Colombia

Petro llamó a derrotar “la corrupción del clan Char” y pidió a los ciudadanos votar para “salvar el país de las mafias”

El presidente vinculó al grupo político de Barranquilla con presuntas prácticas de corrupción y compra de votos durante la jornada de segunda vuelta presidencial

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Gustavo Petro corrigió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char sobre las instrucciones que le dio al interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliario - crédito EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X
Las declaraciones de Petro se produjeron en medio de denuncias difundidas por dirigentes del Pacto Histórico sobre presuntas afectaciones a la movilidad en Barranquilla - crédito EFE y Mauricio Dueñas Castañeda y @AlejandroChar/X

En medio del desarrollo de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X en el que lanzó señalamientos contra el denominado “clan Char”, al que acusó de presuntas prácticas relacionadas con corrupción, compra de votos, lavado de activos y mecanismos de presión sobre la ciudadanía.

El pronunciamiento se produjo mientras avanzaba la jornada electoral en todo el país y luego de que integrantes del Pacto Histórico y figuras cercanas al Gobierno difundieran denuncias sobre presuntas afectaciones a la movilidad en Barranquilla, las cuales, según indicaron, estarían dificultando el desplazamiento de ciudadanos hacia los puestos de votación.

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En su publicación, el jefe de Estado escribió: “A vencer la corrupción del clan Char comprador de votos y con banco con lavado de activos y pagos obligados con armas ilegales. Llegar caminando a las urnas con buen sombrero y agua. Se puede. A salvar el país de las mafias del narco y los corruptos colgados. Hay que sacar la propia vida, la de la familia y la del país”.

Denuncias sobre movilidad en Barranquilla

Un video compartido por la congresista incluyó la denuncia del registrador especial de Barranquilla, quien aseguró que la ciudad estaba colapsada debido a daños en los semáforos y habló de un presunto sabotaje al proceso electoral - crédito @petrogustavo/X
Un video compartido por la congresista incluyó la denuncia del registrador especial de Barranquilla, quien aseguró que la ciudad estaba colapsada debido a daños en los semáforos y habló de un presunto sabotaje al proceso electoral - crédito @petrogustavo/X

Las declaraciones del mandatario se produjeron después de que la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Andrea Vargas, difundiera una denuncia relacionada con la situación de movilidad en sectores de Barranquilla.

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La congresista señaló en sus redes sociales: “Alcalde Alejandro Char dÉ la orden de retomar la movilidad en el sur de la ciudad. Johan Ariza esta es una situación sistemática que afecta la voluntad de voto de miles de personas de los barrios populares de Barranquilla”.

La publicación fue acompañada por un video en el que aparece el registrador especial de Barranquilla denunciando presuntas dificultades en distintos puntos de la ciudad.

En la grabación se escucha al funcionario afirmar: “Están saboteando las elecciones en Barranquilla. Tienen colapsada la ciudad porque dañaron todos los semáforos”.

Gustavo Bolívar respaldó las denuncias y sostuvo que se estaban presentando obstáculos que impedían a algunos ciudadanos ejercer su derecho al voto - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar respaldó las denuncias y sostuvo que se estaban presentando obstáculos que impedían a algunos ciudadanos ejercer su derecho al voto - crédito @GustavoBolivar/X

A esas denuncias también se sumó el exdirector del Departamento de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien aseguró que existían acciones dirigidas a impedir la participación de determinados sectores de la ciudadanía. “Han intentado todo para que nuestra gente no pueda votar”, escribió Bolívar en su cuenta de X.

Posteriormente compartió un mensaje que, según indicó, recibió durante la jornada electoral. El texto señalaba: “Gustavo, te comento que desde esta llamada quitaron el agua en el sur occidente de Barranquilla, y lo peor es que han apagado los semáforos en la avenida Murillo y en la calle 30 al sur de Barranquilla generando trancones y problemas de movilidad. La gente está saliendo, pero se encuentra con problemas de movilidad”.

¿Qué pasó con los recursos que el Gobierno Nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?, dijo Petro en un evento realizado el 29 de mayo en Barranquilla - crédito Joel González/Presidencia de la República
Petro también denunció presuntas irregularidades relacionadas con los formularios E-14, al afirmar que habrían sido modificados elementos de su metadata - crédito Joel González/Presidencia de la República

Los señalamientos del presidente contra el grupo político liderado por el alcalde de Barranquilla se producen semanas después de un intercambio público entre Petro y Alejandro Char relacionado con la destinación de recursos para educación.

El episodio comenzó el viernes 29 de mayo, durante una intervención del mandatario en Barranquilla, en la que cuestionó el manejo de recursos enviados por el Gobierno nacional al departamento del Atlántico y al distrito. Durante ese discurso, Petro manifestó: “Aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia, le demando: ¿qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar?”.

Al día siguiente, el alcalde Alejandro Char respondió mediante una publicación en X. Desde el inicio de su mensaje planteó: “Señor Presidente, ¿de qué habla?”. En su respuesta, el mandatario local defendió la gestión educativa de Barranquilla y sostuvo que los resultados obtenidos en ese sector obedecen al trabajo realizado por la administración distrital.

Asimismo, indicó que los logros alcanzados se consiguieroncon trabajo, inversión y compromiso con nuestra gente y nocon discursos ni peleas permanentes”.

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