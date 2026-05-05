Colombia

TransMilenio se pronunció tras enfrentamiento entre vigilantes y estudiantes en la estación Calle 76: “Violencia, agresión e intolerancia”

La intervención de policías y personal de convivencia fue necesaria luego de que varios jóvenes intentaran ingresar sin pago, resultando en la fuerte pelea en el norte de la ciudad

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Una violenta confrontación entre guardas de seguridad de Transmilenio y usuarios que presuntamente intentaban evadir el pago del pasaje en la estación Calle 76 quedó registrada en video, mostrando golpes, gritos y un ambiente de caos que reavivó el debate sobre el uso de la fuerza en el sistema de transporte público de Bogotá - crédito lajuanapho / Instagram

El fuerte enfrentamiento entre guardias de seguridad de TransMilenio y varios jóvenes —presuntamente estudiantes universitarios— quedó registrado en un video difundido en redes sociales.

La confrontación ocurrió en la estación Calle 76, en el norte de Bogotá, cuando los jóvenes intentaron ingresar en forma irregular al sistema de transporte público.

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En las imágenes se aprecia a al menos cinco guardias usando bolillos para impedir el paso de los jóvenes. La respuesta fue inmediata: los involucrados recurrieron a puños y patadas, generando momentos de alta tensión ante la mirada de otros usuarios y el personal de la estación.

El video, ampliamente compartido por la cuenta ‘lajuanapho’ en Instagram, provocó cientos de comentarios y dividió opiniones sobre la actuación tanto de los guardias como de los jóvenes. La escena se convirtió en un punto de discusión pública sobre el uso de la fuerza y la evasión del pago del transporte.

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Uno de los hechos más relevantes es que el joven herido fue atendido por servicios médicos y trasladado en ambulancia, según confirmaron testigos y autoridades universitarias. La polémica creció al conocerse que entre los involucrados había estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional y de una universidad privada de la zona.

Los atracadores despojaron a los pasajeros de sus pertenencias y escaparon antes de que el bus llegara a la estación Calle 39 de Transmilenio - crédito Transmilenio
Las imágenes difundidas mostraron puñetazos y patadas durante el altercado, lo que obligó a la intervención de la Policía Nacional y gestores de convivencia - crédito Transmilenio

Reacciones

Frente al revuelo, la empresa TransMilenio emitió un mensaje de rechazo a la violencia: “Todo acto de violencia, agresión e intolerancia en la ciudad” es condenado, señaló la entidad, que hizo un “respetuoso, pero contundente llamado de atención para evitar este tipo de hechos”.

El comunicado también recordó la importancia de mantener el orden en un sistema que moviliza diariamente a más de cuatro millones de personas en Bogotá.

El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Helberth Choachi, se pronunció a través de la red social X. En su mensaje, afirmó: “Rechazo absoluto a estigmatización, agresión y lesiones causadas por vigilantes de @TransMilenio en Calle 76 a estudiantes UPN y de U Privada que fueron trasladados en ambulancia. Iniciaremos acompañamiento y acciones legales. Que un pasaje no nos cueste la vida”.

Por su parte, el concejal de Bogotá, Juan David Quintero, indicó que: “Los colados de Transmilenio son delincuentes. Y ya no solamente roban a los ciudadanos que pagan su pasaje y a todos los ciudadanos que contribuimos con los impuestos para el sostenimiento de nuestro sistema integrado de transporte, sino que además utilizan armas blancas, violencia, para enfrentar a esos vigilantes o a esos guardas que están simplemente haciendo su trabajo”.

El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram
El hecho se habría presentado en horas de la noche del 4 de mayo en la estación calle 76 - crédito lajuanapho / Instagram

De esta manera, el cabildante asguró que “esto demuestra una vez más, y por eso nuevamente le hacemos un llamado al alcalde Carlos Fernando Galán, para que blinde el sistema Transmilenio. Hay que empezar por las puertas, también reforzar la presencia de la policía, de la vigilancia privada, de la cultura ciudadana, pero sobre todo mostrar contundencia. Un colado es un delincuente".

Detalles del incidente

El episodio en la estación Calle 76 de Transmilenio escaló tras la viralización de un video donde se observa a varios guardias de seguridad enfrentando a usuarios junto a las taquillas. Las imágenes muestran cómo los vigilantes, portando bolillos, intentan dispersar a la multitud mientras los pasajeros responden con golpes y patadas, generando un ambiente de máxima tensión.

En un momento del enfrentamiento, un hombre con la frente ensangrentada se dirige a los agentes y lanza un reclamo que resume el malestar de algunos usuarios: “O sea, me roban y me embolillan”. La presencia de gestores de convivencia no logró restablecer la calma de inmediato y, según se aprecia en el video, hasta diez guardias se congregaron en la zona de acceso.

TransMilenio condenó públicamente los hechos violentos y llamó a los usuarios a evitar cualquier forma de agresión dentro del transporte masivo- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
TransMilenio condenó públicamente los hechos violentos y llamó a los usuarios a evitar cualquier forma de agresión dentro del transporte masivo- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El incidente provocó una rápida reacción en redes sociales. La usuaria ‘lajuanapho’, quien publicó el video en Instagram, acompañó las imágenes con un mensaje contundente: “Sistema de mierda @transmilenio, personal que en cada estación vuelve mierda a la gente con la justificación de que se colaron, los hptas pegándole a mujeres, utilizando su bolillo para abrir cabezas, pero así mismo fueran de eficaz para coger a los mismos ladrones que van robando en las estaciones”.

La polémica se extendió a los comentarios, donde las posturas se contraponen. Un usuario defendió la importancia del pago del pasaje para evitar este tipo de situaciones: “Si la gente tuviera cultura y pagara el pasaje nada de eso pasaría. No justifiquen al delincuente”.

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