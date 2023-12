Karol G y lo que muchos no vieron de su concierto en el Mañana será bonito Fest

El cantante paisa fue uno de los invitados sorpresa en el concierto - crédito cortesía

Karol G experimentó un exitoso 2023 en el cual no solo se consolidó como una de las artistas más destacadas a nivel mundial y una de las más escuchadas, sino que también logró cumplir varios de sus objetivos en cuanto a proyectos musicales y presentaciones que había soñado realizar. Por esta razón, para la colombiana fue de gran importancia cerrar el año con un impresionante concierto en su ciudad natal, Medellín.

Luego de que se llevaran a cabo las presentaciones del 1 y 2 de diciembre, se han conocido varias fotografías que han permitido conocer un poco más y a detalle todo lo que fue este enorme espectáculo y que le permitió a la ciudad tener un enorme impacto a nivel económico, pues se generaron ganancias de más de 11 millones de dólares, además de la creación de más de 7.000 puestos de empleos directos e indirectos.

“Todos ustedes me han visto crecer, lo hemos hecho juntos y aunque falta mucho trabajo por hacer, me alegra ver lo que está esta familia... quién dijo que nadie es profeta en su tierra cuando a mi Colombia me lo ha dado todo. Se me salen las lágrimas saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio nacer y la que creyó en mi primero que cualquier otro lugar”, afirmó La Bichota en sus redes sociales.

El espectáculo que Karol G ofreció a sus fanáticos superó todas las expectativas. El Mañana será bonito Fest brindó a sus seguidores una experiencia única en la ciudad de Medellín, donde los colores, la música de la Bichota y la buena vibra fueron los principales protagonistas. Esto permitió a los asistentes sumergirse en el mundo de Carolina, el nombre real de la cantante, y de esta manera poder disfrutar, no solo del concierto que se llevó a cabo en el Atanasio Girardot.

Personas de todas partes de Colombia y del mundo se dieron cita en Medellín para vivir el concierto de Karol G. Pese a las enormes filas al ingreso, todo transcurrió con total normalidad y no se registraron mayores inconvenientes, Las personas que estuvieron presentes se disfrutaron de toda la oferta gastronómica, cultural y musical.

“Es una locura, lo que hizo Karol G en Medallo es admirable. Otra persona simplemente habría hecho un concierto y ya, pero no, ella quería que antes del show todos nos sumergiéramos en su mundo, que entendiéramos muchas cosas y bueno, así se disfrutó mucho más el concierto y en verdad siente uno que vale la pena pagar una boleta, así sí da gusto”, fue el comentario de una de las asistentes al evento.

Por otra parte, la Bichota quiso integrar a todo Antioquia y por esta razón dispuso de pantallas gigantes en 23 municipios para que aquellos que no tuvieron la oportunidad de asistir, pudieran disfrutar del concierto e hicieran parte de la enorme fiesta que organizó la paisa en su tierra natal.

A esto también se suma todos los invitados que tuvo durante sus dos conciertos. Aunque inicialmente se habían confirmado a Agudelo888, Mar Mejía, Jhay P, Nath, Soley, Young Miko, Ñejo y Ryan Castro, durante las dos presentaciones también estuvieron Becky G, Romeo Santos, Tiësto, Peso Pluma y Feid.

Fue precisamente este último el que dio de qué hablar debido a que, desde hace un tiempo, existe el rumor de que tiene un noviazgo con Karol G. Su llegada al escenario emocionó a los fanáticos que pudieron disfrutar de la canción Friki y Chorrito pa las animas en vivo. Aunque el público pidió un beso, los dos artistas solo se dieron un largo abrazo y sonrieron juntos.