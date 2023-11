Amparo Grisales recibió un beso apasionado por el imitador de Maluma

Imitador de Maluma le dio un apasionado beso a la jurado Amparo Grisales en Yo me llamo - crédito Yo me llamo

Durante el capítulo 74 del concurso Yo me llamo, los televidentes presenciaron un acalorado beso por parte de la jurado más Amparo Grisales y un invitado que trajo la imitadora de Shakira para complementar su presentación. Se tarta del doble de Maluma, que ocupó el segundo lugar en la temporada del año 2022.

La imitadora de la cantante barranquillera interpretó la canción Chantaje, lanzada en el año 2016, y que la participante cantó en dúo con el doble del artista durante su presentación en el escenario del Templo de la Música. La actriz colombiana se mostró muy emocionada por volver a ver al concursante de la temporada pasada.

“Para mí era el ganador de la temporada pasada, para mí era el ganador y lo confieso ahora: Una belleza”, dijo la actriz manizaleña mientras aplaudía el show musical del los imitadores colombianos.

Amparo Grisales llenó de elogios al imitador de Maluma, finalista de la temporada número 8 - crédito @klismannoofficial/ Instagram.

El doble de Maluma le respondió: “Te amo, mi amor, gracias”, además, agradeció a los jurados y mostró su emoción por volver como invitado al programa: “Un placer esta aquí otra vez con ustedes yo me siento en casa, estoy en mi casa, así que estoy súper parchado y estoy muy contento, gracias a Caracol por la invitación, al jurado hermoso que están por aquí, por fin me escuchas cantar Pipe que bueno, que rico estar aquí de verdad”.

Luego de que Klismann Moncada hablara con los expertos, se acercó para saludar a Amparo Grisales, pero sorprendió a todos al darle un beso en la boca: “Ay que rico, por fin te lo di, en la pasada se lo debía”, expresó el finalista de Yo me llamo.

“Hasta a mi me dieron ganas de besarlo”; “El que es galán es galán”; “Nuestro ganador de la edición pasada, qué bueno volver a verte en ese escenario”; “Yo al igual que Amparo siempre dije que tú merecías ganar”; “No sé quién estaba más feliz por ese beso, si ella o tú”, fueron algunos comentarios de los fanáticos del imitador en la red social Instagram.

El imitador de Maluma le dio un apasionado beso a Amparo Grisales en Yo me llamo - crédito @klismannofficial/ Instagram

Los besos de Amparo Grisales en Yo me llamo

La jurado conocida como ‘La Diva de Colombia’ ha dado besos en múltiples ocasiones a lo largo de las diferentes temporadas de Yo me llamo, es que las demostraciones de afecto como los besos son parte del comportamiento espontáneo de Grisales como jurado.

En las temporadas 5 (2017) y 6 (2018), Amparo Grisales y Pipe Bueno, ambos jueces en el programa de imitadores, han protagonizado momentos de coqueteo y complicidad en pantalla que han sido comentados por el público.

Un episodio que captó particular atención fue cuando compartieron un beso en el segundo capítulo de la temporada 6, un evento que fue difundido y discutido en redes sociales debido a que fue el actual prometido de Luisa Fernanda W, quien le pidió un beso y ella asedió.

Pipe Bueno besó a Amparo Grisales en la temporada 6 de Yo me llamo - crédito Yo me llamo.

Este tipo de interacciones son parte del dinamismo y la química entre los jurados en programas de televisión, así que Jessi Uribe, quien remplazó a Pipe Bueno en la séptima temporada del reality, no fue la excepción y también le dio un beso a la actriz colombiana.

El cantante de música popular intentó “erizar” a la actriz manizaleña catatándole al oído su éxito musical Matemos las ganas y luego de oprimir el botón para aceptar a un concursante, se atrevió a robarle un beso a la colombiana.

Por este tipo de acercamientos con los jurados de Yo me llamo, el público señalaba que el actriz le gustaban los menores, pero este rumor fue desmentido por la manizaleña: “Me gustan mayorcitos, no me gustan tan jovencitos como la gente supone a veces, pero me gustan maduritos”, expresó la jurado en una entrevista en las redes sociales del reality.