Los Jaivas abrirán el show inaugural de Rock Al Parque 2023: “Es un tremendo honor”

Desde mucho antes de que etiquetas como el rock en español o la música alterlatina se hicieran conocidas entre el público para denominar fusiones de elementos rock con folclore, Los Jaivas ya habían probado (a su manera, claro) que esa amalgama podía funcionar con éxito y promover un sentimiento auténtico de unidad entre los pueblos latinoamericanos.

Contando con algunos de los músicos más virtuosos de América Latina, alcanzaron reconocimiento internacional por trabajos como Los Jaivas (El Indio), Aconcagua o Alturas de Machu Picchu que les dieron el reconocimiento en todo el continente gracias a su cruce de elementos del rock progresivo con ritmos musicales de todo el continente. Su vida en comunidad también fue un aspecto significativo de su carrera, así como su etapa yendo de un lado a otro por cuenta de las dictaduras militares que primero los sacaron de su Chile natal, y luego de Argentina. Toda esta historia la relata con lujo de detalles el documental Los Jaivas - Todos Juntos, disponible en la plataforma HBO Max.

Luego de 15 años viviendo en Europa (principalmente en Francia), finalmente retornaron a Chile con el regreso de la democracia al país. Desde entonces vienen celebrando su catálogo en distintos escenarios a nivel internacional, y en el marco de su celebración de 60 años de carrera artística se han presentado en distintos marcos. Uno de los más masivos tuvo lugar en la apertura de los pasados Juegos Panamericanos celebrados en Santiago, teniendo la oportunidad de ser vistos en simultáneo por todo el continente.

El siguiente escenario será el Teatro Jorge Eliecer Gaitán de Bogotá para dar el pistoletazo de salida a la edición 27 del Festival Rock Al Parque con una presentación muy especial en la que interpretarán para el público colombiano clásicos de su repertorio como Todos Juntos, Mira Niñita, Mambo de Machaguay o La Poderosa Muerte. El show será este jueves 9 de noviembre a partir de las 8:00 p.m. con entrada libre.

Infobae Colombia habló con Juanita Parra, baterista de Los Jaivas desde 1990 e hija del fallecido miembro fundador, el también baterista Gabriel Parra. La artista abordó aspectos como sus inicios en la música, la celebración de 60 años de carrera, y el particular nexo que une a la banda con nuestro país.

¿Cómo se sienten Los Jaivas ante esta oportunidad de ser acto de apertura para Rock Al Parque?

Estamos muy emocionados por dos razones fundamentales. La primera es que el grupo está celebrando 60 años de historia y habemos dos generaciones del grupo. Sin embargo, es la primera vez que vamos a tocar como grupo en tierras colombianas. Venezuela y Colombia son los únicos países donde el grupo nunca se había podido presentar. Y la segunda es que, además de haber sido invitados a esta gran gala de inauguración del festival, es un tremendo honor, una gran responsabilidad en nombre de todo el país. Estamos muy contentos de esta posibilidad tan hermosa.

Soñábamos también con estar en el parque, en Rock Al Parque, experimentando esa vivencia festivalera. Pero creo también que cumplir 60 años de historia, poder presentarse en un teatro con toda la calma y el espacio tan diferente y un ambiente tan tranquilo como el que genera un teatro es una suerte para nosotros. Estamos muy emocionados y preparándonos para eso.

En 60 años de carrera ¿Es muy distinto para Los Jaivas encarar un show en espacio abierto como un festival, a hacerlo en un lugar cerrado como un teatro? ¿Cambia el enfoque o la preparación?

¡Si! Mira, este año hemos estado en Chile celebrando estos 60 años con conciertos muy distintos. Algunos que seguramente se pudieron ver en Colombia, como el Festival de la Canción de Viña del Mar donde comenzamos esta celebración. Hemos tocado en plazas, en parques, pero también hicimos una gran gira a través de teatros y salas de eventos asociadas a casinos.

Entonces se crean los dos ambientes. Hay momentos de mucha calma y concentración del público en los temas más profundos, y después también la gente se para y se baila, incluso en los teatros. Así que ya tenemos experiencia para manejarnos en teatros y llevar a la gente a vivir distintas emociones.

Hace algunas semanas estuvieron presentándose en la inauguración de los Juegos Panamericanos, en un show que también se pudo seguir desde Colombia y en todo el continente. ¿Cómo fue la preparación para el evento?

Fue realmente muy emocionante recibir la invitación por parte de la organización. Este lugar que nos dieron dentro de toda la apertura fue de mucho respeto. En mi caso me invitaron a hacer este solo que partía desde el punto cero de la cuenta regresiva. Era lo primero que la gente vio y escuchó, y yo los lleve a todos a viajar con los ritmos. Partí desde Bolivia con el zambo caporal, luego a Argentina con el malambo, y cerré con la cueca para entregar el espacio de nuestro país.

Cuando salimos a escena para tocar Todos Juntos era algo muy mágico porque todo el público veía la tierra apuntando hacía donde se encontraba Chile, y luego se veía el Pacífico y la cordillera que se abría y nos daba paso para interpretar el tema, que es un himno. Nos sentimos muy honrados por el espacio que se nos dio, y muy conscientes de que estábamos siendo vistos por todo el continente. Y claro, muy conscientes de que el público colombiano seguramente nos estaría conociendo por esta obertura.

Entró a Los Jaivas como baterista luego de la muerte de su padre Gabriel Parra en aquel accidente automovilístico en 1988. ¿Cómo surgió su interés por la batería? ¿Hasta qué punto influyó ese ambiente artístico de la vida comunitaria de Los Jaivas en la decisión?

Me incliné por la batería porque cuando tenía 13 años, mi mejor amiga se puso a tocar bajo y quisimos tocar juntas. Y bueno, le venía muy a la par que fuera bajo y batería. Pero como tu lo mencionaste, como vivíamos en comunidad, la sala de ensayo tenía un lugar muy preponderante en la casa para toda la familia. Era un polo de atracción para todos los niños y se nos permitía jugar con los instrumentos de manera muy respetuosa, digamos.

Entonces todos tuvimos esa posibilidad de entusiasmarnos con muchos instrumentos, pero a los 13 años por ese entusiasmo de amiga con el bajo, yo me conecto con la batería y comienzo a tener una conexión que no lo habíamos visto venir antes, ni siquiera mi padre. Pero como él era zurdo, tenía la batería al revés. Yo era diestra y cuando él vio que era de todos los días lo de sentarme en la batería después del colegio, comenzó a acercarse y hablarme un poco más del tema. No era un tema en común entre los dos, yo lo pude observar en vivo desde que nací, pero yo lo miraba más como con una admiración de hija que de colega músico.

A pesar de que hasta ahora no habían venido a Colombia, Los Jaivas tienen una microhistoria muy particular con nuestro país. Eduardo Parra, teclista y miembro fundador, se radicó en Fusagasugá desde su retiro. ¿Cómo ocurrió esto?

Bueno, como muchas historias que unen países y personas, es el amor. Eduardo se casó con una mujer colombiana. Ellos se conocieron en París y por eso comienza esta conexión tan grande con Eduardo. Hace algunos años ellos visualizaron la posibilidad de dejar Francia e instalarse en Colombia, y eligieron un lugar tan curioso como Fusagasugá que es como un nombre mágico.

Es divertido porque nosotros en el álbum Hijos de la Tierra tenemos una canción que se llama En el Tren a Paysandú, y ahí se produce en el coro un dialecto imaginario que se le ocurrió a Eduardo, justamente. Dice Abí-Balú-Calú-Tabú Chamamani-Dalú, que no quiere decir nada, es inventado. Y finalmente Eduardo termina en un lugar con un nombre tan especial como Fusa.

¿Han seguido en contacto con él?

¡Por supuesto! Él vino a tocar con nosotros a tocar para los conciertos del 60 aniversario. Vino y se subió nuevamente a los escenarios

Hablemos del documental Los Jaivas - Todos Juntos. ¿Cómo se gestó su grabación y cuál ha sido la recepción del público?

Ha sido muy buena la recepción. Antes de llegar a HBO se presentó en la televisión chilena, y tuvo una muy buena respuesta de la gente, se conectó muchísimo. Es un muy buen trabajo audiovisual, y una de las maneras que hemos encontrado de contar esta historia tan diferente. Porque son muy pocos los grupos que celebran 60 años de carrera, que se forman desde la infancia, de una familia. También está el hecho de vivir en comunidad y promover la creación colectiva. Son tantos aspectos que han marcado a la gente y que tiene interés en conocer.

Es muy bonita la historia que cuenta Todos Juntos, porque se logró resumir bastante toda la historia. Claro, siempre está el sueño de contar más detalladamente, de ir en profundidad. Son tantos años y tantas cosas, y también las ganas de contar más de la historia musical, del origen de las canciones y el por qué de la instrumentación.

Y además tenemos un gran gusto por el cine que viene de mi abuelo y que filmó a toda la familia. Por eso en la película se ven imágenes de mis tíos de un año tocando el piano o de mi padre tocando la batería. De hecho este año venimos grabando toda la gira de los 60 años, y planeamos lanzar un documental. No nos alejamos entonces del hecho de crear audiovisuales alrededor de la historia.

En 60 años de carrera ¿Cuál es el aspecto más remarcable del legado de Los Jaivas, desde su punto de vista?

Creo que una gran conciencia de buscar el trabajo en comunidad. La creación grupal, y el mismo tema Todos Juntos que nos invita a todos a construir una nación de seres humanos respetuosos, conectados entre sí y con la naturaleza de este planeta que nos recibe. Ese es uno de nuestros grandes legados, que hablamos de comunidad, de trabajo grupal, tratamos de dejar el individualismo.

Todo eso es algo que la gente finalmente ha recibido en sus corazones, este mensaje, y por eso hay tanto público que nos sigue con tanto fervor. Hay nuevas generaciones que se conectan con este mensaje.

Y la vida nos llevó a darle un lugar tan importante a la mujer. Y te digo que la vida nos llevó, porque nadie pensó ni nadie quería que mi padre partiera. Más loco parecía hacer un trabajo con una niña de 19 años, siendo la hija, habiendo vivido toda esta experiencia, pero sin tener un nivel profesional necesario. Y el haberse dedicado a prepararme, a trabajar conmigo para construir una baterista, y esta imagen que las mujeres han destacado tanto, es algo fortuito que nos sucedió, pero que finalmente es otra imagen muy poderosa.

No lo buscamos, no buscamos construir algo así, pero llegamos a hacerlo, a ser felices, manteniendo el grupo unido y siendo familia. Finalmente nos dimos cuenta que estábamos haciendo algo que en todo el mundo se viene haciendo: destacar el rol de la mujer. Se quiere elevar o respetar como no había sido respetada antes. Es muy bonito poder ser parte de esa imagen, de construir ese respeto y de generar ese despertar de conciencia en las nuevas generaciones.

¿Qué pueden esperar los colombianos que asistan al Jorge Eliecer Gaitán?

Ver un concierto de un grupo que está muy emocionado, dispuesto a entregar lo mejor de sí para darse a conocer, conectarlos a todos ustedes con la música que nosotros hacemos, que no solo habla de nuestro país, sino de esta conexión con toda Latinoamérica que hemos querido tener siempre, de hablar de esta unión de los pueblos. La gente podrá encontrar un concierto muy emotivo, con momentos suaves y otros muy intensos.