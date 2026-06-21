Colombia

Ley seca por segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia 2026: A esta hora termina la medida

Tenga en cuenta las prohibiciones para evitar meterse en líos con las autoridades por cuenta del consumo de alcohol después de la jornada electoral que se llevó a cabo el 21 de junio de 2026

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Colombia pasó por una nueva ley seca durante las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Colprensa

El domingo 21 de junio de 2026 se realizó la segunda vuelta de elecciones para definir quién sería el nuevo presidente de Colombia para el periodo del 2026 al 2030 entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, además de la fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo y Aida Quilcué, respectivamente.

Por este motivo, en todo el país alcaldes y gobernadores tuvieron que acogerse a la medida de ley seca, que se llevó a cabo desde viernes 19 de junio desde las 6:00 p. m., tras la firma del Decreto 0612 de 2026.

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¿Cuándo se termina la ley seca?

De acuerdo con la Presidencia de la República, la jornada se extenderá hasta el lunes 22 de junio a las 12:00 m., por lo que aún después de que se cerraran las votaciones, los colombianos aún deben acogerse a la restricción para evitar ser sancionados.

En Bogotá, igualmente finalizará al mediodía del lunes, pese a que la fecha de inicio se modificó causando revuelo en el territorio nacional.

Y es que es común que en medio de la jornada que se adelanta un domingo, los colombianos se reúnan con sus familiares y amigos y terminen consumiendo algún tipo de bebida alcohólica.

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¿Qué pasa si consume licor dentro de su vivienda?

Los uniformados pueden llegar hasta su vivienda y, si usted incurre en algunas conductas por cuenta del consumo de bebidas alcohólicas, podría terminar en problemas con las autoridades - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
Los uniformados pueden llegar hasta su vivienda y, si usted incurre en algunas conductas por cuenta del consumo de bebidas alcohólicas, podría terminar en problemas con las autoridades - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

Para evitar sanciones por ser sorprendidos consumiendo licor en la calle o parques (más aún cuando los comicios se desarrollaron durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026), algunos ciudadanos optaron por abastecerse antes del inicio de ley seca para poder disfrutar de los partidos o para departir en sus hogares.

Sin embargo, existe la duda sobre la posibilidad de qué tan cierto es que un ciudadano pueda recibir algún castigo si lo llegan a descubrir consumiendo licor dentro de su residencia.

A raíz de lo anterior, Infobae Colombia consultó con la Policía Nacional los detalles que usted deberá tener en cuenta, y de acuerdo con la normativa, para que no termine metido en líos judiciales tras la jornada electoral.

Ley seca en Colombia por segunda vuelta de elecciones: por qué lo podrían sancionar

En el escenario concreto de ser sorprendido por las autoridades con bebidas alcohólicas dentro de su domicilio, de entrada usted no tendría por qué ser sancionado por hacerlo. Lo que sí podría incidir en la intervención policial es que usted genere alteraciones al orden público o incumpla otras normas de convivencia por las que sí podría terminar en líos con la justicia.

Debido a que se castiga en mayor medida la venta y distribución en bares y expendios, mas no el consumo de bebidas dentro de los hogares y sí en espacios públicos, esto es lo que debe tener en cuenta:

  • Que las bebidas se hayan comprado antes de que inicie la medida.
  • No provocar riñas o escándalos, y aquí debe tener en cuenta que debido a los resultados electorales algunas personas podrían reaccionar y aquí se hace un llamado a la convivencia y a respetar el pensamiento político del otro para no caer en discusiones que, sumadas al consumo de alcohol, podrían terminar de manera trágica en el peor de los escenarios.
  • Que usted no distribuya el licor que tiene en su residencia ni que convierta el lugar en una fiesta abierta a todo público.
- crédito archivo Colprensa
Si usted es descubierto consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública sí podrían sancionarlo los uniformados, mientras que en su casa podría hacerlo, pero teniendo en cuenta varias recomendaciones - crédito archivo Colprensa

En estos casos sí podría estar en graves problemas y dentro del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, esas infracciones están previstas para aplicarse de manera proporcional y razonable, ajustadas al nivel de riesgo o alteración que la conducta genere en el espacio público.

La herramienta busca que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y sin incidentes que pongan en riesgo a los ciudadanos o al orden público.

Lo que sí sanciona la ley seca

Los establecimientos comerciales que vendan alcohol también quedan sujetos al cumplimiento de la norma, y las autoridades de policía están facultadas para verificar que no se expenda durante el período establecido.

La medida se fundamenta en la necesidad de priorizar la seguridad de los votantes, de los promotores y reducir la carga operativa que enfrentan las autoridades cuando se presentan hechos de violencia o desorden vinculados al consumo de alcohol, y en el caso de Bogotá, de acuerdo a lo que explicó el secretario de Seguridad, César Restrepo, se busca reducir los casos de riñas y otros delitos como hurto y homicidio en la franja horaria de la noche del viernes 19 a la madrugada del sábado 20 de junio.

La Ley seca extendida se encuentra dentro de un conjunto de medidas coordinadas por la Comisión Distrital para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, que reúne a la Policía Nacional, las Fuerzas Militares, la Registraduría y otras autoridades, además de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Esa articulación busca fortalecer la logística, la seguridad de promotores, la supervisión de puestos de votación y la convivencia ciudadana.

El decreto también remite a otros instrumentos legales que regulan el orden público y la seguridad electoral.

Con la aplicación de las sanciones previstas en la Ley 1801 de 2016, las autoridades distritales buscan que los votantes ejerzan su derecho sin interferencias ni riesgos innecesarios.

La restricción al consumo de licor en la jornada electoral coincidió con varios partidos del Mundial 2026

Si piensa consumir bebidas alcohólicas luego de asistir a la jornada electoral y/o mientras disfruta de la jornada dominical de juegos del Mundial 2026, recuerde que deberá hacerlo con moderación para evitar líos con sus vecinos o las autoridades.

La elección del nuevo presidente Colombia coincidió con la segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 21 de junio, día en que se disputaron partidos de los grupos H y G.

Partidos, horario y dónde ver los partidos del 21 de junio en Colombia, mientras en el país se elige presidente - crédito FIFA
Partidos, horario y dónde ver los partidos del 21 de junio en Colombia, mientras en el país se elige presidente - crédito FIFA

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