Caso exniñera de Laura Sarabia: liberaron a dos implicados en las chuzadas por vencimiento de términos

En el proceso de la intercepción, además, habrían escuchado a dos personas más cercanas a Marelbys Meza

Se presentó un nuevo giro en el caso por las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia, actual directora de Prosperidad Social y exjefe del despacho presidencial, y en la cual están involucrados como miembros de la Policía y la Sijín.

Tal parece que dos de los implicados en el escándalo de las chuzadas a la señora Meza fueron liberados el martes 21 de noviembre por vencimiento de términos, ya que la Fiscalía nunca presentó el documento de acusación y el tiempo se le terminó al ente acusador.

La exniñera de Laura Sarabia estuvo por más de una hora dentro de la sala del polígrafo ubicada en Casa de Nariño - crédito Redes sociales

Cabe recordar que uno de los acusados de haber participado en las interceptaciones ilegales fue Carlos Feria, coronel de la Policía y jefe de protección de la Presidencia, cuya audiencia estaba programada para el 8 de noviembre, pero fue reprogramada para el jueves 23 y su abogado dijo que no aceptará cargos.

¿Qué pasó?

Luego de que un juez de control de garantías enviara a la cárcel a Rafael Santos, supuesto informante en el caso, y Jhon Gómez, agente de la Dijin, la Fiscalía tuvo 60 días para presentar el documento de acusación por falso testimonio y fraude procesal.

Sin embargo, el ente acusador dejó pasar ese tiempo y un juez falló a favor de dejar en libertad a los implicados por vencimiento de términos, como señalaron medios como Caracol Radio y Blu Radio, y significa un revés en el proceso por las interceptaciones ilegales.

Cabe recordar que Rafael Santos y Jhon Gómez fueron señalados de dar falsa información para justificar las chuzadas contra Marelbys Meza, hacerla pasar como una integrante del Clan del Golfo bajo el alias de La Cocinera y que tenía néxos con alias Siopas.

El informe

El fiscal Francisco Barbosa, el 1 de junio de 2023, entregó un informe sobre la investigación de las interceptaciones ilegales y reveló detalles de la información que habría sido inventada para chuzar a Marelbys Meza: así fue como aparecieron involucrados Rafael Santos y el agente Jhon Gómez.

En una rueda de prensa, el fiscal Francisco Barbosa presentó la estrategia investigativa y judicial, que incluye el despliegue de 5.700 fiscales y policías judiciales en el país para apoyar indagaciones sobre delitos que afecten las elecciones - crédito Fiscalía General de la Nación

“La construcción miserable, por decir lo menos, de una historia en un informe que además vuelve a una de las personas como una de las encargadas de cocinarle a alias Siopas, cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, y vuelven a la señora que iba a atender la casa por días como alias La Madrina, encargarle de realizarle los giros de plata, comprarle comidas y llevar memorias con información como órdenes impartidas por el comandante Omar, segundo cabecilla del bloque Jairo de Jesús Durango Restrepo, a los demás frentes”

Barbosa agregó que “volvieron miembros del Clan del Golfo a dos personas para escucharlas ilegalmente en Colombia. ¿Ustedes se pueden imaginar estas prácticas en Colombia con cualquier ciudadano en el territorio nacional? Para resolver un problema de la señora Laura Sarabia de un hurto en su casa”.

El funcionario finalizó diciendo que no solo “inventaron un informe”, sino que “las convierten en miembros del Clan del Golfo, las escuchan, y posteriormente, en la tarde, como si estuviéramos con la Gestapo en Colombia, la trasladan en un carro y le hacen un polígrafo. No tiene nada que ver con la seguridad nacional, por las preguntas de las que hoy la Fiscalía tiene trazabilidad judicial”.

Los otros implicados

El 23 de noviembre será la audiencia para la imputación de cargos contra el coronel Carlos Feria, el jefe de la Oficina de Polígrafos del Grupo de Estudios de Seguridad, capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez, y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez.

El coronel Feria también había ido a las instalaciones de la Procuraduría para declarar dentro del caso contra Laura Sarabia por el uso del polígrafo sobre Marelbys Meza - crédito Jesús Avilés/Infobae

Marlon Díaz, abogado de Feria, le dijo a Blu Radio que su cliente no aceptará cargos: “El contexto tanto jurídico, por supuesto, de lo que ocurrió específicamente, no constituye ningún delito la actuación realizada por el coronel y por eso, cuando se ha interrogado en la audiencia de formulación de imputación de si se aceptan o no cargos, no los va a aceptar”.

Díaz también le dijo a Semana que la Fiscalía señalará los hechos que le atribuyen al jefe de protección de la Presidencia, entre esas una supuesta extralimitación de sus funciones, pero que “no es más que una interpretación errada de toda la normatividad que regula el DAPRE y específicamente las funciones de la jefatura de protección presidencial y cada una de sus coordinaciones, porque jamás ha incumplido ninguno de sus deberes”.