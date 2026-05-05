Creador de contenido estadounidense pidió a 10 personas identificar la bandera de Colombia y la mayoría se equivocó

El reciente video de Drop A Pin Show en TikTok desató polémica al mostrar cómo la mayoría de diez participantes no logró identificar la bandera de Colombia, provocando asombro y críticas en redes sociales por las respuestas equivocadas y el debate sobre el conocimiento geográfico en diferentes países - crédito thedropapinshow / TikTok

La cuenta de TikTok ‘Drop A Pin Show’ publicó un video en el que el conductor retó a 10 personas a identificar la bandera de Colombia. El resultado fue sorpresivo: la mayoría no logró reconocerla y hubo respuestas muy variadas.

El presentador mostró la bandera y preguntó: “¿De qué país es esa bandera?”. Una de las primeras respuestas fue: “Quiero decir que es Portugal”. El conductor negó la opción y mantuvo la dinámica. Otra persona se animó: “Hungría”, a lo que el presentador respondió: “No”. Hubo quien propuso: “Venezuela”, y el presentador manifestó: “No, amigo, me voy a enojar”.

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Mientras el grupo intentaba adivinar, surgieron países como “Rumanía”, “Eslovaquia” y “República Checa”, pero ninguna era la correcta. Uno de los participantes intentó acercarse: “¿Ecuador?”, y el presentador animó: “Muy cerca. Sí, por los colores, ¿verdad?”. La confusión continuó con intentos como “Ucrania” y “Libia”.

Finalmente, una voz se arriesgó: “Colombia”. El presentador confirmó: “Sí, acertaste”, y celebró el acierto con entusiasmo: “Te juro por Dios que...”. La escena siguió con risas y sorpresa: “¿En serio?”, preguntó el participante, y el conductor afirmó: “Estoy muy orgulloso”.

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Un participante relacionó la bandera con el fútbol: “Ese es un equipo de fútbol. Esa es Colombia”. El conductor validó: “Sí, exactamente”, y el joven explicó su razonamiento: “Yo jugaba FIFA de niño, y sabía que era un equipo de fútbol”.

En redes sociales, el video generó debate sobre el conocimiento geográfico. Un usuario colombiano comentó: “Acá en Colombia estudiamos geografía y nos enseñan los países, banderas y así!”. Otros usuarios criticaron el nivel educativo de los participantes: “¿Qué clase de educación tienen en la secundaria? ¡Qué vergüenza!”, y hubo quien ironizó: “¿Es ilegal la geografía en Estados Unidos? Sin ánimo de ofender”.

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Algunos destacaron la cercanía de las respuestas incorrectas: “Felicitaciones a quienes adivinaron Ecuador y Venezuela: los colores correctos y solían ser parte de Colombia cuando se llamaba Gran Colombia”. Otros usuarios se sorprendieron por la confusión: “¿Todavía estamos aprendiendo países que dijeron que estábamos listos para las banderas?”.

Este episodio puso en evidencia lo desafiante que puede resultar identificar símbolos nacionales para quienes no crecieron en la región, y abrió un debate sobre la enseñanza de geografía en diferentes países.

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