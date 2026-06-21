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De cuánto será el salario mensual del próximo presidente de Colombia: la diferencia con millones de trabajadores es abismal

El monto incluye asignación básica, gastos de representación y primas especiales para quien asuma el nuevo mandato en la Casa de Nariño en 2026

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Presidencia Colombia
La Casa de Nariño es la residencia oficial y principal sede de trabajo del presidente de la República de Colombia - crédito Presidencia de la República

El domingo 21 de junio, las elecciones presidenciales de Colombia 2026 concentran la atención del país que se debate entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y entre las dudas sobre la jornada aparece una de interés inmediato: cuánto recibirá quien llegue a la Casa de Nariño y qué hará con ese ingreso.

La jornada electoral empezó a las 8:00 a. m. y terminará a las 4:00 p. m., cuando cerrarán las urnas con el himno nacional. Se espera que dos horas después se conozca al vencedor con el preconteo. El ganador será quien obtenga la mayor cantidad de votos. Si gana el voto en blanco, no habrá efectos.

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Cómo se compone el salario del próximo presidente

La ley indica que el próximo presidente de Colombia tendrá para 2026 una remuneración mensual de $52.000.000, desagregado de la siguiente manera:

  • $12.000.000 de asignación básica.
  • $22.000.000 de gastos de representación.
  • $16.900.000 de una prima especial de servicios.

Se debe tener en cuenta que el ingreso presidencial no opera como un sueldo básico tradicional. La estructura incorpora variables técnicas y conceptos complementarios que elevan el valor final que recibe el mandatario.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de pie con los brazos cruzados dentro de una sala de un parlamento con filas de asientos y paredes dibujadas.
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lograron mayorías en la primera vuelta de elecciones presidenciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La persona elegida afrontará además varios retos desde la jefatura del Estado. Entre ellos, la crisis del sector salud, el déficit fiscal, las relaciones diplomáticas, la inseguridad y las acciones contra grupos armados.

Cuánto ganará el vicepresidente y cuándo asumirán los elegidos

Para la Vicepresidencia, contienda entre José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, se tiene establecido un ingreso de $41.300.000 y se precisa una cifra exacta de $41.335.491. Ese valor también está desagregado en varios componentes salariales.

  • $11.325.933 de asignación básica.
  • $20.089.042 de gastos de representación.
  • $9.920.516 de prima de servicios.

Los ganadores de la jornada asumirán sus funciones el 7 de agosto de 2026. Desde esa fecha arrancará formalmente el cuatrienio 2026-2030. La Casa de Nariño será la sede de trabajo y residencia oficial del presidente electo. Esta funciona como sede presidencial desde 1908.

Entre la cifra oficial y las proyecciones para 2026

El debate sobre estos sueldos se intensificó durante el mandato de Gustavo Petro. El salario presidencial registró incrementos anuales ligados a las normas de actualización para servidores públicos y a la estructura salarial de la Presidencia de la República.

El Decreto 312 estableció un aumento del 7% para los funcionarios en 2026 - crédito Función Pública
El Decreto 312 estableció un aumento del 7% para los funcionarios en 2026 - crédito Función Pública

En 2025, la remuneración mensual del presidente superó los $53.000.000. Ese monto no incluía algunos pagos adicionales asociados a primas y bonificaciones. Para ese año, se desagregó así:

  • $11.600.000 de asignación básica.
  • $41.000.000 de gastos de representación.

A esto se añadían bonificaciones por servicio y primas pagadas en determinadas condiciones y periodos. Con esa estructura, el ingreso anual se ubicaba alrededor de $636.000.000 anuales al contar pagos extraordinarios. Dicho valor podía variar según los adicionales liquidados.

Para 2026, apareció otra cifra: una proyección basada en el ajuste salarial del 7% para los trabajadores del sector público. Bajo ese escenario, el ingreso mensual del jefe de Estado subiría a unos $56.700.000 y el anual ordinario superaría los $680.000.000, antes de sumar primas y otros beneficios. El cálculo no corresponde a un decreto salarial ya fijado para 2026, mientras que la referencia de $52.000.000 se presenta como la base expuesta para ese año.

Por supuesto, hay una amplia distancia entre el salario presidencial, el salario mínimo y los ingresos de la población, una brecha que observan ciudadanos, sindicatos y sectores políticos.

Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar el 21 de junio - crédito Sergio Acero/Reuters
Más de 40 millones de colombianos estaban habilitados para votar el 21 de junio - crédito Sergio Acero/Reuters

Lo que proponen De la Espriella y Cepeda sobre ese ingreso

Abelardo de la Espriella anunció que, si llega a la presidencia, no recibirá remuneración económica por su labor. También dijo que donará la totalidad de su salario presidencial a obras benéficas o fundaciones.

Iván Cepeda Castro plantea otra vía. Su propuesta apunta a una reducción directa en los salarios y gastos del poder ejecutivo. Esa idea abarcaría no solo el ingreso del presidente, sino también el de ministros, ministras y altos funcionarios del Gobierno Nacional. El planteamiento se inscribe en una política de austeridad para la rama ejecutiva.

En el caso de Cepeda, esa reducción busca trasladar recursos a programas sociales, inversión pública y fortalecimiento institucional. La discusión así no se limita a cuánto ganará el próximo mandatario, sino también al destino de esos recursos y al tamaño del gasto en la cúpula del Estado.

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