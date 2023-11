“El cantante del gol” respondió a sus críticos y habló de sus errores en entrevista exclusiva con Infobae: “Hay que eliminar el temor al fracaso”

Javier Fernández Franco, el Cantantel del gol, habló en exclusiva para Infobae sobre las críticas que recibe por sus errores y envió un mensaje a sus opositores - crédito Felipe Cubillos / Montaje Infobae

Javier Fernández Franco, el Cantante del Gol, es uno de los relatores deportivos más conocidos en Colombia. En conversación exclusiva con Infobae, trató temas como los errores que ha cometido y que se han viralizado en redes sociales.

Te puede interesar: Frank Fabra no estará con la selección Colombia por lesión

También le envió un mensaje a sus críticos: les aseguró que todo está bien y que no le afecta. Eso sí, afirmó que “uno no puede ir por la vida haciéndole el mal a los demás”, e invitó a las nuevas generaciones del periodismo para que cambien esa actitud, por un trabajo profesional, serio y constante.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Las críticas no afectan a Javier

Javier Fernández aseguró que no le afectan las críticas; antes, le ayudan a crecer en sus canales digitales, pero también dijo que es una oportunidad para crecer con estos temas que afectan a los demás. “Las nuevas generaciones deben aprender a criticar con profesionalismo y no buscando dañar a los demás”.

“Yo, la verdad, lo tomo con mucha tranquilidad y mucha calma, porque tengo una premisa muy especial con respecto a esto de la zona, incluso, tengo una conferencia que he venido dictando a los más jóvenes que van a empezar a estudiar periodismo y es para que aprendan a manejar la opinión en redes sociales”, señaló El Cantante.

Javier Fernández Franco presenta programas de televisión, noticieros y es una de las voces más reconocidas en el fútbol profesional colombiano - crédito Win Sports

¿Qué piensa de los errores?

El Cantante no le teme al error y, por el contrario, lo ve como una oportunidad para mejorar, para ser conscientes de que nadie es perfecto y que el objetivo está trazado en el crecimiento a partir de lo que no nos ha funcionado, tanto como ejemplo, como motivante para poder crecer en la vida personal y profesional.

“La vida tiene varios componentes y uno de esos componentes fuerte es el temor al fracaso. Hay que eliminar eso porque la vida no es perfecta. Nosotros vinimos perfectos, pero dentro del transcurso de la vida, nos vamos deteriorando, nos vamos volviendo imperfectos, porque accionamos tal vez en algunas oportunidades de una forma que nosotros creemos que es ideal, pero fallamos y eso es normal”

El mensaje de Javier es claro: se puede caer muchas veces, pero siempre hay que levantarse; lo más importante es nunca creerse perfecto, porque ahí es donde el ser humano es vulnerable. Siempre se debe tener una actitud de aprendizaje.

Yo creo que aquella persona que que se cree perfecta está más es más proclive a las equivocaciones”, señaló Fernández Franco.

Mensaje para los ‘haters’: Dios los bendiga

Sin odio ni resentimientos habló directo sobre sus más ácidos críticos y aseguró que no tiene problema, por el contrario les envió buenos deseos y que todo llega por justicia propia.

“Que los perdone Dios, ustedes saben que yo soy un hombre de Dios. Eso no está bien y todo lo mal intencionado que uno puede hacer en la vida, Dios siempre le va a decir a uno si se equivocó o no y uno tendrá que pagar a la manera de él, pero tendrá que pagar. Uno no puede andar por la vida haciéndole mal a nadie”

El relator deportivo ha sido la voz oficial de los tres canales grandes en deportes: Caracol, RCN y Win Sports - crédito Canal RCN

¿Qué hace el Cantante por fuera de la pantalla?

Además de trabajar como narrador y panelista en diferentes programas de televisión, presenta las noticias en el Canal RCN. Por fuera de estas labores es bastante activo en redes sociales como Instagram y crea contenido para su canal de YouTube, donde comparte conversaciones con figuras del deporte.

Te puede interesar: Reforzarán la seguridad para el partido Colombia vs. Brasil tras el secuestro del padre de Luis Díaz

“Ahora que tengo mi canal de YouTube hago unas entrevistas humanas a los personajes, es más como yo concibo el periodismo. Nuestro trabajo no es dar palo, no solamente es criticar por criticar, si hacerlo en una buena medida siempre constructivamente y siempre de manera amable, porque esa es nuestra labor y así lo hago en la mayoría de mis entrevistas”, afirmó Javier Fernández.

El cantante del gol fue una de las eminencias de Gol Caracol y la voz oficial de la selección Colombia durante varios años en este canal - crédito El Cantante del Gol

“Son entrevistas donde hablo de la parte humana de cada uno de los personajes que entrevistó lo que la gente no conoce, por ejemplo, de Ramón Jesurún, lo que la gente no conoce de Pedro Antonio Zape, de Fabián Vargas, por ejemplo, o la vida de Faryd Mondragón. En sí, de mucha gente que tuvimos la oportunidad de entrevistar y conversar con ellos. Pero la parte humana, el sentimiento humano florece entonces cuando uno ha vivido todo eso”

La invitación de Javier

Sobre la polémica que se vende en redes sociales y televisión, aseguró que son fundamentales y hacen parte del medio, pero todo esto basado en información real y no por hacerle daño a los demás. Javier está preocupado por el enfoque de las nuevas generaciones, porque le resta relevancia al periodismo en el contexto global.

“Los invito a que reflexionen con respecto a ese manejo de las redes sociales que en muchas ocasiones son realmente dañinas y no edificantes para nuestra profesión que se llama el periodismo, que es tan hermosa una de las más importantes del mundo porque este paso que vamos, no vamos bien”

El Cantante del gol habló sobre su trabajo y los errores que se cometen en el andar - crédito Win Sports

“Estamos perdiendo credibilidad y si perdemos credibilidad perdemos ese poder a nivel mundial que tiene el periodismo. Es un ruego sobre todo para los muchachos, que apenas están estudiando y se van a graduar muy pronto y a los que están que hay que reflexionar los invito para que estén con nosotros unidos en esta profesión”, finalizó Javier.

Te puede interesar: Esta es la lista de convocados por la selección Colombia para las eliminatorias ante Brasil y Paraguay

Javier Fernández Franco fue enfático con las críticas. No lo afectan y antes le ayudan a crecer. Pero si invitó a las nuevas generaciones a no dedicarse a “dar palo” si no a construir historias que les permitan crecer y darse a conocer en el medio por el profesionalismo de sus trabajos realizados. El periodismo debe tomar fuerza por medio de las labores y no de la polémica.