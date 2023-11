Cliente expuso desagradable hallazgo en la comida del restaurante de James Rodríguez: ¿era parte del menú?

En el restaurante Arrogante, donde James Rodríguez es propietario, un cliente denunció que le salió u gusano en la comida - créditos @arrogantebogota/Instagram / @Miguel_G_1_1/X

Mientras estaba libre, James Rodríguez dio inicio a uno de sus proyectos aparte del fútbol que era el restaurante Arrogante, ubicado en Bogotá, que se inauguró en mayo de 2023, con cientos de personalidades y clientes que no esperaban que un gusano les apareciera en la comida, como lo denunció un usuario en redes sociales.

Miles de internautas manifestaron su indignación y rechazo a esa publicación, que incluye un video del animal que apareció en uno de los platos especiales del establecimiento comercial, que es muy visitado y previamente recibió buenas críticas por su comida y la atención.

Por el momento, el restaurante no se ha pronunciado respecto a la denuncia del cliente, que nunca olvidará la experiencia que vivió en el lugar y no por la forma en que prepararon la comida, su sabor, la decoración, el entretenimiento o cómo lo atendieron.

La “experiencia Arrogante”

El usuario, de nombre Miguel, escribió en su cuenta de X que todo se registró en el momento que solicitaron un servicio especial en el restaurante, al que había llegado por invitación de un amigo que lo recomendó por su estética y la experiencia que abarcaba.

“El restaurante estéticamente es bonito y su especialidad es la comida italiana, la atención del personal fue muy buena. Nosotros pedimos la “experiencia Arrogante” que, para los que no saben, en un restaurante son paso a paso donde te sirven los platos más relevantes”, escribió.

El primer plato que esta persona que comió fue uno llamado Carpaccio di Pulpo, del que dijo que “la verdad, no soy fan del pulpo, no sé si es porque mi paladar de pobre aún no lo asimila, pero estuvo superdelicioso”, y luego pasaron a una pizza en la que se registró el polémico hecho.

Un cliente denunció el hecho cuando pidió una pizza en el establecimiento que es propiedad de James Rodríguez - crédito @Miguel_G_1_1/X

“Hasta que mi amigo se percató que algo se estaba moviendo en la pizza y era un gusano. Obviamente, la “experiencia” pasó de 10 a cero. Yo soy una persona súper tranquila, no hice show ni nada porque entiendo que todos cometemos errores”, afirmó.

“Quién sabe los procesos que hay en la cocina”

En el momento en que Miguel y su compañero se dieron cuenta del gusano en la pizza, encima del pedazo de una verdura y sin que nadie más lo notara, llamaron a los encargados del restaurante para que solucionaran lo ocurrido, pero no se sabe si llegaron a un acuerdo o interpusieron la queja de manera formal con el gerente.

El gusano que un usuario denunció que apareció en el restaurante Arrogante, se dio al momento de comer una pizza - crédito @arrogantebogota/Facebook

“Luego de este suceso obviamente el coordinador del lugar y el mesero quisieron reivindicarse, pero la situación es cómo un tipo de restaurantes con esta calidad no se cerciora paso a paso que esto no ocurra”, afirmó el cliente en su cuenta de X.

Finalmente, el usuario dejó la reflexión respecto a los problemas que se pueden presentar en un restaurante de tanto reconocimiento como Arrogante, en especial con la preparación de la comida: “No lo digo simplemente para que lo retiren, pero quién sabe los procesos que hay en la cocina con esas legumbres. En fin, no siempre lo más caro es lo mejor, revisen siempre su comida”.

A través de redes sociales, varias personas reaccionaron y mostraron su indignación por lo ocurrido, ya que la aparición de un animal en la comida puede conllevar una investigación sobre el tratamiento de los alimentos, su estado y, en el peor de los casos, hasta cerrar el establecimiento.

Estos fueron algunos de los comentarios en redes sociales por la aparición de un gusano en comida del restaurante Arrogante - crédito X

Sin embargo, algunos defendieron al restaurante al decir que, en pocas ocasiones, un gusano u oruga pueden aparecer en ciertas legumbres, pero que la recomendación es lavarlas muy bien para que este tipo de hechos no afecten a sus clientes.