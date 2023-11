Rifirrafe entre Luis Fernando Velasco e Iván Name por la Paz Total: ¿qué dijeron?

Rifirrafe entre el presidente del Senado y el Ministro del Interior por reparos a la Paz Total de Petro - crédito Redes sociales / X

Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, no dejan de provocar cuestionamientos y reparos en la opinión pública. Recientemente, el presidente del Senado, Iván Name, se refirió a dichos diálogos de paz, durante Transformando regiones, el primer encuentro de mandatarios electos que realizó Findeter, en Cartagena.

Durante su intervención, reseñada por Caracol Radio, Name dijo: “La paz no la vamos a lograr con estos procesos donde hay una prosa babosa permanente entre los actores de la guerra cuyo negocio es ese, son los factores que generan la violencia, el atraso y la pobreza”.

El senador Name enfatizó en que las negociaciones de paz no avanzan y, por el contrario, vuelven a lo mismo porque no se atacan las causas:

“El problema de las negociaciones de paz, que terminan en la guerra siempre, no es de ahora, es porque nosotros no hemos atacado las razones, las causas de la guerra. El origen de nuestras guerras es el modelo geopolítico centrista que ha causado atraso, pobreza y consecuentemente la guerra”

El presidente del Senado y senador de la Alianza Verde agregó que no se ve una verdadera voluntad de paz por parte de los grupos insurgentes, que se han visto involucrados en ataques contra civiles y la fuerza pública, por lo que se hace pensar que, en vez de avanzar, se está retrocediendo.

“En estas negociaciones es todavía más demostrativo que no hay voluntad, sino de dilatar para mantener ciertas distinciones, pero nosotros cómo podríamos decir que ahora hay manifestaciones evidentes de paz cuando todas son las señales de la misma guerra, cada vez más cruenta y cada vez con más actores que no nos permiten pensar que vamos avanzando sino retrocediendo”

Luis Fernando Velasco le responde a Iván Name

Frente a los reparos del senador Name, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, no dudó en responder durante su intervención en el mismo evento, diciendo que, aunque respetaba su postura, prefería los diálogos que un “lago de sangre”.

“Es una opinión respetable, por primera vez en cinco décadas hay algún tipo de acuerdo con el ELN. Yo sí prefiero insistir en una prosa babosa y no en un lago de sangre”, indicó Velasco, según lo citan en Caracol Radio

El ministro Velasco defendió el proceso de Paz Total, afirmando que no han violado el cese al fuego, acordado con el Gobierno:

“Mire lo de los secuestros, en estricto sentido eso no es una violación del cese al fuego, pero evidentemente sí es una violación porque hay una hostilidad contra la población civil. Nosotros como Gobierno estamos interesados en cese de hostilidades”

Diálogos con el ELN se aplazarían

El quinto ciclo de diálogos de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN será pospuesto; aunque se espera que el Gobierno nacional logre llevar a cabo las conversaciones antes de que termine 2023.

“Primero que entiendan que se trata de una crisis la berraca. No de una cuestión, ahí insignificante. Y segundo, que pensemos a ver cómo se puede solucionar. Desde luego ellos saben que no podemos admitir que, ah bueno, para que no secuestren entonces vamos a darle tanta plata, porque eso es simplemente hacer el juego al secuestro, caer en el chantaje del secuestro”, expresó Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno a Noticias Caracol

De acuerdo con el medio citado, la decisión se habría tomado después de que Patiño enviara una carta al principal representante en la mesa de diálogo con el ELN solicitando una reunión urgente. De concretarse, dicha reunión de emergencia se realizaría exclusivamente con los líderes de las delegaciones, permitiendo un máximo de dos por cada una. Adicionalmente, si la reunión se celebra en el extranjero, contaría con la presencia de un país garante como testigo.