Presentadora de “Día a Día” apoyó las declaraciones de Gerard Piqué sobre su separación con Shakira

Catalina Gómez, presentadora de "Día a Día", no dudó en respaldar las recientes declaraciones de Gerard Piqué - crédito Instagram @apuntesdecata

Gerard Piqué se mantiene en el radar de los medios de comunicación, que esperan algún pronunciamiento de su parte que permita develar más detalles de su separación con la cantante colombiana Shakira, sin embargo, es poco lo que el exfutbolista opina al respecto.

No obstante, recientemente el deportista español decidió conceder una entrevista para el programa de Jordi Basté, Rac 1. En dicho espacio, Piqué reveló que no le interesaba ser el tema de conversación en los medios de comunicación y que la postura que ha tomado frente a su separación con la artista colombiana le ha servido para no sentirse afectado por las opiniones, tanto buenas como malas, que surjan sobre él.

Adicionalmente, Piqué dejó claro que no permitiría que las opiniones ajenas afectaran su estabilidad mental, optando por pasar la página en medio de situaciones incómodas a las que se vio expuesto a raíz de la polémica ruptura.

“Todo me ha patinado. Pero es muy sano: es que va muy bien. Hacer todo el rato lo que crees que es mejor para mí y mi entorno. Es importante saber qué dicen, pero no darle importante. Es importante no vivir de espaldas a lo que pasa, pero darle importancia cero”, declaró Piqué, reseñado por el portal Sport.es.

Frente al constante asedio que enfrenta Piqué por los paparazzi, el exdefensa del Barcelona F.C afirmó: “Cuando aparecen, he llegado al punto que para mí son invisibles. Buscan que te afecte, hacer daño, y cuando ven que no lo consiguen... si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, según reseñó el portal citado.

En la entrevista, según las declaraciones recolectadas por Sports.es, Piqué dijo que ha experimentado un proceso en el que siempre ha estado en el centro de atención.

El deportista recalcó que si le hubieran importado los comentarios, burlas e insultos, no habría hecho más que encerrarse: “La única manera de salir vivo de toda esta situación es no dar importancia a nada. (…) De todo lo que he vivido la gente no sabe ni el 10 %, pero no quiero que se sepa, es mi vida y lo he vivido yo. Es parte del circo, es parte del show que la gente opine, me da igual”.

Gerard Piqué mantiene una relación sentimental con Clara Chía, de 24 años - crédito Europa Press Reportajes

Una de las figuras más reconocidas y que lleva más tiempo en el matutino Día a Día es Catalina Gómez, además, junto a Carolina Soto y Carolina Cruz, entretienen con sus ocurrencias cada mañana a los fieles seguidores del programa.

A propósito de las declaraciones de Piqué, Catalina Gómez no dudó en respaldarlas, diciendo que “en las redes sociales estamos expuestos a críticas y señalamientos, donde a menudo los comentarios negativos son más visibles que los elogios. Las redes abren la puerta a que la gente opine sobre nuestros defectos o errores”.

Relación de Gerard Piqué con Ibai

En redes sociales mucho se habla de la relación de amistad entre Gerard Piqué y el youtuber español conocido como Ibai, pues este último no desaprovecha la oportunidad para reírse de las situaciones incómodas de la actual pareja de Clara Chía.

En dicha entrevista con Jordi Basté, Piqué expresó: “Ibai es una persona muy interesante. Hemos creado un vínculo en muchos proyectos. Es una persona muy obsesiva. Una persona que sabe leer muy bien lo que está pasando. ¿Por qué se le pone bien Messi? Es un mundo en el que la gente no se siente atacada. Es una conversación de amigos”.