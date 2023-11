Sigue la crisis del comercio en Colombia: en septiembre las ventas decrecieron un 9,3%, según el Dane

Las ventas a vehículos automotores y motocicletas, excluyendo el comercio de combustibles, tuvo una variación negativa- crédito Álvaro Tavera/Colprensa

El Dane (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) reveló las cifras que muestran una disminución en las ventas reales del comercio minorista. Para septiembre de 2023 estas disminuyeron en un 9.3% en comparación con el mismo mes de 2022.

Las contribuciones negativas a la variación anual se atribuyeron a líneas específicas como vehículos automotores y motocicletas. Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue aún más marcada, alcanzando un -10,6%.

Las empresas de comercio de vehículos automotores nuevos han tenido una de -16,5% en lo corrido de 2023 con respecto a los primeros nueve meses de 2022 - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

A pesar de este panorama, el Dane enfatizó un aspecto positivo al comparar los resultados de septiembre de 2023 con los de septiembre de 2019, previo a la pandemia. Se evidenció un incremento significativo del 11,6% en las ventas del comercio minorista.

En el acumulado del año hasta septiembre, las ventas del comercio minorista decrecieron un 6,6% en comparación con el año anterior. Sin embargo, al comparar el periodo enero-septiembre de 2023 con el mismo periodo de 2019, la variación de las ventas del comercio al por menor fue notable, alcanzando un 14,8% más.

Según explicó a Infobae Alejandro Espitia, economista de la Universidad Nacional experto en macroeconomía, el gobierno argumenta que frente a 2019 la economía está mejor, lo que sería una comparación relativamente justa. No obstante, si bien es adecuado comparar frente a los niveles previos a la pandemia, “ya ha pasado bastante desde este hecho”, por lo que deberían hacerse comparaciones más actuales.

Específicamente la venta de automóviles particulares, camperos, camionetas, motocicletas y similares nuevos y usados cayó en más del 25% con respecto al mismo mes de 2022. Otra de las líneas de mercancías que experimentó una disminución superior al 20% fue la de libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares.

Las ventas de libros, cuadernos, papelería y útiles escolares disminuyeron en Colombia para septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes de 2022 - crédito Reuters

Entonces, la venta de vehículos sigue presentando cifras negativas. El reporte del Dane indica que “para el periodo de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año 2022, la mayor contribución negativa a las ventas se presentó en las empresas de comercio de vehículos automotores nuevos, con una variación de -16,5%”.

Para Espitia, lo cierto es que el consumo sí se está reduciendo. “Veníamos de una alta expansión de la demanda, esto se evidenciaba en la inflación”. Por esto, el Banco de la República decidió aumentar las tasas de interés. Entonces, dice el experto, “un efecto previsible de la decisión sobre las tasas de interés es la reducción del consumo, por lo que se estaría ajustando la economía a la demanda real”.

Sin embargo, Espitia asegura que no se puede desconocer que “hay un sentimiento de que la situació n económica no está bien, así que la gente desconfía no solo de hacer inversiones, sino de hacer gastos complicados”.

Eso podría explicar que el sector de las ventas de automotores sea uno de los más afectados: ”Si uno siente que la cosa está mal, uno lo que menos haría es meterse en la compra de un vehículo, que implique una deuda”. Así que mientras que las políticas del Gobierno continúen sintiéndose en el bolsillo de los colombianos, por ejemplo con el aumento a la gasolina o el “impuesto saludable”, este sentimiento de desconfianza no desistirá.

En contraste, se destacó una contribución positiva en productos de aseo personal, cosméticos y perfumería. Junto con esta, también las bebidas no alcohólicas así como los equipos de sonido y video fueron líneas de mercancías que también tuvieron una variación positiva, del 14,3% y del 5,3% respectivamente.

Los productos de higiene personal, perfumería y cosméticos presentaron un aumento en sus ventas en septiembre de 2023 con respecto al mismo mes en 2022 - crédito imagen de referencia Freepik

Otro aspecto que también decreció entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2022 fueron las ventas el comercio electrónico; estas variaron en un -5,8%.

De hecho, un dato relevantes es que solo el 2% de las ventas totales de las empresas dedicadas al comercio al por menor fueron realizadas a través de comercio electrónico en septiembre pasado. Aunque tampoco había sido muy alta en septiembre 2022, esta cifra disminuyó; pues en septiembre del año mencionado correspondía al 2,4%.

Mientras que los indicadores por departamentos señalan que Bogotá tuvo la mayor contribución negativa a las ventas del comercio minorista, aportando -5,0 puntos porcentuales; en seguida estuvo Cundinamarca, con un aporte de -1,2 puntos porcentuales; y en tercer lugar estuvo Antioquia, que aportó - 1,1 puntos porcentuales.

Empleo en el sector del comercio en Colombia para septiembre

El análisis del empleo en el sector revela un aumento del 2,8% en el personal ocupado en septiembre de 2023 en comparación con el mismo mes de 2022. Este crecimiento se atribuye principalmente al aumento del 7,4% en el personal permanente y del 9,2% en los aprendices.

En el periodo de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, el personal ocupado en el comercio minorista experimentó un crecimiento del 3,6%. Al comparar con el mismo periodo de 2019, se registra un aumento del 2,4%. Estos datos ofrecen una visión detallada de las dinámicas en el comercio minorista.