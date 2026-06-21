Colombia

Colombia seleccionó ocho municipios para la postular a la convocatoria internacional Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo

Los lugares destacaron por la combinación de tradición, innovación, transformación social y sostenibilidad

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Los ocho municipios seleccionados reflejan la diversidad geográfica y cultural de Colombia, con propuestas que integran historia, naturaleza y tradición - crédito Alcaldía de Jericó
Los ocho municipios seleccionados reflejan la diversidad geográfica y cultural de Colombia, con propuestas que integran historia, naturaleza y tradición - crédito Alcaldía de Jericó

Ocho municipios de seis departamentos llevarán la bandera de Colombia en la postulación oficial a los Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo, tras superar una rigurosa selección nacional. La convocatoria, liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, recibió propuestas de 27 municipios provenientes de 13 departamentos, reflejando una amplia diversidad geográfica y cultural.

Según explicó la ministra Diana Marcela Morales: “En esta edición participaron 27 municipios de 13 departamentos, con propuestas que reflejan la diversidad, riqueza y compromiso de los territorios rurales colombianos”. Tras una revisión minuciosa, una evaluación técnica y la valoración de atributos diferenciales, el ministerio eligió ocho destinos que buscarán posicionarse entre los pueblos turísticos rurales más reconocidos del mundo.

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Municipios seleccionados y atributos particulares

Los municipios elegidos para representar al país son Consacá (Nariño), Jericó (Antioquia), Marulanda (Caldas), Norcasia (Caldas), Paicol (Huila), Sesquilé (Cundinamarca), El Peñón (Santander) y Usiacurí (Atlántico). Cada uno de ellos destaca por fusionar naturaleza, historia, tradiciones y creatividad local.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera el acompañamiento técnico de los municipios en su postulación internacional - crédito Alcaldía de Consacá
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lidera el acompañamiento técnico de los municipios en su postulación internacional - crédito Alcaldía de Consacá

Consacá, al pie del volcán Galeras, conjuga cafetales de montaña, artesanías en paja toquilla y una memoria histórica ligada a la formación de la nación. En palabras de la ministra Morales, estos territorios proyectan “una experiencia única donde convergen la historia, la biodiversidad andina y las tradiciones culturales”.

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Jericó se caracteriza por su patrimonio arquitectónico, la cultura cafetera y la espiritualidad de sus habitantes. Balcones floridos y la fabricación artesanal de carrieles son parte esencial de su identidad. Marulanda representa la vida rural andina, con páramos eternos, tradición ovina y una cultura arriera que se expresa en caminos y oficios ancestrales.

Norcasia destaca por su turismo de naturaleza y aventura, marcado por ríos, embalses y selvas, además de su oferta turística comunitaria y producción de cacao. Paicol es conocido como “La Puerta del Viento”, con cavernas, una tradición cacaotera y celebraciones religiosas que dan vida a su patrimonio.

Sesquilé sobresale por su vínculo con la Laguna de Guatavita y la leyenda de El Dorado, combinando saberes ancestrales y una labor de conservación de páramos y fuentes de agua. El Peñón ofrece cavernas, flor de paz y tranquilidad rural, y Usiacurí se ha consolidado como cuna del fique, la poesía de Julio Flórez y el arte urbano, transformando la creatividad en motor de desarrollo turístico.

La iniciativa Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo reconoce destinos rurales que impulsan el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio local - crédito alcaldía de El Peñón
La iniciativa Best Tourism Villages 2026 de ONU Turismo reconoce destinos rurales que impulsan el desarrollo sostenible y la preservación del patrimonio local - crédito alcaldía de El Peñón

Criterios para la selección y metodología aplicada

La selección de los destinos se basó en los nueve criterios definidos por ONU Turismo: recursos naturales y culturales, promoción cultural, sostenibilidad económica, sostenibilidad social, sostenibilidad ambiental, cadena de valor turística, gobernanza, infraestructura y salud y seguridad.

Además de los requisitos técnicos, el jurado valoró la capacidad de cada municipio para proyectar atributos únicos ante el mundo. Según el Ministerio, se priorizó “la organización de la oferta turística local, la articulación con las comunidades y la propuesta diferenciadora de cada municipio”.

Algunos de los municipios seleccionados ya habían participado en convocatorias anteriores y regresan tras fortalecer su modelo de gestión turística y sostenibilidad. Esta evolución fue determinante para que lograran avanzar a la etapa internacional.

Las comunidades rurales seleccionadas buscan posicionarse como referentes globales de turismo sostenible y conservación cultural - crédito Alcaldía de Paicol
Las comunidades rurales seleccionadas buscan posicionarse como referentes globales de turismo sostenible y conservación cultural - crédito Alcaldía de Paicol

Objetivo y significado de la postulación internacional

Con estos ocho municipios, Colombia busca consolidar su presencia en el escenario internacional del turismo sostenible. El proceso, liderado por el equipo técnico del Ministerio, representa una apuesta por visibilizar lugares donde tradición, innovación y transformación social se conjugan en propuestas turísticas auténticas.

A partir de ahora, los ocho municipios contarán con el acompañamiento técnico del Ministerio en la preparación de sus postulaciones internacionales. El objetivo es presentar propuestas robustas y diferenciadas que permitan a Colombia alcanzar el reconocimiento de ONU Turismo, posicionando a sus territorios rurales como referentes de sostenibilidad y preservación cultural.

La postulación forma parte de la estrategia “Colombia, el País de la Belleza”, que busca mostrar al mundo la riqueza natural y cultural de los destinos rurales, promoviendo el desarrollo económico y social de las comunidades involucradas.

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