Sofía Vergara respondió a quienes la critican por su aspecto físico: “Me ven diferente porque me hago mayor”

Sofía Vergara aseguró que no lee los malos comentarios que tienen que ver con criticas a su físico o apariencia - crédito @sofiavergara/Instagram

Sofía Vergara le respondió a quienes critican su apariencia física y la acusan de excederse con las cirugías en su rostro. “Se llama envejecer, me ven diferente porque me hago mayor”.

Además, la barranquillera que recientemente lanzó su propia línea cosmética aseguró que evita leer todo tipo de comentarios negativos, en especial los que hacen referencia a su aspecto. “Su mala energía y envidia no es algo que quiera para mi vida, por esta razón paso de ellos”.

La actriz aseguró a la revista Glamour que ella no se ha sometido a ninguna cirugía, pero si se ha hecho algún que otro retoque; sin embargo, señaló que quienes la encuentran diferente es por el simple hecho natural de envejecer, pues los años no le han llegado solos y es normal.

Esto lo respondió al medio estadounidense cuando le pidieron hacer referencia a los frecuentes comentarios que hacen las personas sobre cómo lucen las estrellas que ya no son tan jóvenes.

Adicional, la jurado del reality America’s Got Talent, de la Cadena NBC, añadió en sus redes sociales no pierde tiempo leyendo criticas o mensajes negativos, pues para ella esto representa una mala energía o envidias que no quiere tener presentes en su vida.

Sin embargo, Sofía se sinceró y reveló sus secretos de belleza: “me pongo bótox en los ojos y en el cuello con regularidad y uso bastantes productos, soy amante de las cremas y ayudas cosméticas”.

Es común que a las modelos, actrices, cantantes y en general a las personas del medio del entretenimiento se les asocie con el tema de las cirugías estéticas, pues se cree que para mejorar su aspecto o tratar de evitar la llegada de la edad, acuden a este tipo de tratamientos para mantenerse vigentes en la pantalla y frente al público quienes les niegan el derecho a envejecer. Así mismo, es frecuente que ellos nieguen los procesos a los que se someten y muy pocos como es el caso de la ‘Toti’, revelan lo que se hacen.

Se lanzó al ruedo

Sofía Vergara presentó su propia línea de belleza con la que se aventuró a emprender en el mundo de la cosmética, la salud y el bienestar de las mujeres que al igual que ella ya pasaron los cincuenta años.

Usando su cara como imagen la actriz y modelo entró al mercado de la industria del cuidado personal con su marca llamada Toty, la cual está compuesta por una completa gama de productos tanto faciales como corporales que van desde soluciones para el cuidado de la piel, como maquillaje.

El producto estrella de su línea está asociado con su principal truco de cuidado facial, el protector solar, el cual ella asegura es su principal secreto. “Siempre protección solar, ¡siempre bonita!”, ese es su lema.

Sofía Vergara lanzó su línea cosmética - crédito @toty/Instagram

La barranquillera también mencionó con toda honestidad que si bien los productos de su marca no tenía una fórmula mágica para quitarle los años a las personas, hacer uso frecuente de estos si le aportaría cambios visibles a la piel de quien los utilice.

De esta forma, Sofía Vergara dejó claro que su único truco es la protección solar y el uso del Botox, pero aparte de esto no ha acudido al bisturí. De paso aseguró que su marca de productos fue desarrollada bajo la guía de expertos en medicina cosmética que usaron toda la tecnología necesaria para ayudar a mejorar el aspecto de la piel de las personas mayores de 50 años, y que un ejemplo tangible era ella misma, pues afirmó que hace uso de sus propios productos.

Por último, Sofía revolucionó las redes sociales con el anuncio de la fecha de estreno de la serie en la que le dará vida Griselda Blanco. El 25 de enero del 2024 será el día en el que su público pueda disfrutar de la serie en Netflix.