María Fernanda Cabal manifestó que el presidente “Petro, con fiscal, complicará mucho al país”

La congresista María Fernanda Cabal se refirió a que el presidente Petro con fiscal a su favor, probablemente complicará a Colombia - crédito Colprensa

La congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal dijo que en las elecciones territoriales celebradas el 29 de octubre, la izquierda fue la gran derrotada y que los colombianos demostraron su desacuerdo con cambio propuesto por el presidente Gustavo Petro.

Te puede interesar: Otras EPS, al igual que Sanitas, estarían enfrentando problemas financieros

“Fue una derrota estruendosa de la izquierda. El peor sentimiento que puede tener un ciudadano es el de la incertidumbre porque trae lo peor y Gustavo Petro hace sentir incertidumbre, incluso en muchos votantes”, manifestó a Semana la senadora María Fernanda Cabal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: De secuestrar al papá de Luis Díaz a poner un carrobomba en la escuela de cadetes General Santander: así ha “dinamitado” el ELN los procesos de paz con el Estado colombiano

Ante las que consideró incertidumbres se refirió en especial a las que se pretenden implementar con las diferentes reformas que están en debate en el Congreso de la República.

“El colombiano tiene miedo de quedarse sin medicinas, sin salud y tiene miedo al desempleo. El tema de la seguridad está desbordado. Eso termina volviéndose una masa crítica de gente que le dice a Petro: no le creemos, no lo queremos, no lo está haciendo bien”, dijo la congresista.

Te puede interesar: “Es el preludio del camino antisemita”: fuertes reacciones generó el llamado a consultas de la embajadora de Colombia en Israel

Este panorama que para ella es de total incertidumbre para el país indicó que: “La oposición habló en las urnas y la data traduce la realidad. La izquierda siempre engaña y se quita la máscara cuando gobierna. El éxito de Petro ha sido vivir de la anarquía, de señalar a los demás de lo que él es. A Iván Duque le incendiaron el país por varias cosas y mire lo que hace Petro. Lo del 10 por ciento más para los alimentos y bebidas azucaradas quebrará todas las pastelerías, sobre todo en los barrios populares”.

Del mismo modo aprovechó para hablar de la relación que posiblemente tendrá el presidente Petro con los nuevos alcaldes y gobernadores, quienes a su modo de ver tendrán que hacerle una gran antesala al jefe de Estado para poder hablar de temas coyunturales para cada departamento, ciudad o municipio.

La senadora del Centro Democrático arremetió nuevamente contra el presidente Petro - crédito Colprensa

“A muchos alcaldes les va a tocar venir a hacerle fila al rey, al mesías, porque él es el dueño del presupuesto. Hay ciudades que tienen más recursos como Medellín o Barranquilla, pero hay otras que sí sobreviven con lo que les da el Gobierno. Los departamentos son terriblemente pobres, Petro no se va a volver querido, Petro va a intentar someterlos. Alcaldes y gobernadores deben unirse y trabajar en bloque porque hay intereses regionales en los que tienen que trabajar unidos y hacer presión. O sino, veremos a Petro usándolos en su necesidad para poner a los congresistas a votar las reformas”, explicó la senadora.

También aprovechó para referirse a las reformas que se encuentran en trámite en el Congreso de la República, a lo que dijo claramente que en el Senado se vería el verdadero debate para definir el futuro de cada uno de esos proyectos.

“No soy adivina, pero puedo llegar a considerar que en la Cámara es mucho más fácil doblegar a unos congresistas que son nuevos. El Senado es más fiel a sus partidos. Eso no exime que a punta de contratación y de mermelada puedan modificar su voto” enfatizó Cabal.

Con respecto a esta afirmación es muy clara al decir que: “Van a repartir mucha mermelada y de pronto les pasan con algunas modificaciones las reformas en la Cámara. En el Senado será más complejo. La reforma laboral va a dejar a la gente sin empleo, la de salud sin salud y la de pensión sin pensiones. Aquí lo tenemos todo, pero hacemos todo para no funcionar porque hemos copiado toda la basura progresista propagandística del exterior y la implementamos aquí, donde lo que necesitamos es trabajo, plata en el bolsillo, plata para comer y seguridad”, concluyó María Fernanda Cabal.