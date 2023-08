Polo Polo le respondió a Piedad Córdoba y la acusó de ser “cómplice de terroristas”

Polo Polo respondió a Piedad Córdoba, la acusó de ser “cómplice de terroristas” - crédito Camila Díaz y Álvaro Tavera/Colprensa.

En la sesión que se adelantó el martes 29 de agosto en la Comisión Séptima del Senado de la República, la senadora del Pacto Histórico Piedad Córdoba lanzó fuertes críticas al representante a la Cámara Miguel Polo Polo: “Él es negro, pero no se siente negro. Es afrodescendiente, pero no se siente ello, a él le da pena”, sostuvo la senadora en la sesión.

Te puede interesar: Piedad Córdoba arremete contra Miguel Polo Polo al decir que “no tiene cerebro”, también habló de su color de piel

Polo Polo le contestó a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Señora Piedad Córdoba, respete, yo estoy muy orgulloso de mi raza negra, a quien represento en esta curul, le duela o no a la extrema izquierda de este país”, indicó el representante.

En las siguientes líneas, Miguel se refirió durante la sesión sobre el expediente contra de la senadora Córdoba en el que existen 14 denuncias por los estrechos vínculos que sostenía con las Farc (las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y por los cuales está siendo investigada. Al parecer, el grupo guerrillero habría interferido en su carrera política con apoyo económico e influencia sobre las poblaciones para que la favorecieran en las contiendas electorales.

Te puede interesar: Fue convocada una gran manifestación en contra del alza en la gasolina y el Acpm para el próximo lunes 28 de agosto

“Motivo de vergüenza debe ser que una mujer que es cómplice de terroristas, violadores de niños, de derechos humanos, de comunistas, que es familia, incluso, de personas condenadas por narcotráfico y extraditadas como su hermano, que fue amante de dictadores, hoy esté ocupando una silla de en el Congreso de la República y no por votos propios, sino porque fue arrastrada por la lista cerrada del Pacto Histórico. Eso sí es motivo de vergüenza”, señaló el político.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Excelente Miguel. Genial la respuesta....de frente y sin miedo. Mi voto y aprecio están bien representados”; “Que cantada de tabla a Teodora. Peinadita y a dormir”; Estoy deacuerdo con Polo Polo que a Piedad Córdoba solo le sirve la cabeza para ponerse el turbante, no encuentro fallas en su lógica”; “Te amo Polo Polo. Esa Piedad Córdoba es un ser malévolo, falsa e incendiaria. No le ha aportado nada a Colombia. Gracias por decirle lo que muchos Colombianos pensamos sobre ella”: fueron algunos de los mensajes.

Te puede interesar: Agarrón entre Catherine Juvinao e Isabel Zuleta: “Vaya a trabajar que su dieta vegana de $2.5 millones mensuales no se paga sola”

El rifirrafe terminó con una frase en su cuenta de Twitter de la senadora Piedad Córdoba en la noche del martes 29 de agosto, en la que afirma que gracias a ella el representante estaba sentado allí en el Senado. “Miguel Polo Polo, siéntese que lo voy a peinar. Usted pregunta “¿Y Piedad Córdoba qué ha hecho?” Pues yo fui ponente y lideré la ley que creó las curules afro. Sí, Polo Polo, la misma ley que te tiene ahí sentado”.