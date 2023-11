Los memes que dejó el error del triple pago de salario a funcionarios: ministro de Hacienda afirmó que no hubo hackeo

Los usuarios de redes no dejaron pasar la oportunidad de burlar el error del Ministerio de Hacienda - crédito Ministerio de Hacienda y capturas de X (Twitter)

El Ministerio de Hacienda de Colombia anunció en la tarde del viernes 24 de noviembre de 2023 que habría sucedido un error que duplicó, e incluso triplicó, los salarios de varios funcionarios de Gobierno y a los de otras entidades descentralizadas. El incidente, que a la ciudadanía le ha parecido un tanto curioso, habría sido provocado por un problema logístico que aún no se ha resuelto, y las autoridades han solicitado a los empleados públicos no gastar el dinero extra recibido y devolverlo.

A pesar de la seriedad del asunto y pese a que el Sistema Integrado de Información Financiera de la Nación (Siif) extendió un llamado de alerta, numerosos usuarios en redes sociales han reaccionado al suceso con una ola de memes que reflejan el humor característico colombiano.

Mientras tanto, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se pronunció en la W Radio en las horas de la mañana del 25 de noviembre, y aseveró que los técnicos del ministerio descartaron un posible hackeo. ”Aquí pasó algo raro en términos tecnológicos (...), y no hubo un control en el giro del dinero (...), porque no puede volver a pasar”. No obstante, los memes que los usuarios han publicado se han tomado con sátira la eventualidad, aunque con ciertas pullas implícitas ante una posible falta de coordinación en las entidades públicas.

Además, muchos navegantes habrían enlazado con el contexto de las compras y descuentos del Black Friday, evento comercial se suma importancia para la economía de diversos países, en donde se realiza un alto volumen de transacciones por cuenta de compras.

Así reaccionaron los usuarios

Aunque el administrador del Siif Nación, David Fernando Morales Domínguez, quien además hace parte del Viceministerio General de Hacienda, confirmó el fallo en la distribución de la nómina y pidió la colaboración para la restitución de los fondos, las redes sociales se volvieron un escenario de intercambio de memes en los que hizo presencia hasta el característico papel de la Peliteñida, la secretaria de presidencia de Ecomoda, en Yo Soy Betty, la Fea.

Cabe mencionar que hubo un comunicado oficial emitido por la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva (Divri) del Ministerio de Hacienda, que instó, efectivamente, a realizar los reintegros a partir del lunes 27 de noviembre, siguiendo las instrucciones de la Dirección General del Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio. Esta inesperada remuneración afectó no solo a trabajadores del Ministerio, sino también a personal de Bienestar Familiar y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los memes

Aquí le mostramos algunos de las cómicas publicaciones que los internautas colgaron en sus redes sociales:

Memes sobre el MinHacienda - @ElGolGarracol

Meme Robledo - crédito @SoyLaIndolente

Memes sobre error de pagos duplicados a funcionarios del Gobierno - crédito @scausil

Meme Patricia Fernández - crédito @nacional_memes

Cuando por error te consignan el doble del sueldo… pic.twitter.com/5eqDlYc1x5 — Germán Ricaurte (@german_ricaurte) November 24, 2023

Memes sobre MinHacienda - crédito @KatsCarey

Meme sobre MinHacienda - crédito @FachoFercho

En resumen, el Ministerio de Hacienda enfrenta un reto inesperado tras este error de pagos, donde la responsabilidad fiscal y la eficiente gestión de recursos han quedado bajo escrutinio. Aunque desde la institution se ha solicitado reacción e intervención inmediata por parte de los funcionarios para subsanar el exceso, el episodio ha dejado tras de sí una significativa reacción pública reflejada en las redes sociales, que además de memes, también ha dejado comentarios negativos en otras plataformas digitales.

“Todo en este gobierno es un error”; “Que curioso, luego de que se dijera que no se podría aumentar el sueldo para el 2024″; “Otra muestra de lo competente que es el gobierno”; “Petro y sus secuaces terminaron peor de los que imaginábamos”; “El NARCOgobierno del cambio! Q asco de gobierno... (sic)” fueron algunos de los mensajes que recibió la eventualidad.

La situación sigue en desarrollo y se esperan más actualizaciones sobre las medidas correctivas y preventivas para evitar la repetición de tales errores.

