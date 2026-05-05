Ciudadano español explicó por qué ama las tiendas de barrio en Colombia: “Es ahí donde realmente entiendes cómo es la vida aquí”

El influencer mostró su admiración por las dinámicas que suele observar cada vez que se dirige a una de ellas - crédito @banderagris/IG

El influencer de viajes español conocido en redes sociales como Bruno se ha convertido en una de las voces extranjeras más entusiastas al hablar de la vida cotidiana en Colombia.

Así lo dejó ver durante uno de sus recorridos habituales por distintas ciudades y pueblos del país, desde los que el creador de contenido ha compartido su admiración por uno de los símbolos más tradicionales y entrañables de la cultura colombiana: la tienda de barrio.

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“Una tienda de barrio en Colombia no es solo un lugar para comprar algo”, afirmó en uno de sus videos publicado en Instagram, donde relató su experiencia y lo que ha aprendido sobre estos espacios.

Para Bruno, la tienda de barrio representa mucho más que la simple transacción comercial.

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“Aquí la gente no solo va a comprar pan, leche o un refresco. Aquí se saluda, se conversa, se pregunta por la familia, se cuentan chismes y se construye comunidad”, aseguró el extranjero.

Según relató el español, en cada visita a una tienda se encuentra con historias, personajes y costumbres que no dejan de sorprenderlo y que, lejos de ser anecdóticas, le han permitido comprender mejor la vida colombiana.

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El creador de contenido destaca que, a diferencia de muchos supermercados en otros países, la tienda de barrio es un espacio donde el tiempo parece ir a otro ritmo.

“Nadie va con prisa, la señora de la tienda siempre tiene tiempo para una charla, para recomendarte algo nuevo o para ofrecerte lo que acaba de llegar. Y si no tienes el dinero completo, incluso puedes apuntar la cuenta para después, porque aquí la confianza todavía existe”, cuenta Bruno con asombro y admiración.

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Uno de los aspectos que más le ha llamado la atención es la cercanía y la familiaridad que se construye entre el tendero y los clientes habituales.

“Después de unos días en el barrio, ya saben quién eres, cómo te gusta el café, si prefieres pan dulce o salado, y hasta te guardan lo que más te gusta por si se acaba”, comenta.

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Para Bruno, esto es una muestra del valor de la memoria colectiva y del sentido de pertenencia en las comunidades colombianas, que a pesar de todo siguen manteniendo estas práctica por las que el creador de contenido mostró su admiración.

El influencer también resaltó la importancia social de la tienda de barrio, especialmente en zonas populares o rurales.

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“La tienda es el punto de referencia, el lugar donde se reúnen los vecinos, donde se organizan rifas, se celebran cumpleaños o se resuelven pequeños problemas del día a día. Es como la plaza del pueblo, pero en versión miniatura y con estanterías llenas de colores”, explica.

Bruno se mostró sorprendido de sobremanera por la variedad de productos y servicios que se ofrecen en estos pequeños locales.

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“Aquí puedes comprar desde una gaseosa hasta una recarga para el celular, una bolsa de arroz, un detergente o incluso pagar los recibos. Y todo con una sonrisa y una conversación de fondo. Es una mezcla de eficiencia y calidez que no había visto en otros lugares”, destacó en su narración en video el joven español.

En sus videos y publicaciones, Bruno invitó a sus seguidores a valorar y apoyar a las tiendas de barrio, que para él son un patrimonio vivo y un ejemplo de resistencia en medio de la expansión de las grandes cadenas.

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“Si vienes a Colombia, no te quedes solo con lo que ves en los centros comerciales. Entra a una tienda de barrio, escucha a la gente, prueba una empanada, conversa con el tendero. Es ahí donde realmente entiendes cómo es la vida aquí”, recomendó con una sonrisa al final de su grabación.

El creador de contenido concluyó que su amor por las tiendas de barrio en Colombia no solo se debe al servicio o a los productos, sino a la sensación de hogar y comunidad que transmiten.

“En cada tienda de barrio he encontrado una parte de la Colombia más auténtica, la que no sale en los folletos turísticos pero que se queda grabada en el corazón”, cierra el joven extranjero.

Para Bruno, la tienda de barrio es mucho más que un punto de venta: es un espacio de encuentro, de solidaridad y de identidad, donde se teje la vida cotidiana de millones de colombianos y donde, como él mismo dice, “se aprende que el valor de un lugar está en su gente y en las historias que se comparten cada día”.