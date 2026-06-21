María Fernanda Cabal reaccionó a la afirmación de Gustavo Petro de que solo reconocería el resultado con condiciones: “No sea tan descarado”

María Fernanda Cabal cuestionó la legitimidad del proceso electoral y criticó a Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, expresó inquietud por el rumbo político del país.

En su cuenta de X afirmó: “Se nota que la afluencia está enorme desde la elección de primera vuelta a ahora”. Para Cabal, este día representa un punto de inflexión: “Hoy se define el futuro de Colombia, si queremos ser un país libre o un país esclavo”.

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La exsenadora, figura clave en la oposición, hizo énfasis en la importancia de la decisión ciudadana y alertó sobre la polarización que atraviesa la nación sudamericana.

Las declaraciones de Cabal se producen en un contexto de tensión, tras las manifestaciones del presidente Gustavo Petro, que aseguró que reconocería los resultados solo tras la confirmación de los jueces. Esta postura generó controversia, intensificando el debate sobre la legitimidad del proceso.

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María Fernanda Cabal habló sobre el futuro político de Colombia y le tiró a Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Consultada sobre esas afirmaciones, Cabal respondió de forma contundente: “Que no sea tan descarado, que él no ha debido ser presidente. Que recuerde cómo se robó las elecciones hace 4 años volándose los topes electorales”.

La exsenadora aseguró que existieron irregularidades durante la campaña presidencial de Petro, al sostener: “A él lo han debido destituir porque 5.000 millones de pesos de más en su campaña aprobados en el Consejo Nacional Electoral, pero así son los bandidos”.

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Por su parte, el exsenador David Luna publicó un mensaje en el que criticó la postura asumida por el presidente Gustavo Petro respecto al sistema de votación y los procesos de escrutinio.

Luna señaló: “Mientras los colombianos están votando, Petro ya está cuestionando el software electoral, los formularios E14, la trazabilidad del sistema y la labor de la Registraduría”. El congresista afirmó que el mandatario “en plena jornada electoral está sembrando dudas”, lo que ha generado debate en distintos sectores políticos.

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Según Luna, el jefe de Estado utiliza argumentos de desconfianza sobre el sistema que, en el pasado, le permitió ocupar distintos cargos públicos.

David Luna criticó a Gustavo Petro por cuestionar el sistema electoral durante la jornada de votación - crédito @lunadavid/X

“El mismo sistema que hoy cuestiona es el que lo hizo alcalde de Bogotá, senador, representante a la Cámara y presidente”, expresó el senador en su publicación. Además, recordó que, en las elecciones de 2022, Petro celebró su triunfo de inmediato, confiando en el preconteo. “En 2022 celebró su victoria esa misma noche con el preconteo. No pidió esperar al escrutinio, no cuestionó el sistema, no habló de fallas”, apuntó Luna.

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El senador subrayó la paradoja que implica que, ante un posible resultado adverso, el presidente cuestione un mecanismo que en otras ocasiones aceptó sin reparos. “Hoy que seguro va a perder, el mismo preconteo ya no le sirve. Así de fácil”, concluyó en su mensaje.

Esto fue lo que dijo Gustavo Petro sobre los resultados electorales que se conocerán hoy 21 de junio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que acatará las decisiones judiciales relacionadas con investigaciones sobre presuntas irregularidades en el financiamiento político.

Durante una intervención oficial, Petro subrayó que la resolución de estos procesos corresponde a los jueces, quienes deben evaluar las denuncias presentadas y tomar la determinación final conforme a las normas vigentes.

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Gustavo Petro ratificó colaboración con la justicia en indagaciones por aportes extranjeros - crédito captura de pantalla Presidencia

Según el mandatario, toda información previa a la decisión de los jueces tiene carácter informativo, pero solo la resolución judicial tiene fuerza vinculante. “A los jueces obedeceré, como dice la ley y la constitución”, expresó Petro, señalando que el voto debe protegerse en todo momento.

El jefe de Estado también se refirió a la transparencia en el manejo de recursos, indicando que las autoridades competentes recibirán un informe completo sobre las finanzas implicadas en la campaña, incluyendo dineros provenientes del extranjero, empresas y personas que, según sus palabras, “han intentado esclavizar al pueblo de Colombia, quitándole su libertad de decidir”.

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El presidente aseguró que estas acciones buscan garantizar la integridad del proceso electoral y la confianza en las instituciones.

Por último, Petro recalcó que se entregarán datos precisos sobre rutas, sitios y nombres implicados en el presunto flujo de capital colombiano y foráneo.