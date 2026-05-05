Colombia

Bre-B habilitará débitos automáticos a través de cuentas y billeteras en Colombia: así funcionará

La nueva funcionalidad admitirá la programación ágil de cobros recurrentes, apoyada por recientes actualizaciones regulatorias que incrementan la transparencia y el control del usuario sobre los permisos y notificaciones vinculadas a sus transacciones

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Manos de una persona sosteniendo un teléfono móvil con la pantalla mostrando una aplicación de transferencia bancaria y los detalles de la transacción.
La habilitación de débitos automáticos con llaves digitales en Bre-B Colombia transforma los pagos recurrentes y reduce la fricción en servicios cotidianos - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El sistema Bre-B en Colombia habilitará la posibilidad de autorizar débitos automáticos utilizando llaves digitales asociadas a cuentas y billeteras electrónicas, transformando la dinámica de pagos recurrentes para servicios educativos, seguros, gimnasios y suscripciones.

Esta función elimina la repetición mensual del proceso de aprobación, lo que reduce la dependencia de recordatorios y la fricción cotidiana al momento de abonar obligaciones periódicas. Además, la medida se insertará en un contexto en el que la regulación exige mayor transparencia y control sobre los permisos otorgados y la notificación previa a cada cobro, tras la actualización normativa del Banco de la República en marzo de 2026.

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De acuerdo con datos presentados por la Superintendencia Financiera, el acceso a productos financieros en Colombia alcanza el 96,4%, mientras que el uso efectivo se sitúa en 85%.

Bre-B, impulsado por el Banco de la República, habilita pagos y transferencias en tiempo real entre entidades financieras en Colombia - crédito Banco de la República
El avance de débitos automáticos Bre-B ofrece solución al bajo uso efectivo de productos financieros, que solo alcanza el 85% en Colombia - crédito Banco de la República

La diferencia revela que poseer una cuenta no garantiza su utilización para resolver pagos rutinarios, problema que la opción de débitos automáticos busca mitigar.

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En palabras de Simón Pinilla, cofundador de Druo, “Históricamente los pagos automáticos se habilitan para tarjetas, mientras que las cuentas bancarias, billeteras y ahora las llaves Bre-B, que tienen mayor penetración, no han sido tan fáciles de usar para programar pagos recurrentes”, expresó en declaraciones reveladas por Portafolio.

Las cifras recientes sobre el desarrollo de Bre-B resaltan el peso de esta evolución dentro del sistema financiero. En sus primeros seis meses de operación, la plataforma superó los 670 millones de transacciones y movilizó más de $105 billones.

Esta escala consolidó al sistema no sólo como red de transferencias, sino como una infraestructura capaz de integrar en el corto plazo otras operaciones, como recaudos, pagos de nómina, transacciones empresariales y cobros mediante códigos QR.

La funcionalidad permite programar débitos automáticos para servicios cotidianos con una sola autorización inicial, lo que significa que el usuario asocia su llave —vinculada al celular, el documento de identidad o el correo electrónico— y deja establecidos los cargos a futuro sin trámites mensuales.

El sistema admite operaciones de hasta 1.000 UVB por transacción, equivalentes a $12.110.000 en 2026. La base tecnológica ya desplegada habilita la integración de esta herramienta sin necesidad de crear nueva infraestructura, lo que facilita su uso inmediato para millones de colombianos.

El sistema Bre-B será gratuito durante los primeros cuatro años y luego tendrá una tarifa de $6,46 por transacción - crédito Banco de la República
Bre-B supera los 670 millones de transacciones y moviliza más de $105 billones en sus primeros seis meses de operación en el sistema financiero colombiano - crédito Banco de la República

El impacto de la actualización de Bre-B no reside únicamente en la simplificación operativa. La función exige claridad contractual al usuario, permitiéndole conocer previamente qué está autorizando, cómo cancelar los permisos y qué información recibirá antes de cada cargo.

En marzo de 2026 el Banco de la República modificó la normativa aplicable al sistema, reforzando los estándares de transparencia y notificación frente a cualquier incidente.

Pinilla, desde la óptica del desarrollo fintech, resumió el desafío pendiente: “En pagos como estos no basta con quitar pasos; también hay que garantizar seguridad y visibilidad” dijo a Portafolio.

Añadió que no se trata únicamente de innovación tecnológica, sino del potencial para “redefinir la forma en que las personas organizan sus pagos, pasando de recordar fechas a simplemente tenerlas resueltas”.

Las empresas podrán transferir nómina sin límites horarios gracias a un nuevo servicio de Bre-B

El monto máximo para hacer transferencias en Bre-B será de $10.951.000 - crédito Banco de la República
La nueva función permite realizar transferencias de nómina inmediatas sin restricción de horario ni entidad bancaria - crédito Banco de la República

Fueron habilitados los pagos de nómina a través de las llaves de Bre-B, un servicio dirigido a empresas del ecosistema bancario en Colombia. Con la nueva modalidad, las compañías pueden realizar y recibir transferencias en tiempo real, sin importar la entidad financiera o billetera del destinatario.

Entre las principales ventajas de esta funcionalidad, destaca la posibilidad de que las empresas ya no dependan de horarios bancarios tradicionales para procesar nóminas. La plataforma opera todos los días y a cualquier hora, permitiendo una gestión más ágil y continua, según información confirmada por Bbva.

Sergio Lizarazo, vicepresidente de Empresas e Instituciones de Bbva Colombia, resaltó que los usuarios corporativos buscan mayor rapidez, simplicidad y control en la administración de sus pagos: “Con los pagos inmediatos estamos facilitando su día a día, ayudándolas a optimizar su liquidez y a enfocarse en su crecimiento”, aseguró en entrevista con La República.

El procedimiento para implementar el sistema inicia con el acceso a la aplicación bancaria de cada empresa. Una vez allí, es necesario inscribir las llaves de los empleados. La entidad explicó que, al cargar el archivo con los datos de los colaboradores y utilizar el archivo de envíos, la nómina puede ser transferida de forma inmediata a las llaves registradas.

Así mismo, se afirmó que la funcionalidad permite a las compañías reducir errores y cargas operativas vinculadas a los procesos manuales, manteniendo un mayor control y trazabilidad transaccional, además de facilitar la integración con otros flujos financieros de la empresa.

Respecto a los empleados, la institución aclaró que la herramienta posibilita el acceso oportuno al sueldo y responde a la demanda creciente de servicios financieros digitales y ágiles. “Este avance abre la puerta a modelos más flexibles en la gestión de pagos, donde la velocidad, la disponibilidad y la experiencia del usuario se convierten en factores clave”.

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