Procurador Gregorio Eljach conminó a Gustavo Petro respetar los resultados de la segunda vuelta: “En democracia se gana o se gana”

El procurador General, Gregorio Eljach, conminó al presidente Gustavo Petro a reconocer los resultados - crédito Presidencia - @PGN_COL/X

En un claro y vehemente llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, conminó al gobernante y a los sectores afines a su proyecto político, a acatar el desenlace de la segunda vuelta y advirtió que “no hay otra alternativa” una vez se conozca el veredicto oficial: que, de acuerdo con el 99,24% de los votos escrutados, da como ganador a Abelardo de la Espriella.

“Hecho el escrutinio, la autoridad electoral proclama ese resultado y eso es lo que queda”, afirmó Eljach en entrevista concedida a Semana. En efecto, con una diferencia de menos de dos puntos porcentuales, el candidato opositor al actual Gobierno habría logrado vencer al senador oficialista, que no pudo recuperarse del golpe sufrido en la primera vuelta y se quedó a puertas de lograr el objetivo propuesto por el propio Ejecutivo.

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Y es que, al referirse al reconocimiento de los resultados, Eljach sostuvo que la validación política no condiciona el efecto jurídico del conteo. “En democracia se gana o no se gana. Tenemos que ser lo suficientemente maduros y serios para aceptar lo que digan las urnas. No en el preconteo, pero sí después del escrutinio”, afirmó el jefe del Ministerio Público en declaraciones entregadas al citado medio.

En cuanto al desarrollo de la jornada, el procurador reportó una jornada sin alteraciones de orden público y atribuyó el balance a la respuesta ciudadana y al trabajo institucional. “Hasta ahora todo ha salido muy bien… No se conocen incidentes ni hechos desagradables”, señaló Eljach en su reporte, en el que también hizo una evaluación del clima electoral de la contienda, e hizo énfasis la presión que ejercieron las redes sociales.

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“Ha habido mucha presencia de las redes y el contenido negativo que allí circulaba, el uso irresponsable de la información y algunos de mala fe explícita que querían perturbar el proceso”, expresó

El pronunciamiento de Eljach se conoció casi a la par de las reacciones del primer mandatario a los resultados, que dieron perdedor a su candidato por estrecho margen. “No se puede proclamar ninguno presidente. Es el escrutinio el que determina quién es el presidente. Obedezco a los jueces.Tranquilidad entre la ciudadanía por favor. La realidad nos da un país partido por la mitad, e injerencia extranjera quitándonos la libertad", dijo.

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Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro reaccionó ante la victoria de Abelardo de la Espriella y puso en duda el triunfo del abogado de derecha - crédito @petrogustavo/X

En sus afirmaciones, el procurador resaltó cómo la participación de los colombianos en las urnas habría aumentado frente a la primera vuelta, de acuerdo con el seguimiento que hizo su despacho. “El país votó tranquilo, creo que aumentó la votación frente a la primera vuelta y eso habla muy bien de los colombianos”, dijo Eljach, que consideró que el sistema sale con aprendizajes y dejó abierta la puerta a cambios normativos.

Y es que, en su concepto, el sistema electoral colombiano quedó robustecido. “Sale más fortalecido porque hemos aprendido y seguramente habrá que pensar en ajustes legislativos para que mejoremos cada vez más”, explicó el jefe del Ministerio Público, que se refirió al comportamiento general del día electoral, en el que insistió en que no se reportaron hechos de violencia. “Muy positivo, no ha habido hechos violentos”, acotó.

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En el cierre de sus declaraciones a Semana, el procurador Eljach extendió el reconocimiento a los actores políticos y anticipó un llamado a respaldar al ganador cuando se confirme el resultado oficial. “Las campañas también merecen un reconocimiento, los partidos y por supuesto los candidatos. Gane quien gane, sea quien sea el escogido, habrá que seguirlo acompañando y que gobierne de la mejor manera posible”, sentenció.