Camilo Echeverry reveló cuál es el artista favorito de su hija índigo

Camilo reveló cuál es el artistas favorito de su hija - crédito archivo de Infobae.

El artista reconocido internacionalmente Camilo Echeverry es padre primerizo de la pequeña Índigo Echeverry Montaner, nacida dos años después del matrimonio de Evaluna Montaner y el colombiano en Miami (EE.UU.), en 2020.

Desde que la pequeña índigo llegó a la familia Echeverry Montaner sus padres no dejan de compartir momentos y anécdotas sobre su hija en las redes, y una historia que conmovió a los seguidores de la joven pareja fue cuando Camilo reveló en el programa El hormiguero cuál es el artista favorito de su pequeña.

El cantante colombiano contó que él le canta a su hija acompañado de su guitarra la canción que compuso en su honor, Índigo, pero la bebé de un año de nacida pide que mejor le pongan la versión de las plataformas digitales, sin saber que es su padre.

Camilo Echeverry reveló una historia de su hija Índigo que conmovió a sus seguidores - crédito Camilo/ Instagram.

“Mi hija cumplió ayer un año y siete meses. Mira, mi hija tiene una situación, y es que sus canciones favoritas son canciones de un tipo que se llama Camilo, pero es muy raro, porque ella todavía no asocia que yo vengo siendo Camilo”, confesó el padre primerizo.

El esposo de la cantante y actriz Evaluna Montaner confesó entre risas que el cantante favorito de su hija es él mismo, pero ella no lo sabe: “Digamos, le canto con la guitarra y me dice, ‘no, no, no’, entonces va al speaker, le dice el nombre, y le dice ‘pon Camilo’, suena Camilo y ella dice: ‘esto es lo que yo quería’”.

“Que bonito y que ternura Camilo y su hija”; “Ella no quiere que se la cantes tú, ella quiere a Camilo jajajajaja la ame”; “La sorpresa que se va a llevar esa niña cuando sepa que Camilo es su papá, quiero ver esa historia en unos años”; “Cuando se dé cuenta va a ser el mejor día de su vida”; “Para ella el es solo su papá, no Camilo el cantante”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

El cantante colombiano confesó que el artista favorito de su hija es él mismo, pero ella no sabe - crédito archivo de Infobae.

El intérprete de Vida de rico cambió su vida y se ha convertido en un excelente padre, tanto así que se ha vuelto experto cambiado pañales: “Soy un profesional cambiando pañales. Yo me he encargado casi que en su totalidad del número 2, que son los más complejos (…) mi reto personal es limpiar esto con un pañito, lo logro 6 de 10 veces, las otras cuatro me gasto 40 pañitos”, indicó para el programa español.

Camilo Echeverry ha recibido varias críticas en sus redes sociales porque da entender que es un papá relajado: “En esto Evaluna y yo estamos muy de acuerdo y sabemos que nos van a criticar mucho, pero queremos que Índigo sea libre y descubra el mundo con naturalidad”, además, el artista confesó que también es “motivo de debate en mi equipo y familiares cercanos por eso”.

El artista habló de su papel como padre primerizo de su hija Índigo- crédito @camilo/Instagram

Otras de los comentarios negativos de los internautas es que el artista y su hija en varias ocasiones están descalzos: “No le hemos tenido que esterilizar nada porque ella no ha usado tetero ni cosas para bebés, ella ha crecido descalza y ensuciándose las manos, nosotros no le ponemos tinta a ese caso”.

El colombiano expresó que desde que nació su pequeña hija solo le han dado lactancia materna exclusiva y que muy poco toma tetero: “Cuando ella quiere toma, cuando no quiere no toma. Nunca ha sido de llorar de noche. Cuando tiene como gripecita o fiebre, llora como de incomodidad, pero ella se levanta en la noche y desde que aprendió a hablar ella dice ‘te*ita’ y mi esposa se la pone y caemos otra vez los tres”.