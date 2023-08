Reunión del Gobierno Petro con los empresarios no salió como se esperaba: “Haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos”

Reunión entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial

Después de varias suspensiones, se logró llevar a cabo la reunión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y los empresarios del país, representados en el Consejo Gremial Nacional (CGN).

En el encuentro estuvieron presentes el jefe de Estado, Germán Arce, presidente del CGN y de Asofiduciarias, Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco; Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, entre otros.

La reunión, que se dio en medio de la incertidumbre, empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 6:30 de la tarde, pero dejó un sabor agridulce para los empresarios, que esperaban que se despejara el panorama económico del país.

A pesar de la cordialidad mostrada entre los asistentes, no se estableció ningún acuerdo frente a la expectativa que se tenía previamente al encuentro.

“Claro que el cambio y claro que las transformaciones son con el empresariado, pero para eso tenemos que cambiar la manera en la que estamos trabajando, porque no vamos bien en este año, no hemos logrado avanzar en muchas de las discusiones, y vuelvo y insisto: haciendo lo mismo no vamos a tener resultados distintos”, manifestó Germán Arce, presidente del Consejo Gremial.

En este encuentro que ya había sido aplazado el jueves 24 de agosto, se discutieron entre otros temas el orden público y la seguridad, la reactivación económica, las reformas que se encuentran en discusión en el Congreso de la República, y el acuerdo nacional que promueve el primer mandatario y del que los empresarios quieren ser partícipes.

Durante esta jornada se agotaron varios temas que estaban pendientes en una larga agenda que los empresarios esperan que tenga efectos tangibles en el corto, mediano y largo plazo, pues el ambiente que se veía era el de una inminente ruptura entre el gobierno y el empresariado, que es el principal generador del empleo formal del país.

Además, los empresarios le aseguraron al presidente Petro que ellos no son enemigos del gobierno y que él también tenga en cuenta lo que este gremio representa para Colombia, ya que ellos generan el 80% del producto interno bruto (PIB), pagan el 80% de los impuestos del país y son los generadores del 75% del empleo formal del territorio nacional.

“Fue una reunión cordial. Puede ser un nuevo tono. Claro, sin compromisos, ni próximos pasos”, dijo Bruce Mac Master, presidente de la Andi.

Entre tanto, el presidente de Analdex, Javier Díaz, que es el gremio de comercio exterior, también se refirió a la reunión con el presidente Petro: “hablamos los temas con total sinceridad, pero no se llegó a acuerdos”.

Por su parte el presidente Gustavo Petro iba apuntando cada uno de los temas planteados por los empresarios y que les causan inmensa preocupación.

Allí le manifestaron al jefe de Estado la necesidad de un plan de choque urgente, para que se logre impulsar la economía del país. Además, le hablaron de la grave problemática de inseguridad que se está registrando en el país y que le pone freno a la posibilidad de una posible reactivación económica en estos momentos en los que se empiezan a sentir los efectos de la desaceleración en la producción.

Por su parte, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, manifestó que se acordarán una serie de mesas de trabajo con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, con el fin de buscar soluciones ante el tema de seguridad que enciende las alarmas en el sector privado. “Trabajar en mesas de seguridad con el Ministro de Defensa”, manifestó el directivo.