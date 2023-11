Dos congresistas confesaron su arrepentimiento por haber votado por Petro: quiénes son y qué dijeron

Dos congresistas están arrepentidas de haber apoyado a Gustavo Petro - crédito Colprensa

Después de 15 meses de que el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, llegara al poder el pasado 7 de agosto de 2022, empezaron a aparecer públicamente congresistas arrepentidas de haberle hecho campaña al líder de izquierda y cara más visible del partido Pacto Histórico.

Se trata de dos representantes a la Cámara, que, en entrevista con el director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, se desligaron de los objetivos que hasta el momento ha tenido el Gobierno del Cambio.

La primera en responder si le daría nuevamente el voto de confianza al actual mandatario nacional fue la representante por el Partido Alianza Verde Katherine Miranda, politóloga que en la campaña de 2022 se vio muy activa en redes sociales y medios de comunicación promoviendo el apoyo para el exalcalde de Bogotá y exsenador de la República.

“Yo creo que votaría en blanco”, fue la respuesta que dio Miranda a la pregunta de Acevedo: “¿Si usted pudiera votar de nuevo por Gustavo Petro, lo haría?”. Confirmando que no elegiría otra vez al actual presidente.

Jennifer Pedraza, representante del Partido Dignidad y Compromiso, que también es economista y líder estudiantil, respondió la misma pregunta que su colega, explicando por qué no votaría de nuevo por Petro.

“No, por un motivo claro y es que, yo creo que la gente no esperaba que el presidente llegara a reformar todo. O sea, la gente en la calle poco me dice: ‘Bueno, y cuándo van a aprobar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional’. La gente esperaba que hubiera una ruptura de la clase política tradicional y eso es algo que no ha habido”

La joven congresista, que se ha caracterizado por militar con partidos de izquierda como el Polo Democrático, también se refirió a los recientes escándalos del Gobierno nacional.

“Cada 15 días es un nuevo escándalo de corrupción, que la plata de no sé quién, que Laura Sarabia, y eso es una desilusión muy grande para la gente. Yo tenía expectativa, si bien uno entiende que todos los cambios no van a pasar en cuatro años, yo creo que nadie le pedía al presidente que reformara todo en cuatro años, porque se entiende que hay un Congreso, que hay una relación política, una correlación de fuerzas”, agregó.

Asimismo, criticó que el Gobierno, según ella, haya seguido gobernando con la clase política tradicional.

“Esa decisión de gobernar con la clase política tradicional, de seguir en esa lógica para mí ha sido, yo me siento muy entusada, yo le digo a mis amigos eso, me siento entusada, y no representa la transformación que yo creo Colombia merece al día de hoy”

Por su parte, Miranda, que se catalogó como un congresista de centroizquierda, lamentó que en el Gobierno del Cambio se mantengan las mismas prácticas tradicionales entre Congreso y Gobierno, que calificó como transacciones burocráticas, detallando que eso no era cambio: “Las castas y los clanes políticos se mantienen sin lugar a duda, se van unos, pero llegan los primos, los sobrinos, los hermanos, entonces eso se mantiene, pero también hay un Congreso un poco más crítico”.

A su vez, invitó a mejorar lo que está funcionando, y sarcásticamente, a no creerse el mesías: “No podemos echar para atrás lo poco que está funcionando, mejoremos lo que haya que mejorar, pero no digamos que todo está mal y que somos el ‘mesías’ y que vamos a inventar el agua mojada”.

Durante la entrevista, las dos petristas arrepentidas, también hablaron de la reforma a la salud que está siento tramitada en el Congreso de la República, así como del Eln, de la mermelada y del papel que cumplen las mujeres en la política nacional.