Federico Gutiérrez envió contundente mensaje a Petro: tiene la oportunidad de pasar a la historia como demócrata o dictador

Tras el arrollador resultado de Federico Fico Gutiérrez durante las pasadas elecciones regionales en Medellín, donde con más del 70% de votos se quedó con la alcaldía, el excandidato presidencial y ahora alcalde electo de la capital paisa habló de su relación con el Gobierno del Cambio, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y de lo que hará a penas se posesione en el cargo el próximo primero de enero de 2024.

En una entrevista con el programa de NTN 24, La Noche, conducido por la periodista Claudia Gurisatti, Gutiérrez recordó que el presidente Petro había sido oposición, pero que ahora es Gobierno, y le envió un claro mensaje.

“Yo lo que le diría la presidente es que él tiene una posibilidad histórica acá. El presidente siempre fue oposición, recuerden que él siempre era la oposición, él decía: ‘No tengo garantías’. Y se le daban todas las garantías y en democracia fueron tantas las garantías que es presidente, independientemente de la forma en cómo haya ganado, que ya sabemos cómo ganó, pero es el presidente”

Fico avanzó en el tema, cuestionando si el mandatario, ahora que hay varios alcaldes y gobernadores de oposición electos, va a abrir espacios y va a dar garantías.

“Entonces, él siempre reclamaba espacios y reclamaba garantías para la oposición, ahora, nosotros que nos hemos declarado en oposición a su Gobierno, la pregunta es: ¿nos va a dar garantías o no nos las va a dar?”.

Yendo más allá, habló de democracia y dictadura, poniendo los dos escenarios en los que podría ser recordado el mandatario y líder del Pacto Histórico.

“Él tiene la posibilidad de pasar a la historia o como un demócrata o como un dictador, ojalá elija por la primera”.

Federico Gutiérrez, que alcanzó 689.519 votos, obteniendo el 73,36% de la votación, superando muy por encima a Juan Carlos Upegui, que llegó al 10,14%, comentó su apuesta principal para devolverles la seguridad a los medellinenses.

“La gente tiene miedo de salir a las calles, porque salen y los roban. Nosotros estamos proponiendo una central contra atracos que consista en tener tecnología de última generación, pero al mismo tiempo grupos especializados con fiscales destacados y con Policía Judicial para desarticular estructuras criminales. Yo le di duros golpes a las estructuras criminales cuando fui alcalde, esos mafiosos a mí no me quieren”.

Asimismo, aseguró que todos los criminales que capturó durante su anterior periodo como alcalde y que están recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, ahora están negociando en diálogos de paz con el Gobierno nacional.

“Yo le he hecho algunas preguntas al Gobierno, que esperamos que puedan responder, que es bajo qué marco jurídico están negociando. Ellos dicen que, bajo el marco jurídico de la Paz Total, pero no hay una ley hoy de sometimiento aprobada por el Congreso. ¿Qué están negociando? Yo, además, he pedido que las víctimas hagan parte del proceso”

En el mismo sentido, le insistió a los criminales en que si realmente tienen voluntad de paz: dejen de asesinar, secuestrar, desplazar, extorsionar y reclutar niños y jóvenes.

“Si eso quiere, yo me comprometo que, a partir del 1 de enero, cuando sea alcalde ya de Medellín posesionado, yo me encargo personalmente de los más de 8.000 jóvenes que hacen partes de estructuras criminales para que tengan oportunidades de estudio, oportunidades laborales, emprendimientos, sin que eso implique que se le quite una sola oportunidad a un joven que jamás en su vida haya delinquido, pero tienen que ver esa voluntad de paz”, concluyó.