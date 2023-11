Sebastián Martínez y Kathy Sáenz generan intriga en las redes sociales a través de un video

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez publicaron un video que generó intriga en las redes sociales - crédito archivo de Infobae.

La pareja de artistas Kathy Sáenz y Sebastián Martínez publicó un video en redes sociales en el que se observa una escena que generó comentarios de cientos de usuarios.

Los seguidores de la familia Sáenz Martínez se llenaron de dudas al observar el clip de la pareja de esposos. En el video se observa a la actriz en un cuarto hablando por celular: “Imagínate cuántos años esperando esto, no, no, cómo se te ocurre, nadie sabe, ni si quiera Sebastián. Ay, no, yo estoy feliz”.

Mientras, el actor escuchan la conversación de su esposa y expresa: “¿Por qué Kathy está tan feliz?, no, yo no sé qué está ocultando. Kathy anda muy rara, anda contenta, no sé, me parece raro”. Y luego de esas dos escenas aparece la frase “continuará”.

La pareja de actores realizó una interpretación para promocionar un proyecto que estarían trabajando juntos - crédito redes sociales.

Los fanáticos de los padres de Amador, Shenoa y Alana comentaron la publicación, que tiene más de ochenta likes: “Me encanta cuando actúan juntos jaja, pero tambien quiero saber”; “Algo muy bueno viene por ahí”; “Me encantan pero ya quiero saber que curiosidad”; “Algún nuevo producto seguro”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Todo indica que sería un nuevo proyecto de la marca de belleza Kathy Saénz- Pure Beuty, de la actriz de las producciones La gloria de Lucho; Mujeres asesinas; Las santísimas; Los graduados y muchas más.

La empresa, en la que también colabora su pareja Sebastián Martínez, es una línea de cuidado y belleza personal con productos naturales, que nació en la emergencia sanitaria Covid-19, porque los productos de aceites de esencia naturales beneficiaban, al parecer, la piel de quienes se contagiaban con el virus.