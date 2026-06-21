Dan Newlin, amigo de Donald Trump, reafirmó su respaldo político a Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “Encarna el cambio necesario”

El abogado estadounidense no descarta radicarse de forma definitiva a Colombia en caso de que De la Espriella resulte vencedor - crédito Campaña Abelardo de la Espriella/Dan Newlin - IG

El evento de cierre de campaña de Abelardo de la Espriella para la primera vuelta presidencial, que se realizó a finales de mayo de 2026 en Barranquilla, tuvo grandes invitados nacionales e internacionales.

Uno de ellos fue Dan Newlin, abogado originario de la Florida (Estados Unidos) y una de las personalidades cercanas al presidente norteamericano Donald Trump, reconocido por ser uno de los mayores aportantes a la campaña del dirigente republicano.

PUBLICIDAD

El jurista estadounidense no solo compartió en escenario con el líder del movimiento Defensores de la Patria, sino que hace parte de la delegación del país norteamericano como garantes del desarrollo de la contienda electoral en el país sudamericano.

Dan Newlin estuvo en el acto de campaña en Barranquilla en mayo de 2026 - crédito Suministrado a Infobae Colombia

En medio de la segunda vuelta presidencial, Dan Newlin concedió una entrevista a Infobae Colombia en la que mencionó su decisión de respaldar al candidato del movimiento Defensores de la Patria, así como sus proyectos en el país y su visión sobre el ambiente político en la nación sudamericana.

PUBLICIDAD

Su labor solidaria en Colombia

Inicialmente, Dan Newlin compartió algunos detalles relevantes de su vida personal como su formación inicial como oficial de la Policía en Chicago, sus raíces en una familia conservadora y sus estudios enfocados en Derecho.

“Me especialice en áreas críticas como la adicción a las drogas, el contrabando de narcóticos y la trata de menores, obteniendo numerosos premios y reconocimientos por el servicio”, indicó el abogado a este medio de comunicación.

PUBLICIDAD

Incluso, cuestionó al presidente Gustavo Petro por su trato hacia los integrantes de las Fuerzas Militares de Colombia, asegurando que ellos han tenido que tener “las manos atadas” ante los ataques perpetrados por los grupos armados ilegales en el país.

“Como oficial de la ley con 28 años de inquebrantable dedicación al servicio, me parte el corazón ver los sacrificios que realizan los soldados y policías colombianos cada día. Ellos merecen un presidente que los faculte para luchar por la seguridad de su país, no uno que les pida retroceder ante pandillas, criminales y violencia peligrosa. Durante demasiado tiempo, sus manos han estado atadas, quedando incapaces de proteger eficazmente a los ciudadanos de Colombia”, mencionó Newlin a Infobae Colombia.

PUBLICIDAD

El abogado ha permanecido 15 años en Colombia - crédito Redes sociales Daniel Newlin

A su vez, recordó cómo fue su primera visita en Colombia, al catalogarlo como el puntapié inicial de sus labores solidarias en el país.

“Junto al productor de televisión Roberto Márquez, visité un orfanato católico. Esta experiencia me impactó profundamente, despertando una pasión por ayudar a los menos favorecidos. Me comprometí a mejorar la vida de los niños y familias en situación de calle en la ciudad de Medellín, proporcionándoles vivienda, alimentos, orientación y amor”, comentó.

PUBLICIDAD

También dijo que, aunque fue nominado como embajador de Estados Unidos en Colombia, decidió priorizar su práctica jurídica.

Su cercanía con Abelardo de la Espriella

Por otra parte, el abogado estadounidense se refirió a su relación con el candidato presidencial, en la que enfatizó que en la visión del aspirante nota un liderazgo comparable al del mandatario norteamericano Donald Trump.

PUBLICIDAD

“Tuve el profundo honor de conocer a Abelardo en Miami, donde mantuvimos una conversación larga y significativa en presencia de su esposa e hijos, así como de Javier Negre y Andrés Depew (...) En muchos aspectos, Abelardo me recordó al presidente Trump; pude sentir su corazón y su compromiso por marcar la diferencia. Me quedó absolutamente claro que posee las cualidades de un verdadero gran líder, alguien que no solo comprende los desafíos que enfrenta Colombia, sino que también está profundamente comprometido a abordarlos con integridad y compasión. Él encarna el cambio necesario para el país”, expresó a este medio de comunicación.

El candidato presidencial y el abogado norteamericano se conocieron durante un acto político en Miami, Estados Unidos - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Además, afirmó que compartió esa admiración con senadores de Estados Unidos y con el mismo Trump, y manifestó su impresión a la convocatoria hecha en Barranquilla donde asistió presencialmente.

PUBLICIDAD

“Asistir al mitin y estar detrás de él no solo fue un honor; fue un compromiso para defender el futuro de Colombia. Estoy convencido de que es exactamente lo que Colombia necesita para prosperar. Su liderazgo ofrece esperanza para un futuro más brillante, y me enorgullece abogar por su visión”, declaró.

Adicional a ello, rememoró que la candidatura de De la Espriella también es respaldada al interior de la fuerza pública colombiana. “Tuve el privilegio de volar a la base de entrenamiento en la selva del Ejército colombiano, donde me reuní con soldados y comandantes. Su compromiso con la nación colombiana era palpable, y expresaron una esperanza unánime: están rezando para que Abelardo gane”, mencionó.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre la posibilidad de que se radique a tiempo completo en Colombia, en caso de que Abelardo de la Espriella resulte como vencedor, Newlin contestó: “Después de vivir en Colombia durante los últimos 15 años, me considero con orgullo residente de este país increíble, y planeo solicitar la ciudadanía en el futuro. Mi cariño por el pueblo y la cultura colombiana es profundo, y veo un potencial inmenso aquí”.

El abogado norteamericano expresó su respaldo hacia el candidato Abelardo de la Espriella - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Su papel en los comicios electorales

Dan Newlin actuó como observador electoral de Estados Unidos en la primera vuelta presidencial, donde visitó varios centros de votación y mantuvo comunicación con policías en todo el país.

Sobre el proceso electoral en Colombia, dijo que, aunque reconoce que hubo denuncias sobre irregularidades, recalcó que Colombia tiene un sistema electoral robusto y expresó confianza en que los votantes tomarán una decisión informada.

“Si bien hubo reportes de fraude e irregularidades—problemas que lamentablemente surgen en elecciones en todo el mundo—tengo una gran fe en el proceso democrático colombiano. Colombia cuenta con un sistema electoral robusto, y confío en que el pueblo tomará una decisión informada sobre su liderazgo”, manifestó.

Frente al respaldo público hecho por Donald Trump hacia el candidato de derecha colombiana, el abogado norteamericano descartó que se trate de una injerencia al proceso electoral y confía en que la ciudadanía pueda elegir a su candidato de preferencia sin ninguna presión.

Dan Newlin respondió además que el respaldo de Trump no busca interferir en las elecciones de Colombia - crédito Charlie Cordero - Amr Alfiky/Reuters

“No creo que el respaldo del presidente Trump tenga ningún impacto significativo en las elecciones, tendrá un impacto cero. El pueblo colombiano es increíblemente inteligente y perspicaz. Tomará sus propias decisiones basándose en los hechos, sus experiencias y lo que considere mejor para su país”, explicó.

Asimismo, rechazó cualquier llamado a disturbios, incendios o revueltas y pidió que ningún candidato incite a la violencia o al desorden.

Por último, Dan Newlin sostuvo que, si el vencedor fuera el candidato presidencial Iván Cepeda, se sentiría decepcionado pero aceptaría el resultado y seguiría defendiendo un gobierno conservador.

“Si el resultado no nos favorece, debemos aceptar los resultados y seguir adelante. Pero creo que Colombia merece su propia versión del sueño, una que inspire a las nuevas generaciones. Independientemente de quién llegue a ser presidente, mi aspiración es tener un impacto positivo en estos jóvenes, mostrando cómo se ve el sueño americano y ayudando a cultivar esa visión en Colombia, persona por persona”, concluyó.