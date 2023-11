Paula Arenas fue nominada a cuatro Latin Grammy por ‘A Ciegas’: “Es un álbum hecho con las uñas, con el corazón”

Paula Arenas, nominada a cuatro Latin Grammy en 2023, incluyendo Mejor Álbum y Mejor Grabación - crédito @paulaarenas/Instagram

Las nominaciones a los Latin Grammy tuvieron una importante presencia de nombres colombianos, particularmente entre las categorías más destacadas. Karol G, Shakira y Camilo se robaron el protagonismo debido a su éxito internacional, siendo nominados cada uno a siete premios. Feid, Juanes, Fonseca, Andrés Cepeda, Ana del Castillo y Carlos Vives también se aseguraron un puesto en Sevilla (España) para la gala que tendrá lugar el 16 de noviembre.

Con un perfil más bajo en comparación, Paula Arenas también viajará a territorio ibérico para tomar parte en la premiación. Sin embargo, el hecho de no ser un nombre igual de mediático a los mencionados es traicionero: la bogotana radicada desde 2015 en Miami (Estados Unidos) ha cosechado un total de 15 nominaciones a los Latin Grammy en su carrera musical, de las cuales cuatro llegaron por su más reciente producción A Ciegas, lanzada en las plataformas digitales el pasado mayo.

La cantautora compite en las categorías de Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional, Mejor Canción Pop (por Déjame llorarte, donde colaboró con el mexicano Jesús Navarro), y hasta logró hacerse un lugar entre las dos categorías más esperadas de la velada: Álbum Del Año y Grabación Del Año (también por Déjame llorarte).

Pero más allá de las nominaciones, el apartado musical destaca por sí solo. A lo largo de sus ocho canciones, A Ciegas define de cabo a rabo a Paula como una artista inquieta, que busca moverse en distintos registros, inclusive si a menudo sus composiciones giran alrededor del romance. Es ahí donde la variedad y versatilidad juegan un rol fundamental para hacer que sus canciones encuentren la manera de sorprender cada vez tanto a su público, como a los que no están familiarizados con su propuesta.

Y sorprendida se mostró la cantante, cuando nuevamente fue nominada en cuatro categorías de los Latin Grammy. No importa que con su debut Visceral y su EP Mis Amores su trabajo fuese reconocido por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación, ella no da nada por sentado y sigue sintiendo sorpresa, como la primera vez.

Desde su hogar en Miami (Estados Unidos), Paula Arenas habló con Infobae Colombia de lo que representa ser nominado a los Latin Grammy, de su álbum A Ciegas y de sus seis presentaciones como acto de apertura del mexicano Carlos Rivera en los Estados Unidos, comenzando el 13 de octubre en El Paso (Texas) y finalizando el 5 de noviembre en Orlando (Florida).

Nuevamente, está nominada a los Latin Grammy, ahora con A Ciegas, y compite en varias de las categorías “grandes” ¿Cómo recibió la noticia?

¡Es una bendición! No puedo creer que álbum tras álbum, estar nominada en estas categorías, pues es increíble para mí. Me tomó por sorpresa. Uno siempre reacciona como si fuera la primera vez. Nunca me ha dejado de sorprender, o he sentido que es algo que tiene que pasar o que va a pasar. Me siento muy agradecida de que pase.

Además, hay que tomar en cuenta que mi álbum es completamente independiente. No tiene un montón de plata o recursos. Es un álbum hecho con las uñas, con el corazón. No está hecho para ser nominado, sino para sacar algo que tengo en el corazón.

La emoción es gigante, saber que la academia premia artistas como yo, les da su validez, es hermoso, maravilloso. Y me siento agradecida con estas cuatro nominaciones. Y hay que seguir trabajando, porque eso es solo un empujón. Vamos por el camino que es y no hay que darse por vencido, porque es muy fácil en esta carrera pasar por esos momentos de duda.

Más allá de que los premios musicales en general despierten cierto recelo, ¿Qué puertas abre para un artista ser nominado a un Latin Grammy en la industria musical?

No te van a oír más personas, eso está claro. No te hace más popular ni te da más reproducciones. Pero de pronto sí te da un estatus, y sobre todo en un proyecto como el mío, porque en proyectos donde hay mucha plata de por medio es distinta la cosa. Cuando uno recibe estas nominaciones de pronto se puede ver que algo está pasando, o ¿por qué le están dando a esta persona estas nominaciones? De pronto porque está haciendo música de calidad.

Yo creo que más que ganarse el premio, la misma nominación es un premio como tal. Y así es como lo veo yo, me está respaldando una industria, entonces hacer las cosas con calidad también vale la pena.

Y hay gente a la que probablemente no le gusten los premios, eso es problema de cada uno, pero para el artista como tal que te diga que no le satisface que le entreguen alguna conmemoración es mentira. Igual no es el fin. Uno no hace música para que lo nominen a un Latin Grammy, uno hace música porque quiere sacarse algo del pecho, porque es eso a lo que vino a este mundo. Y yo vine acá a hacer música, y por eso hago música.

Portada de 'A Ciegas', segundo larga duración de Paula Arenas y nominado a cuatro Latin Grammy - crédito Spotify

Hablando de A Ciegas, dice que se grabó de forma independiente, pero también hay algo de ese espíritu en las canciones, sobre todo en Árboles. ¿Cómo encaró esa grabación? ¿Cómo llegaron las colaboraciones con Manuel Medrano y Jesús Navarro?

Es un álbum supervariado. No quería trabajar con una sola persona en la producción, quería variar. La única persona que está en todo el disco es María Elisa Ayerbe, una ingeniera y productora con la que me siento muy cómoda trabajando, la verdad. Pero realmente los productores van cambiando entre temas.

De todas maneras, en mis álbumes no hay solo baladas. Siempre hay variedad. Igual que en Visceral acá hay una bachata (Pasos en falso), hay una canción más ochentera que es Árboles, que además la compuse en México y eso de pronto hace que tenga ese lado más alternativo.

Y las colaboraciones, pues yo conozco a Manuel Medrano hace años. Lo admiro, amo su voz única. Lo llamé y le dije “Manuel, hagamos esto”. Le mandé la canción que es Puro sentimiento, que la compuse y la grabé junto a Juan Pablo Vega. A Manuel le gustó, y la grabamos. Lo bonito de este álbum es que todo está hecho entre amigos, y todas las colaboraciones son de la misma manera.

Con Jesús Navarro fue igual. Somos amigos desde hace varios años y todo empezó por una admiración mutua, lo que me sorprendió porque no esperaba que alguien tan grande como Jesús me admirara de esa manera. Yo sabía que en algún momento íbamos a colaborar, pero yo quería mandarle la canción perfecta. Y escribí Déjame llorarte, se la envié a él, le gustó, grabamos en México y bueno… fue superespectacular. Me siento muy orgullosa de estas colaboraciones porque me las soñaba, realmente.

Cuando decide hacer una colaboración ¿Qué es lo que busca en el otro artista?

Me gustan las voces únicas. Y tanto Jesús como Manuel tienen voces únicas.

Estuvo de gira con Carlos Rivera en octubre por los Estados Unidos ¿Cómo se prepara para ser un acto de apertura, sobre todo si lo compara con un show donde es el acto principal?

De la misma manera. Lo que pasa es que los artistas a los que les estoy abriendo son afines a mí. No es que me esté yendo a abrir el show de Karol G. Son públicos similares, románticos, que quieren oír mi música. Sobre todo, Carlos Rivera, al que ya le abrí en México y luego le abrí seis fechas en Estados Unidos. Estuve sola en el piano, lo que sí marca una característica muy distinta a cuando hago un show sola, en el que me acompaña una banda y voy con toda la parafernalia.

Para los conciertos con Carlos me mostré en mi forma más natural, solo estamos el piano y yo, defendiendo mis canciones e intentando cautivar un público que no me conoce, pero que es muy respetuoso. Lo bonito del público de Carlos es que es respetuoso, quiere oír canciones de amor, así como las que yo tengo, como las que tiene Carlos. Por eso es tan importante la afinidad de los públicos. Uno no hace esto por “coger cancha” y ya.

Tampoco siento que sea una cosa pasajera de decir “ah, la telonera”. Hay mucha gente que se ha conectado a través de eso, y por eso nunca he menospreciado un evento de estos. Agradezco mucho la oportunidad de tener un público que no me conoce y hacer lo mío con la misma profesionalidad que lo haría si el show fuera mío. Es más, ¡debo ponerle más empeño porque no me conocen!

¿Qué planes tiene para cerrar el año, y para 2024? ¿La volveremos a ver en Colombia?

¡Claro que sí! Yo creo que en enero o febrero estoy anunciando una nueva gira. Yo estuve en julio, pero fue sobre todo para presentar A Ciegas. Ahora quiero tocar temas de todos mis álbumes. Quiero estar en Bogotá, en Medellín, de pronto en Barranquilla… voy a estar en México y voy a anunciar algo en Estados Unidos. En este momento vienen las fechas con Carlos por Estados Unidos, obviamente estaré en Sevilla para los Latin Grammy y bueno, la música nunca para. Yo nunca paro de componer y en esas he andado en estos momentos. He estado más quietica por los viajes, pero he estado componiendo y preparando música. Esto no para.