fuentes, en declaraciones entregadas a City Tv

La cámara de seguridad que captó el momento en que pasó el menor, evidencia que camina apresurado y mirando hacia atrás; además, viste un buzo azul con estampado en la parte frontal y capucha ajustable y sudadera y zapatos negros.

Edwar Alfonso desapareció sin dejar rastro en Madrid (Cundinamarca) - crédito Redes Sociales / Youtube

“El único lado donde lo vieron fue en Punto Madrid. Hasta el momento no se sabe nada. Estuvimos mirando las cámaras del municipio y hay un lado donde desaparece”, relató Fuentes al medio citado

La familia ha repartido volantes en los municipios de Cota, Chía, y ahora Bogotá, con la esperanza de que el llamado se divulgue y puedan dar con el paradero del menor de edad. Incluso, el padre recibió la llamada de una persona que aseguró haber visto al niño en una calle de Cota. Sin embargo, las autoridades no pudieron dar veracidad a la información.

“Informamos a la Policía y ellos dicen que verificaron, pero no encontraron al niño por ese lado”, aseveró el desesperado padre

La angustia de los padres es más que justificada, ya que Edwar Alfonso, al 5 de diciembre, completa nueve días desaparecido y según las imágenes, se presume que podría estar huyendo de algo o alguien, por lo que solicitan a la ciudadanía que los apoyen en su búsqueda.

“Yo me acerqué al Centro zonal de Faca, y en el momento nosotros hicimos el reporte, pero dicen que no saben nada del menor. También hice una llamada esta semana, y también me dicen que no, que hasta el momento está el reporte, que si saben algo ellos nos lo hacen saber. Nadie nos da razón del niño y estamos demasiados preocupados porque ya son nueve días y el niño no aparece por ningún lado”, recalcó el padre del menor al medio citado.

La familia ha dispuesto los siguientes números de contacto con el fin de que aquellos que sepan algo del Edwar Alfonso Cajamarca, lo reporten: 322 8408656 y 310 3137238.

Preocupante cifra de niños desaparecidos en Bogotá

En Bogotá, la preocupante situación de la niñez se refleja en las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entre enero y mayo de 2023, se han registrado 319 desapariciones de niños, niñas y adolescentes en la capital colombiana. De este total, 139 menores permanecen sin rastro alguno, mientras que un niño fue encontrado sin vida y 180 lograron regresar a sus hogares.

El reporte también reveló que los adolescentes de 15 a 17 años son los más afectados, con 152 casos; seguidos por los de 10 a 14 años, con 139 reportes. Los niños de cero a nueve años suman 28 casos. Las localidades más impactadas por este fenómeno son Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy.