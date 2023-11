Más problemas en los Juegos Nacionales: Robert Farah se quejó de la organización y los horarios del tenis

Robert Farah cuestionó la forma de organizar los cronogramas del tenis en los Juegos Nacionales 2023 - crédito Luisa González/REUTERS.

El tenis es uno de los deportes más exigentes en el aspecto físico. No solo un atleta enfrenta partidos que se pueden llegar a extender hasta casi seis horas, sino también están jugando constantemente entre días para cumplir con los calendarios de los torneos, tanto nacionales como internacionales.

El constante ajetreo de un tenista lo hace bastante apto para lesiones y esta situación recientemente captó la atención de Robert Farah, quien denunció un problema con la programación del tenis en los Juegos Nacionales 2023 los cuales afectaron directamente al caleño Nicolás Barrientos.

Por medio de un post en sus redes sociales, el reconocido tenista nacional expuso el horario propuesto por los organizadores de las justas en donde Barrientos tenía que jugar dos partidos (uno en la modalidad de dobles y otro en sencillo) en cuestión de dos horas, esto recién llegado de Lima, Perú.

Nicolás recién había disputado la final del ATP Challenger de Lima y según el cronograma de los juegos, tenía que “correr” para cumplir con sus obligaciones en las justas del Eje Cafetero:

“¿Quién hizo esta programación Fedecoltenis? Nicolás Barrientos hace 3 horas jugó su final en Lima, llega mañana a las 9 a. m. a Pereira para competir por el valle y lo ponen a jugar dos partidos en menos de 2 horas. Cuando hay jugadores que ni siquiera juegan mañana. ¿Lo quieren lesionar o qué?”.

Nicolás Barrientos fue el principal afectado de los cronogramas en los Juegos Nacionales 2023 - crédito Luisa González/REUTERS.

La situación captó más la atención, cuando al mismo post de Farah, Nicolás respondió que de su viaje de Lima llegaba más tarde que la hora pactada, por lo que tiempo de descanso casi no le quedaría a la raqueta valluna.

“No tiene ningún sentido. Hay que tener solo un poco de lógica para por lo menos ponerlo a jugar un partido y en último turno. Acaba de jugar una final de un Challenger en Lima representando de la mejor manera a Colombia. Están exponiendo su salud sin sentido”.

Si bien estos juegos se plantan como el escenario perfecto para evaluar los nuevos talentos del tenis colombiano, el cronograma no ayuda para que puedan disputar sus partidos en excelente estado físico.

Cabal y Farah participarán en los Juegos Nacionales

El Colombian Power anunció su retiro del tenis profesional en agosto de este año y no volverán a participar en el circuito de la ATP - crédito Luisa González/REUTERS.

El reconocido dúo denominado como el Colombian Power se encuentra disputando sus últimos “cotejos” en su carrera profesional. Para la modalidad de dobles, estos están inscritos en el cuadro principal representando a la delegación del Valle del Cauca y esperan hacerse con la medalla de oro, siendo esta una de sus últimas consagraciones.

Sobre su futuro, la pareja campeona de Wimbledon en 2019, afirmaron que se alejarán de las canchas por un buen tiempo, pero dejaron la ventana un poco abierta refiriéndose especialmente a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los doblistas caleños afirmaron, que ven la posibilidad de participar en estos como algo bastante ínfimo, pero no descartan estar presentes si la oportunidad se les planta con claridad:

“Los Juegos Olímpicos siempre fueron algo increíblemente especial para nosotros. Si tenemos una espinita fue no haber podido alguna medalla en Río o en Tokio. No están en los planes, no queremos ilusionarnos porque por ránking no vamos a clasificar, pero pues uno no sabe las vueltas que da la vida. Podríamos tener nivel para llegar. No los quiero ilusionar con un sí, pero tampoco les diré que no”

Cabal y Farah son el dúo de tenistas más exitosos en la historia del deporte colombiano con un total de 19 títulos oficiales dentro del circuito mayor de la ATP, en el que incluso estuvieron en el puesto número 1 del ranking mundial.