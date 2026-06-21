Sofía Petro compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales sobre las razones por las que votó por Iván Cepeda: “Por un país donde quepamos todos”

Sofía Petro y las razones para dar su respaldo al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en segunda vuelta - crédito @sofiapetroa/Instagram - María José Pizarro/Facebook

La decisión de Sofía Petro en las elecciones del 21 de junio de 2026 ha generado atención en redes sociales tras compartir públicamente su apoyo a Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial.

Sofía, que estuvo junto a su hermana Antonella acompañando al presidente Gustavo Petro durante la jornada electoral en Bogotá, utilizó su cuenta de Instagram para explicar el sentido de su voto.

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En un mensaje cargado de referencias a distintas realidades del país, la hija del presidente Petro explicó que su decisión estuvo motivada por quienes enfrentan dificultades para ejercer su derecho al voto y por diversos sectores sociales que, según expresó, buscan un cambio profundo.

Su publicación mencionó a quienes viajan desde la madrugada en diferentes medios de transporte como chalupa, atraviesan trochas o utilizan mototaxis para acercar a sus vecinos a las urnas.

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La gente hace fila para votar en la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia entre el candidato de derecha Abelardo De La Espriella y el de izquierda Iván Cepeda - crédito Charlie Cordero/Reuters

La joven también incluyó en su reflexión a las mujeres mayores que reparten volantes en las calles, a los jóvenes que defienden la educación pública y a los trabajadores de todo el territorio nacional.

En su mensaje, resaltó el papel de los campesinos que esperan acceder a tierra para sembrar y de las madres de regiones como La Escombrera y Soacha, quienes continúan buscando a sus hijos desaparecidos debido al conflicto armado.

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Sofía Petro señaló: “Hoy mi voto fue por las viejitas que me crucé en la calle repartiendo volantes, por los jóvenes que dan todo por defender su derecho a la educación pública, por los trabajadores, por los que están en los territorios pidiendo a gritos que no quieren más guerra, por los campesinos para que puedan tener tierra para sembrar, por las mamás de La Escombrera, de Soacha y todas las madres que están buscando a sus hijos que la guerra les arrebató, por los que con todos esos privilegios votan pensando en los que menos tienen, por los que quieren un país donde nadie sobre, con todo y nuestras diferencias, un país donde quepamos todos”.

La hija de Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales en agradecimiento a quienes han votado en estas elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito Raúl Palacios/Colprensa

De este modo, la hija del mandatario colombiano justificó su voto como una muestra de solidaridad hacia quienes enfrentan condiciones adversas y como respaldo a sectores históricamente afectados por la violencia y la desigualdad. Su posicionamiento fue interpretado por seguidores y observadores como un llamado a la inclusión y la reconciliación.

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La participación de Sofía Petro en la jornada electoral se destacó por el tono personal y colectivo de su mensaje, que buscó visibilizar tanto los obstáculos como la esperanza de amplios sectores sociales que para ella durante años se han visto relegados.

Esto dijo sobre lanzarse a la política

En la conversación con la periodista Vanessa de la Torre en el programa Geniales y mayores que yo, la hija del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer distinguió entre la política como acción cotidiana y la competencia por cargos públicos.

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Al ser consultada sobre si quiere hacer política, respondió que entiende el concepto “en el sentido amplio”, ligado a las decisiones de la vida diaria. “Creo que todos somos supremamente políticos y podemos serlo en nuestras acciones”, sostuvo.

Sofía Petro se sumó al debate electoral con un video en TikTok en el que expresó su respaldo a Iván Cepeda y defendió algunas de las políticas económicas impulsadas durante el Gobierno de su papá - crédito @sofiapetroalcoceer/TikTok

Cuando De la Torre le planteó si se refería al plano electoral, Sofía Petro respondió: “Yo creo que no, de momento mi respuesta sería que no”.

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Ante la mención de posibles listas y candidaturas —Consejo, Cámara o alcaldías—, insistió en que no contempla ese camino y vinculó su postura a la situación institucional de su familia. “No sé, no lo encuentro correcto”, agregó.

En medio de la contienda electoral en Colombia, Sofía Petro, hija del presidente Gustavo Petro, intervino en el debate público con un mensaje dirigido a las empresarias y emprendedoras en medio de la discusión sobre lo que pueda pasar con las pequeñas empresas en caso de no ganar el candidato de izquierda.

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Sofía Petro sostuvo que “el desempleo bajó de doce por ciento a ocho por ciento” y que, según The Economist, Colombia tuvo el mejor rendimiento económico del continente en 2025.