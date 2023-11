Yeferson Cossio no puede conciliar el sueño por procedimiento en sus piernas: “Estoy muerto de dolor”

- crédito @yefersoncossio/Historias de Instagram

Durante los últimos meses, el creador de contenido Yeferson Cossio ha estado en boca de los usuarios de redes sociales luego de que se confirmara que se había sometido a un procedimiento quirúrgico que tenía como objetivo alargar sus piernas siete centímetros. La decisión causó un gran revuelo y no han sido pocos los que han acusado al paisa de someterse al tratamiento por vanidad o ganar likes a costa de su propio cuerpo.

Lo cierto es que Cossio continúa mostrando su día a día en su cuenta de Instagram y actualiza a sus seguidores sobre su estado de salud. Recientemente, durante una dinámica le preguntaron cuántas horas dormía al día, y este sorprendió con su respuesta, debido a que son demasiado pocas en circunstancias normales, pero son todavía menos debido al dolor en las piernas que le provoca el tratamiento de alargamiento.

“De por sí yo duermo poquito. Normalmente, duermo de 4 a 6 horas al día. Y yo voy a dormir mucho por día, pero no soy capaz”, señaló Cossio, aclarando que esos eran sus tiempos cuando estaba sano. Pero con el procedimiento para alargar sus piernas, la situación ha dado un giro para mal:

“Pero estos días, los últimos 11 o 12, no he podido dormir sino de a dos horas cada día, máximo. Y eso, interrumpidas en lapsos interrumpidos de 15 o 20 minutos por el dolor de mis piernas”

Cossio afirmó que despierto puede lidiar con el dolor, pero dormido se le hace imposible:

“En este momento estoy muerto de dolor, pero yo me puedo mentalizar, hacer cosas, puedo entretenerme. Yo no soy de los que dice que el dolor es mental, ¡ni por el p****!. Pero dormido no lo puedo controlar”

Para intentar remediar la situación, el creador de contenido ha recurrido a pastillas para dormir, pero ni siquiera la fuerza de los medicamentos le ha permitido dormir con normalidad. Al contrario, lo están afectando mientras está despierto:

“He intentado con pastillas para dormir, somníferos, y no me funcionan. Me despierta el dolor y peor, porque quedo ‘agüevado’”

A pesar de lo compleja de la situación, Cossio parece no sentirse tan preocupado teniendo en cuenta los síntomas que describió. “Igual va a haber un punto en el que mi cuerpo va a colapsar y ya no voy a copiar de dolor ni nada. Entonces me duermo a las 3 o 4 de la mañana y a las 5 me despierto”, puntualizó.

La cirugía más dolorosa del mundo

Cuando Cossio confirmó que se sometería al alargamiento de piernas, describió esta como “la cirugía más dolorosa de todo el mundo”, explicando que ya había leído de manera exhaustiva sobre el tema y que no era mera publicidad, pues por encuestas se ha determinado que el procedimiento es así de doloroso.

Para darle credibilidad a su explicación, Cossio invitó a que se sumara a su transmisión en vivo desde Instagram al cirujano encargado de tratarlo, de tal modo que este le pudiera explicar al público qué hay detrás de las personas que deciden someterse al alargamiento de sus extremidades. Este comentó:

“La mayoría de cirugías que hacemos son para corregir diferencias de longitud, que en un accidente pierden un hueso o que tienen un problema congénito y tienen una extremidad más corta, entonces por eso los alargamos y les hacemos todo el tratamiento completo para que recuperen su vida normal”

Por otra parte, Cossio tuvo una respuesta para quienes le criticaban por haberse sometido a la cirugía: