Jessica Cediel le mandó un mensaje a los que quieran pretenderla: “el alma y el corazón nunca cambian”

Jessica Cediel reveló sus prioridades al momento de buscar una pareja - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Jessica Cediel no ha dejado de dar de qué hablar en los últimos días. Sus declaraciones han sido cada vez más atendidas por la audiencia desde finales del mes de octubre, cuando criticó la celebración de Halloween y la tradición de disfrazarse en esa época. Desde ese momento, mostró su lado más religioso.

De ahí en adelante, la también modelo ha demostrado sus creencias en cada una de las palabras que comparte en las redes sociales. Ese ha sido el caso de la ocasión reciente en la que se refirió a las razones por las cuales sigue soltera, a pesar de no considerarse una mujer complicada.

“No tengo novio porque, gracias a Dios, tengo claro lo que no quiero para mi futura relación. Además, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Y recuerda que los planes y el tiempo de Dios son perfectos. Si a eso se le llama ser complicada, entonces sí lo soy”, expresó en su momento.

Jessica Cediel comentó acerca de lo que debe ver una persona antes de enamorarse - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Además, la actriz bogotana aseguró que lo más importante no es el físico. Aunque ha sido halagada por su apariencia en más de una ocasión y por miles de seguidores cada día, invitó a darle prioridad a lo que hay en el interior de las personas.

“Enamórate del alma y del corazón. no te enamores de un ‘cuerpo’. No veas solo lo físico. El cuerpo cambia, envejece, se llena de arrugas, estrías, celulitis, canas, se enferma. Pero el alma y el corazón nunca cambian y su esencia es para siempre. Por eso yo prefiero enamorar de un corazón y que se enamore de mí corazón y no de mi físico”, escribió en una de sus historias de Instagram.

Algunos internautas la han atacado por supuestamente contradecirse en su punto de vista. Según lo que expresó meses atrás, contestó qué es lo primero que le mira a un hombre y muchos quedaron decepcionados con la respuesta. Ahora, parece que su percepción es otra totalmente opuesta.

“¿Qué es lo primero que le miro a un hombre? Físicamente me gusta mucho esta parte como de los hombros y la espalda, como en los brazos. Me gusta sentirme protegida por un hombre, entonces me gustan los hombres acuerpados. Interiormente el corazón, un hombre que ame a Dios, que sea un hombre parchado a todo terreno como yo”, indicó en esa ocasión.

Jessica Cediel habló de lo que debe mirar alguien antes de entregar su corazón - crédito @masrechismes/Instagram

Jessica Cediel criticó el Halloween, pero se defendió de quienes no estuvieron de acuerdo

El 31 de octubre, desde Estados Unidos, Cediel subió una serie de videos que dejaron a más de uno anonadado. Y es que la celebridad colombiana criticó con fuerza el hecho de celebrar el Halloween y más aún el salir disfrazados durante esa fecha. Dio argumentos religiosos.

Debido a la ola de comentarios negativos que generó su impresión sobre Halloween, Jessica Cediel salió a responder a sus detractores en su cuenta de Instagram - crédito @jessicacedielnet/Instagram

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre, porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”, contó la figura pública.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales expresaron su descontento y aseguraron que no había nada de malo en la conmemoración. Como respuesta, ella volvió a pronunciarse.

“Como es de esperarse recibo uno que otro hater que critica la labor que estoy haciendo. Para esos pequeños haters, primero que todo, mucho amor y muchas bendiciones. Segundo, mi identidad está con Cristo y realmente es él es quien conoce mi corazón”, concluyó.